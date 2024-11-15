パーソナルトレーニングを提供する「Apple GYM（アップルジム）」が12月1日に2店舗OPEN！店舗数合計92店舗に！

株式会社REXIV

株式会社REXIV（レクシブ）（本所在地：東京都中央区銀座）が運営する「始めやすい、続けやすい、本物のダイエット」をテーマにしたアップルジムが、12月1日に「鶴間店」「八王子みなみ野店」をOPENいたします。

より良いトレーニング環境と質の高いトレーニングで効率良くアプローチをしていくことで、安さだけで無くお客様の求める結果と満足度を提供していきます。

東京・神奈川に92店舗出店

アップルジムは2024年12月1日に「鶴間店」「八王子みなみ野店」を含めて東京・神奈川に92店舗となります。

NEW OPENキャンペーンにつき期間内のご予約で入会金が最大無料

今なら期間内のご予約で\11,000（税込）の入会金が最大無料になるキャンペーンが適用されてお得に通って頂くことが可能です！

鶴間店：https://applegym.jp/shop/tsuruma/

八王子みなみ野店：https://applegym.jp/shop/hachiojiminamino/

海外式ボディメイクと通いやすさが特徴

・海外式ボディメイクで骨格レベルにアプローチ

・栄養学に基づいた3食+飲酒OKの食事指導

・1回あたり\1,980（税込）～の低価格

・最低4回から通えるチケット制

Apple GYM（アップルジム）のウイルス対策について

Apple GYM（アップルジム）ではお客様に安心してご利用いただけるよう、以下のような感染予防対策を始め、衛生管理を徹底して行っております。



1.スタッフのマスク着用を義務化

2.スタッフ及び来店時のお客様の消毒の実施

3.スタッフ及び来店時のお客様の検温の実施

4.定期的な店舗の換気

5.専門業者による除菌・消毒

新規OPEN店舗

鶴間店【12月1日OPEN】

住所：神奈川県大和市西鶴間1-16-6 プレシス鶴間101号室

HP：https://applegym.jp/shop/tsuruma/

八王子みなみ野店【12月1日OPEN】

住所：東京都八王子市みなみ野1-2-1

HP：https://applegym.jp/shop/hachiojiminamino/

運営会社情報

会社名：株式会社REXIV（レクシブ）

所在地：東京都中央区銀座5ｰ10ｰ6 第一銀座ビル3階

事業内容：

Apple GYM（アップルジム）の運営（92店舗運営）

パーソナルトレーナースクールの運営

トレーナーキャンパス（TRAINER CAMPUS）：https://trainer-campus.jp/

プロテインの販売



電話番号：03-6451-2024

E-mail：info@applegym.jp

公式HP：https://applegym.jp/

事前予約：https://applegym.jp/inquiry/

LINEかんたん予約：https://applegym.jp/line-inquiry/

店舗一覧：https://applegym.jp/shop/



公式SNS：

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