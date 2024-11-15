パーソナルトレーニングを提供する「Apple GYM（アップルジム）」が12月1日に2店舗OPEN！店舗数合計92店舗に！
株式会社REXIV（レクシブ）（本所在地：東京都中央区銀座）が運営する「始めやすい、続けやすい、本物のダイエット」をテーマにしたアップルジムが、12月1日に「鶴間店」「八王子みなみ野店」をOPENいたします。
より良いトレーニング環境と質の高いトレーニングで効率良くアプローチをしていくことで、安さだけで無くお客様の求める結果と満足度を提供していきます。
東京・神奈川に92店舗出店
アップルジムは2024年12月1日に「鶴間店」「八王子みなみ野店」を含めて東京・神奈川に92店舗となります。
NEW OPENキャンペーンにつき期間内のご予約で入会金が最大無料
今なら期間内のご予約で\11,000（税込）の入会金が最大無料になるキャンペーンが適用されてお得に通って頂くことが可能です！
鶴間店：https://applegym.jp/shop/tsuruma/
八王子みなみ野店：https://applegym.jp/shop/hachiojiminamino/
海外式ボディメイクと通いやすさが特徴
・海外式ボディメイクで骨格レベルにアプローチ
・栄養学に基づいた3食+飲酒OKの食事指導
・1回あたり\1,980（税込）～の低価格
・最低4回から通えるチケット制
Apple GYM（アップルジム）のウイルス対策について
Apple GYM（アップルジム）ではお客様に安心してご利用いただけるよう、以下のような感染予防対策を始め、衛生管理を徹底して行っております。
1.スタッフのマスク着用を義務化
2.スタッフ及び来店時のお客様の消毒の実施
3.スタッフ及び来店時のお客様の検温の実施
4.定期的な店舗の換気
5.専門業者による除菌・消毒
新規OPEN店舗
鶴間店【12月1日OPEN】
住所：神奈川県大和市西鶴間1-16-6 プレシス鶴間101号室
HP：https://applegym.jp/shop/tsuruma/
八王子みなみ野店【12月1日OPEN】
住所：東京都八王子市みなみ野1-2-1
HP：https://applegym.jp/shop/hachiojiminamino/
運営会社情報
会社名：株式会社REXIV（レクシブ）
所在地：東京都中央区銀座5ｰ10ｰ6 第一銀座ビル3階
事業内容：
Apple GYM（アップルジム）の運営（92店舗運営）
パーソナルトレーナースクールの運営
トレーナーキャンパス（TRAINER CAMPUS）：https://trainer-campus.jp/
プロテインの販売
電話番号：03-6451-2024
E-mail：info@applegym.jp
公式HP：https://applegym.jp/
事前予約：https://applegym.jp/inquiry/
LINEかんたん予約：https://applegym.jp/line-inquiry/
店舗一覧：https://applegym.jp/shop/
公式SNS：
【Twitter】https://twitter.com/intent/follow?screen_name=apple_gym_tokyo
【Instagram】https://www.instagram.com/apple_gym_tokyo/
【Facebook】https://www.facebook.com/AppleGYM.JAPAN/