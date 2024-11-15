全国の郵便局で初めてのポイントサービスを開始

日本郵便株式会社概要 郵便局は150年以上にわたり、手紙や荷物をお届けすることで、お客さまとご家族をはじめとする大切な人とを結ぶお手伝いをしてきました。 今回サービスを開始するゆうゆうポイントは、郵便局への来局などにより手軽に貯めることができます。貯まったポイントは、郵便局ならではの限定商品や大切な人とつながりを深める商品との交換および抽せん、家族へのシェアなどにご利用いただけます。 「あなたとあの人を結びちょっとしあわせにする」をコンセプトに、お客さまと大切な人との結びつきを高め、“おトク”や“便利”だけじゃない、郵便局ならではの「新しいポイント」をお届けいたします。[画像1: https://prtimes.jp/i/46038/106/resize/d46038-106-0a6aa59633bd268da932-0.jpg ]サービス開始日2024年11月18日（月）サービス詳細[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46038/table/106_1_03930dd8fa9ad9dba07fac540ed2d2ec.jpg ]※1 ゆうIDは、日本郵便が提供する無料でお申し込みいただけるID（お客さまID）です。 日本郵便を始め日本郵政グループが提供するサービスを、ゆうID一つで便利にご利用いただけます。※2 郵便局アプリは、荷物をお得に発送できたり、郵便局・ATM・ポストの場所が簡単に検索できる便利なアプリです。※3 来局ポイントを獲得するには、郵便局アプリが必要です。※4 郵便切手類の購入や郵便物の差出等、一部の商品・サービスはポイント付与対象外です。※5 キャンペーン詳細は、ゆうゆうポイントサイトの各キャンペーンページをご確認ください。※6 最終ポイント変動日は、ポイントを貯めたり使ったりすることで保有ポイント数が変動した最終日を指します。（参考）ゆうゆうポイントの貯め方[画像2: https://prtimes.jp/i/46038/106/resize/d46038-106-1d9e26ee84de26171555-4.png ]（参考）ゆうゆうポイントの交換商品[画像3: https://prtimes.jp/i/46038/106/resize/d46038-106-159736867f0447f14756-2.png ]■郵便局アプリ ダウンロードURL[App Store]https://apps.apple.com/app/apple-store/id6450435935?pt=825569&ct=jpapp_pressrelease_2411&mt=8[画像4: https://prtimes.jp/i/46038/106/resize/d46038-106-d866b8f2a79f07790b6a-3.png ][Google Play]https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jppost.pfapp&referrer=utm_source%3Dweb%26utm_medium%3Dlink%26utm_term%3Djpapp_pressrelease_2411[画像5: https://prtimes.jp/i/46038/106/resize/d46038-106-ee4735789a089f8285f8-4.png ]■ゆうゆうポイントサイトhttps://site.jppt.pf.japanpost.jp/※「ゆうゆうポイントサイト」は2024年11月18日（月）からご利用いただけます。■ゆうID紹介サイトhttps://lp.jpid.pf.japanpost.jp/■郵便局アプリ紹介サイトhttps://www.lp.jpapp.pf.japanpost.jp/[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46038/table/106_2_544b17d1ea81955c8b927a25717a51ab.jpg ]