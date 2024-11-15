オープン部門は國學院大学が初優勝！ウィメン部門は日本体育大学が６連覇を達成！[第35回全日本大学アルティメット選手権大会 本戦]
2024年11月2日(土)-3日(日)にJ-VILLAGE（福島県楢葉町）で開催した「第35回全日本大学アルティメット選手権大会 本戦」において、オープン部門では「國學院大學トライアンフ」が初優勝、ウィメン部門では「日本体育大学BARBARIANS」が6連覇を達成しました。
＜オープン部門＞
優勝：國學院大學トライアンフ
準優勝：中京大学フリッパーズ
第3位：早稲田大学SONICS
SOTG賞：会津大学DualBoot
MVP：細谷 伊織（國學院大學トライアンフ #10）
敢闘賞：石川 颯良（中京大学フリッパーズ #13）
＜ウィメン部門＞
第1位：日本体育大学BARBARIANS
第2位：中京大学Naughty Kids
第3位：東京都立大学BUTTERFLY
SOTG賞：早稲田大学SONICS
MVP：岸田 郁美（日本体育大学BARBARIANS #8）
敢闘賞：河柳 歩里（中京大学Naughty Kids #23）
オープン部門 優勝：國學院大學トライアンフ
オープン部門 準優勝：中京大学フリッパーズ
オープン部門 第3位：早稲田大学SONICS
オープン部門 SOTG賞：会津大学DualBoot
オープン部門 MVP：細谷 伊織（國學院大學トライアンフ #10）
オープン部門 敢闘賞：石川 颯良（中京大学フリッパーズ #13）
ウィメン部門 第1位：日本体育大学BARBARIANS
ウィメン部門 第2位：中京大学Naughty Kids
ウィメン部門 第3位：東京都立大学BUTTERFLY
ウィメン部門 MVP：岸田 郁美（日本体育大学BARBARIANS #8）
ウィメン部門 敢闘賞：河柳 歩里（中京大学Naughty Kids #23）
フライングディスク競技「アルティメット」について
アルティメット（Ultimate）は、各7人からなる2チームが100m×37mのコートでディスクをパスしながら運び、エンドゾーン内でパスをキャッチすると得点（1点）となります。球技にはないディスクの飛行特性を利用すること、スピードや持久力を必要とすること、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（Spirit of the game）という基本理念に基づいた自己審判制（セルフジャッジ）を採用していることから究極（Ultimate）という名前がつけられました。ユース世代各部門は5人制にて競技を行います。
「第35回全日本大学アルティメット選手権大会」について
フライングディスク競技「アルティメット」において、全国の大学チームの日本一を決定する全国大会です。
主催：一般社団法人日本フライングディスク協会
協賛：文化シヤッター株式会社
＜開催期間/ 場所＞
本戦：
2024年11月2日(土)-3日(日）
福島県楢葉町 J-VILLAGE
北海道・東北地区予選：
2024年9月15日(日)-16日(月・祝)
山形県上山市 猿倉イベントパーク
関東地区予選
A（オープン部門）：2024年9月7日(土)-8日(日)
山梨県山中湖村 井戸前旅館
B（オープン部門）：2024年9月7日(土)-8日(日)
茨城県ひたちなか市 国営ひたち海浜公園
C（ウィメン部門）：2024年9月12日(木)-13日(金)
山梨県山中湖村 井戸前旅館
D（ウィメン部門）：2024年9月12日(木)-13日(金)
茨城県ひたちなか市 国営ひたち海浜公園
中部地区予選：
2024年9月21日(土)-22日(日)
静岡県富士市 富士川緑地公園
関西・中四国地区予選
A（ウィメン部門）：2024年9月9日(月)-10日(火)
大阪府堺市 J-GREEN 堺
B（オープン部門）：2024年9月12日(木)-13日(金)
広島県福山市 ツネイシフィールド
九州・沖縄地区予選：
2024年9月10日(火)-11日(水)
熊本県大津町 大津町運動公園
＜参加チーム / 参加人数＞
本戦
合計：48チーム / 1,345人
オープン部門：24チーム / 806人 ウィメン部門：24チーム / 539人
地区予選
合計：121チーム / 2,692名
オープン部門：69チーム / 1,721名 ウィメン部門：52チーム / 971名
本大会について、詳しくはこちら：https://www.jfda.or.jp/2024/07/11/2024alljapan-university-ultimate-main/
【協会概要】
団体名：一般社団法人日本フライングディスク協会
所在地：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901
代表者：会長 齊藤 晴義
URL：https://www.jfda.or.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/JapanFlyingDiscAssociation/
X(Twitter) : https://twitter.com/JapanFlyingdisc
Instagram：https://www.instagram.com/japanflyingdisc/
YouTube : https://www.youtube.com/user/JapanUltimate
TikTok：https://www.tiktok.com/@japanflyingdisc_official
加盟団体：世界フライングディスク連盟 (IOC・IPC承認団体)、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、一般社団法人大学スポーツ協会
【本件に関するお問合せ先】
担当：齋藤 勇太
TEL : 03‐6434-0721
MAIL : news@jfda.or.jp