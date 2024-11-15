「2024-25 WEリーグ　クラシエカップ」準決勝の組み合わせが決定！観戦ペアチケットが当たるキャンペーンを実施します

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クラシエ株式会社

　クラシエ株式会社がタイトルパートナー契約を締結し、8月末より開催している「2024-25 WEリーグ　クラシエカップ」のノックアウトステージ準決勝の組み合わせが決定いたしましたので、お知らせします。




[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7550/table/59_1_3ea4f92ee7f804b7ce0e74ce78f662cd.jpg ]

ピースタ：PEACE STADIUM Connected by SoftBank（長崎県）




　準決勝の開催に伴い、SS席の観戦ペアチケットが当たるSNSキャンペーンを、2024年11月15日（金）～11月25日（月）に実施します。この機会にぜひご応募ください。





キャンペーン概要

応募期間：2024年11月15日（金）10時00分～2024年11月25日（月）9時59分



賞品：


ご応募いただいた方の中から、抽選で以下試合のSSシートチケットを5組10名様にプレゼントいたします。


　＜会場＞ PEACE STADIUM Connected by SoftBank（長崎県長崎市 長崎スタジアムシティ内）


　＜試合日＞ 2024年12月8日（日）


　　　　　　【試合１.】 サンフレッチェ広島レジーナ vs. 三菱重工浦和レッズレディース


　　　　　　　　　　　 12：00キックオフ


　　　　　　【試合２.】 INAC神戸レオネッサ vs. アルビレックス新潟レディース


　　　　　　　　　　　 15:45キックオフ



応募方法：下記の手順にて、ご応募ください。


1．クラシエ公式Xアカウント（@Kracie_official）をフォロー


2．クラシエ公式Xアカウントの指定の投稿をリポストすると応募完了


※抽選の結果は、キャンペーン応募期間終了から1週間程度で、当選者のみに、公式Xアカウントのダイレクトメッセージにてお知らせいたします。



キャンペーンサイト：https://www.kracie.co.jp/present/10191903_3853.html



「2024-25 WEリーグ　クラシエカップ」ノックアウトステージ準決勝　概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7550/table/59_2_4e0e21df340aa0e0972c47c40e8b2d5f.jpg ]


WEリーグ概要


法人名称：公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ


略称：WEリーグ


設立日：2020年7月1日


所在地：渋谷オフィス（本社）


　　　　東京都渋谷区渋谷2-24-12　渋谷スクランブルスクエア15F


ホームページ：https://weleague.jp/