月刊コミックジーン12月号が2024年11月15日（金）に発売！ 表紙は完結目前『SERVAMP-サーヴァンプ-』、裏表紙には待望の第2部連載スタート『准教授・高槻彰良の推察』が登場！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2024年11月15日（金）に『月刊コミックジーン 2024年12月号』を発売いたします。
◆表紙：『SERVAMP-サーヴァンプ-』
田中ストライク
◆裏表紙：『准教授・高槻彰良の推察』
漫画：相尾灯自 原作：澤村御影 キャラクター原案：鈴木次郎
◆豪華付録
『SERVAMP-サーヴァンプ-』フォンタブ
◆巻頭カラー!!
『SERVAMP-サーヴァンプ-』
田中ストライク
煌々と降り注ぐ、太陽よりも眩い光。
最終回直前──!!
最新23巻 2024年11月27日（水）、最終24巻 12月27日（金）発売予定!!
●『SERVAMP-サーヴァンプ- ２３』
https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000509/
https://www.books.or.jp/book-details/9784046841025
●『SERVAMP-サーヴァンプ- ２４』
https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000510/
https://www.books.or.jp/book-details/9784046841032
●『SERVAMP-サーヴァンプ- ２４ ドラマCD付き特装版』
https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000512/
https://www.books.or.jp/book-details/9784046841056
◆新連載＆センターカラー!!
『月見里家のメイド男子』
砂尾
ようこそ、我が愛しの花園へ。
キュートなメイド服でスマートに娘を守り抜け！
男メイド×マフィアのひとり娘のちょっぴり歪な共同生活コメディ！
砂尾作品『お前なんか大嫌いだバーカ！』『かがやけ！ミラクルボーイズ ～始まりのキセキ～』好評発売中!!
●『お前なんか大嫌いだバーカ！』
https://www.kadokawa.co.jp/product/322210000454/
https://www.books.or.jp/book-details/9784046821553
●『かがやけ！ミラクルボーイズ ～始まりのキセキ～』
https://www.kadokawa.co.jp/product/322311000368/
https://www.books.or.jp/book-details/9784046834249
◆センターカラー!!
『准教授・高槻彰良の推察』
漫画：相尾灯自 原作：澤村御影 キャラクター原案：鈴木次郎
本物の怪異を体験したふたりは──。
原作・コミックス合計150万部突破！（電子書籍含む／2024年11月現在）
コミックス続々重版出来!! 1～6巻＋ファンブック大好評発売中!!（詳細はこちら(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=%E5%87%86%E6%95%99%E6%8E%88%E3%83%BB%E9%AB%98%E6%A7%BB%E5%BD%B0%E8%89%AF%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%AF%9F&label=50&releaseDate=1)）
◆書誌情報
『月刊コミックジーン 2024年12月号』
発売：2024年11月15日（金）
特別価格：690円（本体627円＋税）
判型：B5変形判
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ
https://www.kadokawa.co.jp/product/322402001327/
出版書誌データベース本書ページ
https://www.books.or.jp/book-details/4910137051249
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