ネットアップ合同会社

本件は、米国カリフォルニアにおいて、11月11日(月)に発表したリリースの抄訳版です。

ネットアップ合同会社(本社:東京都中央区、代表執行役員社長:中島シハブ)-- インテリジェントなデータ基盤を提供する企業 NetApp(R)(NASDAQ:NTAP)は、オープンソース ソリューションの世界的リーダーであるRed Hat, Inc.との協業を拡大し、仮想環境におけるエンタープライズ アプリケーションの開発と管理を合理化し加速する新しいソリューションを提供することを発表しました。NetAppのインテリジェントなデータ インフラストラクチャとRed Hat OpenShift(https://www.redhat.com/en/technologies/cloud-computing/openshift)を連携させることで、オンプレミスやハイブリッド マルチクラウドにおいて、仮想環境をよりシームレスに管理できる柔軟性を向上させます。

企業は迅速にイノベーションを起こすというプレッシャーに日々さらされており、ビジネスの継続的なオペレーションの簡素化や、顧客の成果を向上することができる、新しくて差別化されたエンタープライズ アプリケーションを開発する必要があります。Red Hat OpenShiftは、Kubernetesを採用した業界をリードするハイブリッド クラウド アプリケーション プラットフォームであり、アプリケーション ライフサイクルを合理化しAIのイノベーション推進を支援するため、「フォーチュン グローバル500」の上位25社の半数以上を含む、数千社からの信頼を得ています。NetAppはRed Hatとの協業を拡大し、Kubernetesコンテナ化されたワークロードや仮想化アプリケーションの開発、管理、保護、そしてセキュアにするためのインテリジェント データ インフラストラクチャを強化することで、コストを削減し、Red Hat OpenShift環境の柔軟性を高めることを目指しています。

NetAppの最高技術責任者兼シニア バイスプレジデントであるJonsi Stefanssonは次のように述べています。

「日々変化し続けるテクノロジ環境では、企業は柔軟性と敏捷性を受け入れ、勝つための戦略を立てる必要があります。そして、最新のエンタープライズ アプリケーションを開発、導入、そして管理するには、高性能でセキュアな持続的なフラッシュ ストレージと高度なデータ管理機能が必要とされています。NetAppのインテリジェント データ インフラストラクチャとRed Hat OpenShiftを組み合わせることで、顧客は仮想環境の採用と管理をより簡単かつ迅速に行うことができ、またRedHat OpenShift AIで管理される重要なデータのパフォーマンス、モビリティ、セキュリティも向上します」

NetAppはRed Hatとの協業を拡大するため、特にRed Hat OpenShiftの活用において、仮想環境の導入と管理方法をより柔軟にする新しい機能を発表します。

- Trident: Tridentのコンテナ ストレージ インターフェース(CSI)統合により、Red Hat OpenShiftおよびRed Hat OpenShift Virtualizationを実行しているRed Hatの顧客は、NetApp ONTAP(R)の高度なレプリケーションおよび災害復旧ソフトウェアに直接、そして簡単にアクセスできるようになります。これにより、Red Hat OpenShiftの運用チームとDevOpsチームは、使い慣れた既存の管理インターフェースを使用し、ONTAPの機能を既存のワークフローに取り込むことができます。さらに、仮想マシンやコンテナが作成、変更、または削除されるときも持続性を維持する高性能なオールフラッシュ ストレージを活用することができます。NetAppは、追加コストなしで統合された保護、移行、および災害復旧機能を含むTridentの新バージョンをリリースしています。- Cisco FlexPod のRed Hat向け検証済みデザイン: NetAppは、Cisco FlexPodの統合インフラ ストラクチャ ソリューション上での、Red Hat OpenShift VirtualizationとRed Hat OpenShift AI導入のための新しい検証済みデザインを発表しました。これにより、顧客は仮想化、コンテナ管理、ネットワーク、サーバおよびストレージ機能を活用することで、Red Hatの仮想化ワークロードと最新のAIワークロードをスムーズに実行することができます。

Red Hatのパートナーエコシステム サクセス担当シニアバイス プレジデントであるStefanie Chiras氏は次のように述べています。

「オープンソースの理念の中核にあるのはコラボレーションであり、その精神に基づきNetAppとの協業を拡大することで、顧客が仮想環境でイノベーションを促進するために必要な柔軟性を提供できるよう支援しています。NetAppのインテリジェント データ インフラストラクチャは、Red Hat OpenShiftの顧客が仮想デプロイメントやKubernetesコンテナで実行されているアプリケーションをさらに近代化し、保護するための堅固な基盤を提供します」

関連情報

- Start Your Modernization Journey with a Unified Platform for Virtualization and Containers(https://www.redhat.com/en/events/webinar/start-your-modernization-journey-with-a-unified-platform-for-virtualization-and-containers?sc_cid=7015Y0000048jCWQAY)- Announcing NetApp(R) Trident(TM) Version 24.10: Enabling NetApp as the best storage for Kubernetes(https://ttps:/www.netapp.com/blog/trident-24-10-best-storage-kubernetes/)

以上

NetAppについて

NetAppは、ユニファイド データ ストレージ、統合データ サービス、CloudOps ソリューションを組み合わせて、あらゆる顧客が破壊的イノベーションの世界動向をチャンスに変えることのできる「インテリジェント データ インフラストラクチャ」を提供する企業です。サイロ化しないインフラストラクチャを創出し、可観測性と AI を活用して、最適なデータ管理を実現します。世界最大のクラウドにネイティブサービスとして導入されている唯一のエンタープライズ グレード ストレージ サービスのように、NetAppのデータ ストレージはシームレスな柔軟性を提供し、NetAppのデータ サービスは優れたサイバー耐性、ガバナンス、アプリケーションの俊敏性によりデータの優位性を創出します。またNetAppの CloudOps ソリューションは、可観測性と AI を通じて、パフォーマンスと効率の継続的な最適化を提供しています。データの種類、ワークロード、環境を問わず、NetAppがお客様のデータ インフラストラクチャを変革し、ビジネスの可能性を実現します。

詳細については、https://www.netapp.com/ja/ をご覧ください。ネットアップ合同会社はNetAppの日本法人です。また、X(https://x.com/NetApp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/netapp/)、Facebook(https://www.facebook.com/NetApp.Japan/?brand_redir=14209292613)、Instagram(https://www.instagram.com/netapp)でNetAppをフォローしてください。