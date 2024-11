Beyondge、スタートアップM&Aに強みを持つM&Aキャピタルラボを買収し、M&A領域を強化

Beyondge株式会社Beyondge×M&Aキャピタルラボ

スタートアップの創出・バリューアップと大企業のグロースハックを強みとするBeyondge株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:野上 隆徳、以下:当社)は、スタートアップのM&A仲介およびファイナンスサポートに強みを持つ株式会社M&Aキャピタルラボ(本社:東京都港区、代表取締役社長:石川拓也、以下:M&Aキャピタルラボ)を買収し100%子会社化したことをお知らせします。この買収により、両社の経験とノウハウを融合し、スタートアップのバリューアップおよびM&A支援をさらに強化します。

■買収の背景と目的

近年、スタートアップのエグジットの選択肢としてのM&Aが拡大しています。買収する側も多様化しており、スタートアップが他のスタートアップを買収して成長を加速するケースもあれば、大企業側が新規事業・サービス立ち上げの手段としてスタートアップを買収するケースも増えています。

当社では、スタートアップの創出・バリューアップと大企業のグロースハックを強みとしており、経営コンサルティング、採用支援、投資・ファイナンスサポート、M&A、テクノロジーの5つのサービスを展開しております。特にM&A領域では連続M&Aによる持続可能な成長を支援する「プログラマティックM&A」サービスを展開しており、大企業を中心にM&Aによる成長支援を実施しております。

一方、M&Aキャピタルラボは「エグジットの選択肢を増やして、幸せになる起業家を増やす」をミッションとして、スタートアップのM&A仲介、ファイナンスサポート、セカンダリー取引支援を展開しています。

今回、当社がM&Aキャピタルラボを買収し100%子会社とすることで、スタートアップのバリューアップおよびエグジット支援の強化、当社のM&A支援案件での連携、大企業の新規事業創出でのM&A活用支援の強化を進めていきます。

■プログラマティックM&Aサービスの概要

当社のプログラマティックM&Aサービスは、連続的なM&Aを実行することで、持続的な事業成長を目指す企業向けに設計されています。M&Aライフサイクル全体にわたり、戦略策定からディールクロージング、PMIまで一貫したサポートを提供するとともに、M&Aケイパビリティの内製化を支援していきます。

(参考)「プログラマティックM&A」サービス開始_リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000116962.html

■各社からのメッセージ

Beyondge株式会社 代表取締役CEO 野上隆徳Beyondge株式会社 代表取締役CEO 野上隆徳

大企業の新規事業創出手段の1つとしてスタートアップM&Aが拡大しています。この領域で強みを持ち、多くの実績を上げているM&Aキャピタルラボがグループの一員となることで、クライアントの新規事業創出に幅広いオプションを提供することが可能となります。また、当社ではスタートアップの創出、バリューアップ、エグジットの支援も展開しており、この領域でもシナジーを創出していくことを目指します。

株式会社M&Aキャピタルラボ 代表取締役社長 石川拓也株式会社M&Aキャピタルラボ 代表取締役社長 石川拓也

当社は、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家等から資金調達を受けて約7年間にわたり経営を続けて参りました。今後、当社のように資金調達を受けているスタートアップ企業が出口戦略を検討する機会はさらに増えてくると思います。

このような市況の中で、スタートアップと大企業の両者にソリューションを提供するBeyondgeと一緒になることで、「エグジットの選択肢を増やし、幸せになる起業家を増やす」という当社のミッションの実現を加速させていきたいと思います。

■会社概要

株式会社M&Aキャピタルラボについて

ベンチャー・スタートアップ企業に特化したM&A仲介事業を運営しています。

当社自身が、2度の事業売却と今回のM&Aの経験を経ており、その経験から得た知識を活かして、「エグジットの選択肢を増やし、幸せになる起業家を増やす」というミッションのもと、起業家のニーズに寄り添った柔軟なサポートを心がけて事業を運営しています。

会社名 :株式会社M&Aキャピタルラボ

代表者名 :代表取締役 石川 拓也

所在地 :東京都千代田区神田佐久間町1-8-4アルテール秋葉原708

事業内容 :スタートアップのM&A仲介、ファイナンスサポート、セカンダリー取引

URL :https://ma-capitallabo.com/

Beyondge株式会社について

スタートアップの創出・バリューアップとエンタープライズのグロースハックを強みとするイノベーションスタジオ。「Beyond the edge」最先端のその先を見据え、「Beyond the bridge」コラボレーションを通じて、「Beyond the image」想像を超え、「Beyond the Challenge」新たな挑戦を続け、社会の創出に向けてスタートアップおよびエンタープライズを支援しています。

会社名 :Beyondge株式会社(読み|ビヨンジ)

代表者名 :代表取締役CEO 野上 隆徳

所在地 :東京都渋谷区渋谷1-1-3アミーホール

事業内容 :スタートアップの創出・育成および大企業のグロースハック

URL :https://www.beyondge.com/