「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」準決勝の組み合わせが決定！観戦ペアチケットが当たるキャンペーンを実施します
クラシエ株式会社がタイトルパートナー契約を締結し、8月末より開催している「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」のノックアウトステージ準決勝の組み合わせが決定いたしましたので、お知らせします。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7550/table/59_1_3ea4f92ee7f804b7ce0e74ce78f662cd.jpg ]
ピースタ：PEACE STADIUM Connected by SoftBank（長崎県）
準決勝の開催に伴い、SS席の観戦ペアチケットが当たるSNSキャンペーンを、2024年11月15日（金）～11月25日（月）に実施します。この機会にぜひご応募ください。
キャンペーン概要
応募期間：2024年11月15日（金）10時00分～2024年11月25日（月）9時59分
賞品：
ご応募いただいた方の中から、抽選で以下試合のSSシートチケットを5組10名様にプレゼントいたします。
＜会場＞ PEACE STADIUM Connected by SoftBank（長崎県長崎市 長崎スタジアムシティ内）
＜試合日＞ 2024年12月8日（日）
【試合１.】 サンフレッチェ広島レジーナ vs. 三菱重工浦和レッズレディース
12：00キックオフ
【試合２.】 INAC神戸レオネッサ vs. アルビレックス新潟レディース
15:45キックオフ
応募方法：下記の手順にて、ご応募ください。
1．クラシエ公式Xアカウント（@Kracie_official）をフォロー
2．クラシエ公式Xアカウントの指定の投稿をリポストすると応募完了
※抽選の結果は、キャンペーン応募期間終了から1週間程度で、当選者のみに、公式Xアカウントのダイレクトメッセージにてお知らせいたします。
キャンペーンサイト：https://www.kracie.co.jp/present/10191903_3853.html
「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」ノックアウトステージ準決勝 概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7550/table/59_2_4e0e21df340aa0e0972c47c40e8b2d5f.jpg ]
WEリーグ概要
法人名称：公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ
略称：WEリーグ
設立日：2020年7月1日
所在地：渋谷オフィス（本社）
東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア15F
ホームページ：https://weleague.jp/