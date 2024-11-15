【ゆず庵】『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵 岐阜六条店』が2024年11月15日(金)に新装開店！

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が、運営する『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』は、2024年11月15日(金)に『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵 岐阜六条店』(岐阜県岐阜市)を新装開店いたします。

『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵 岐阜六条店』について

■店舗情報

・店名：『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵 岐阜六条店』

・住所：岐阜県岐阜市六条大溝１-17-５

・電話：058-214-7975

・営業時間：11:00～24:00(最終入店 22:00)

『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』について

創業から続く和食料理屋のノウハウを結集した、寿司・しゃぶしゃぶの食べ放題専門店。素材にこだわった四季折々のお寿司をはじめ、上質なお肉や旬のお野菜、竹筒つみれやもちもち水餃子などバラエティ豊かなしゃぶしゃぶの具材、デザート(甘味)など、全てのメニューを食べ放題でお召し上がりいただけます。また、茶碗蒸しや天ぷらなど、こだわりの逸品メニューも充実。しゃぶしゃぶのおだしは「季節のおすすめ」を含む５種類の中から２種類をお選びいただけます。

一番人気の「季節のゆず庵コース」(税抜3,280円/税込3,608円)は、熟成牛しゃぶしゃぶに加えて豊富な具材、30種類以上のお寿司、旬の食材を使った季節ごとの限定商品もお楽しみいただけることが、ご支持をいただいている理由です。

ビュッフェ形式とは違い、商品をタッチパネルでご注文いただくと、すべてのお料理をスタッフがテーブルまでお運びするため、お席を離れることなくゆっくりとお食事をお楽しみいただけます。

平日のランチタイムには、お手頃価格のランチ食べ放題コース(税抜2,380円/税込2,618円)に加え、人気の「季節の松花堂ランチ」(税抜1,090円/税込1,199円)をはじめとする御膳を提供しております。お誕生日や記念日といった"ハレの日"には「お誕生日特典プラン(要予約)」もご用意。日常使いからお祝いまで、幅広いシチュエーションでご利用いただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.shabu-yuzuan.jp/shop/)をご覧ください

■ゆず庵WEBページ：https://www.shabu-yuzuan.jp/index.html

■ゆず庵公式X(旧twitter)：https://twitter.com/yuzuan_official

■ゆず庵公式Instagram：https://www.instagram.com/yuzuan_official/

■ゆず庵公式Facebook：https://www.facebook.com/shabu.yuzuan/

『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』アプリについて

ダウンロード：

＜App Store＞ https://apple.co/2ZXtvY7

＜Google Play＞ https://bit.ly/2OdhCI8

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：28億円(2024年6月30日現在)

売上高：1,071億円(2024年６月期)

※グループ売上高 約1,550億円(2024年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内705店舗(うち直営459店舗、FC246店舗)、海外28店舗(2024年９月30日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/