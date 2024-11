GMOインターネットグループ 陸上部 群馬県みどり市の小学校にて陸上教室を実施

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループ(陸上部)は、2024年11月7日(木)に群馬県みどり市立大間々北小学校にて「『ニューイヤー駅伝2024 in ぐんま』通過市町陸上教室」を開催いたしました。

この陸上教室は、2024年1月1日(月・祝)に行われた「ニューイヤー駅伝2024 in ぐんま」に出場したチームに所属する選手およびコーチが、本駅伝の通過市町にて陸上教室を開催し、子どもたちに走ることの楽しさや喜びを体験してもらい夢や感動を与える場を提供するためのイベントです。

GMOインターネットグループ陸上部からは、第25回 アジア陸上競技選手権 日本代表の今江勇人選手、地元 群馬県出身の千明龍之佑選手など選手9名が参加しました。一方、みどり市立大間々北小学校からは1年生~6年生の計217名が参加し、走ることの楽しさを体験してもらえる機会となりました。

GMOインターネットグループは引き続き、応援してくださるみなさまに様々な形で「笑顔」と「感動」をお届けできるチーム作りを目指していまいります。

【陸上教室の様子】

当日は、赤城山から吹き下ろす強い北風「赤城おろし」が吹きつける中ではありましたが、普段なかなか触れ合う機会のない陸上選手たちと一緒ということもあり、児童たちには元気に走りを楽しんでもらえました。

プログラムの中で、選手の全力疾走を間近で見た児童からは大きな歓声が上がり、陸上競技の魅力を身近に感じてもらえることもできました。また、児童たちの真剣に取り組む姿、熱気あふれるパワーに選手たちも圧倒されていました。特に6年生の授業では、児童の熱意に応えて選手とのリレー対決が再戦されるなど、大いに盛り上がりを見せました。

質疑応答の時間には、「速く走るためにはどうすればよいか?」といった陸上に関する質問以外にも「彼女はいますか?」など、プライベートな質問も含めて多くの質問が飛び交い、たくさんの笑顔に包まれました。

そして最後に、大間々北小学校の児童の皆さんに元気をもらった選手たちが「ニューイヤー駅伝」での優勝を約束し、陸上教室は幕を閉じました。

【当日の写真】

【参加選手コメント】

■千明 龍之佑 選手

今回の陸上教室は、「楽しく陸上に触れてもらう」「速く走る基礎を学ぶ」というテーマで行いました。結果として、多くの児童が楽しみながらも速く走るためのポイントを掴み、実践できていたと思います。今回の陸上教室を通して、私たち陸上部の選手たちも、陸上を始めたきっかけや走る楽しさを再確認することができ、とても濃密な1日を過ごすことができました。

今後もこういった活動を是非続けていきたいと感じました。

■児玉 真輝 選手

小学校での授業は初めてでしたが、中高とは違った雰囲気でとても新鮮でした。元気いっぱいの小学生の皆さんと一緒に走ることで、私自身も走ることの楽しさを再認識でき、充実した時間を過ごすことができました。

今後、またこのような機会があれば今回の経験を活かし、より「走ることの楽しさ」を伝えられるような教室にしたいです。

【GMOインターネットグループ(陸上部)について】(https://athletes.gmo.jp/about/(https://athletes.gmo.jp/about/))

GMOインターネットグループは、インターネットをより豊かで便利にする「No.1サービス」の提供をモットーに掲げ、各種インターネット関連事業を展開する総合インターネットグループです。

2016年4月には、「一番素晴らしいサービスを開発・提供し、お客様に一番喜んでいただこう」というひたむきに努力する企業姿勢を、陸上競技支援を通じて社会や人々に伝えるため、実業団陸上部を創設しました。「世界に通用するNo.1アスリートの育成」を目標に掲げGMOインターネットグループ(陸上部)として活動を続け、2024年11月の「第65回東日本実業団対抗駅伝競走大会」では1区からゴールまで一度も1位を譲らない完全優勝を果たしました。

また、2020年から「ニューイヤー駅伝」に連続出場し、2023年の第67回大会は5位に入賞するなど、同大会での優勝に向けチーム一丸となりNo.1チームへと強化を図っています。

<スタッフ>

・監督 :伊藤 公一

・マネージャー:須藤 祐太郎

・マネージャー:檜山 雄一郎

・マネージャー:駒井 直美

・アドバイザー:亀鷹 律良

・EKIDENダイレクター:原 晋

・特別顧問:根来 秀行

