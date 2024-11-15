月刊コミックジーン12月号が2024年11月15日（金）に発売！　表紙は完結目前『SERVAMP-サーヴァンプ-』、裏表紙には待望の第2部連載スタート『准教授・高槻彰良の推察』が登場！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2024年11月15日（金）に『月刊コミックジーン　2024年12月号』を発売いたします。





◆表紙：『SERVAMP-サーヴァンプ-』

田中ストライク


◆裏表紙：『准教授・高槻彰良の推察』

漫画：相尾灯自　原作：澤村御影　キャラクター原案：鈴木次郎


◆豪華付録

『SERVAMP-サーヴァンプ-』フォンタブ




◆巻頭カラー!!

『SERVAMP-サーヴァンプ-』


田中ストライク




煌々と降り注ぐ、太陽よりも眩い光。


最終回直前──!!


最新23巻 2024年11月27日（水）、最終24巻 12月27日（金）発売予定!!


●『SERVAMP-サーヴァンプ-　２３』


https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000509/


https://www.books.or.jp/book-details/9784046841025



●『SERVAMP-サーヴァンプ-　２４』


https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000510/


https://www.books.or.jp/book-details/9784046841032



●『SERVAMP-サーヴァンプ-　２４　ドラマCD付き特装版』


https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000512/


https://www.books.or.jp/book-details/9784046841056


◆新連載＆センターカラー!!

『月見里家のメイド男子』


砂尾




ようこそ、我が愛しの花園へ。


キュートなメイド服でスマートに娘を守り抜け！


男メイド×マフィアのひとり娘のちょっぴり歪な共同生活コメディ！



砂尾作品『お前なんか大嫌いだバーカ！』『かがやけ！ミラクルボーイズ ～始まりのキセキ～』好評発売中!!


●『お前なんか大嫌いだバーカ！』


https://www.kadokawa.co.jp/product/322210000454/


https://www.books.or.jp/book-details/9784046821553



●『かがやけ！ミラクルボーイズ ～始まりのキセキ～』


https://www.kadokawa.co.jp/product/322311000368/


https://www.books.or.jp/book-details/9784046834249


◆センターカラー!!

『准教授・高槻彰良の推察』


漫画：相尾灯自　原作：澤村御影　キャラクター原案：鈴木次郎




本物の怪異を体験したふたりは──。


原作・コミックス合計150万部突破！（電子書籍含む／2024年11月現在）


コミックス続々重版出来!!　1～6巻＋ファンブック大好評発売中!!（詳細はこちら(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=%E5%87%86%E6%95%99%E6%8E%88%E3%83%BB%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%BD%B0%E8%89%AF%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%AF%9F&label=50&releaseDate=1)）


◆書誌情報

『月刊コミックジーン　2024年12月号』


発売：2024年11月15日（金）


特別価格：690円（本体627円＋税）


判型：B5変形判



KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ


https://www.kadokawa.co.jp/product/322402001327/


出版書誌データベース本書ページ


https://www.books.or.jp/book-details/4910137051249



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