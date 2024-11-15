オープン部門は國學院大学が初優勝！ウィメン部門は日本体育大学が６連覇を達成！[第35回全日本大学アルティメット選手権大会 本戦]

一般社団法人日本フライングディスク協会

2024年11月2日(土)-3日(日)にJ-VILLAGE（福島県楢葉町）で開催した「第35回全日本大学アルティメット選手権大会 本戦」において、オープン部門では「國學院大學トライアンフ」が初優勝、ウィメン部門では「日本体育大学BARBARIANS」が6連覇を達成しました。



＜オープン部門＞

優勝：國學院大學トライアンフ

準優勝：中京大学フリッパーズ

第3位：早稲田大学SONICS

SOTG賞：会津大学DualBoot

MVP：細谷 伊織（國學院大學トライアンフ #10）

敢闘賞：石川 颯良（中京大学フリッパーズ #13）

＜ウィメン部門＞

第1位：日本体育大学BARBARIANS

第2位：中京大学Naughty Kids

第3位：東京都立大学BUTTERFLY

SOTG賞：早稲田大学SONICS

MVP：岸田 郁美（日本体育大学BARBARIANS #8）

敢闘賞：河柳 歩里（中京大学Naughty Kids #23）

オープン部門 優勝：國學院大學トライアンフオープン部門 準優勝：中京大学フリッパーズオープン部門 第3位：早稲田大学SONICSオープン部門 SOTG賞：会津大学DualBootオープン部門 MVP：細谷 伊織（國學院大學トライアンフ #10）オープン部門 敢闘賞：石川 颯良（中京大学フリッパーズ #13）ウィメン部門 第1位：日本体育大学BARBARIANSウィメン部門 第2位：中京大学Naughty Kidsウィメン部門 第3位：東京都立大学BUTTERFLYウィメン部門 MVP：岸田 郁美（日本体育大学BARBARIANS #8）ウィメン部門 敢闘賞：河柳 歩里（中京大学Naughty Kids #23）

フライングディスク競技「アルティメット」について

アルティメット（Ultimate）は、各7人からなる2チームが100m×37mのコートでディスクをパスしながら運び、エンドゾーン内でパスをキャッチすると得点（1点）となります。球技にはないディスクの飛行特性を利用すること、スピードや持久力を必要とすること、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（Spirit of the game）という基本理念に基づいた自己審判制（セルフジャッジ）を採用していることから究極（Ultimate）という名前がつけられました。ユース世代各部門は5人制にて競技を行います。

「第35回全日本大学アルティメット選手権大会」について

フライングディスク競技「アルティメット」において、全国の大学チームの日本一を決定する全国大会です。

主催：一般社団法人日本フライングディスク協会

協賛：文化シヤッター株式会社

＜開催期間/ 場所＞

本戦：

2024年11月2日(土)-3日(日）

福島県楢葉町 J-VILLAGE



北海道・東北地区予選：

2024年9月15日(日)-16日(月・祝)

山形県上山市 猿倉イベントパーク

関東地区予選

A（オープン部門）：2024年9月7日(土)-8日(日)

山梨県山中湖村 井戸前旅館

B（オープン部門）：2024年9月7日(土)-8日(日)

茨城県ひたちなか市 国営ひたち海浜公園

C（ウィメン部門）：2024年9月12日(木)-13日(金)

山梨県山中湖村 井戸前旅館

D（ウィメン部門）：2024年9月12日(木)-13日(金)

茨城県ひたちなか市 国営ひたち海浜公園

中部地区予選：

2024年9月21日(土)-22日(日)

静岡県富士市 富士川緑地公園

関西・中四国地区予選

A（ウィメン部門）：2024年9月9日(月)-10日(火)

大阪府堺市 J-GREEN 堺

B（オープン部門）：2024年9月12日(木)-13日(金)

広島県福山市 ツネイシフィールド

九州・沖縄地区予選：

2024年9月10日(火)-11日(水)

熊本県大津町 大津町運動公園

＜参加チーム / 参加人数＞

本戦

合計：48チーム / 1,345人

オープン部門：24チーム / 806人 ウィメン部門：24チーム / 539人



地区予選

合計：121チーム / 2,692名

オープン部門：69チーム / 1,721名 ウィメン部門：52チーム / 971名

本大会について、詳しくはこちら：https://www.jfda.or.jp/2024/07/11/2024alljapan-university-ultimate-main/

【協会概要】

団体名：一般社団法人日本フライングディスク協会

所在地：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901

代表者：会長 齊藤 晴義

URL：https://www.jfda.or.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/JapanFlyingDiscAssociation/

X(Twitter) : https://twitter.com/JapanFlyingdisc

Instagram：https://www.instagram.com/japanflyingdisc/

YouTube : https://www.youtube.com/user/JapanUltimate

TikTok：https://www.tiktok.com/@japanflyingdisc_official

加盟団体：世界フライングディスク連盟 (IOC・IPC承認団体)、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、一般社団法人大学スポーツ協会



【本件に関するお問合せ先】

担当：齋藤 勇太

TEL : 03‐6434-0721

MAIL : news@jfda.or.jp