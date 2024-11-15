大阪・関西万博へつなぐ光のアート 学生たちとネイキッドが共創する太陽の塔プロジェクションマッピング
株式会社ネイキッド（英語表記：NAKED, INC. 所在地：東京都渋谷区、代表：村松亮太郎）は、2024年11月29日（金）より、万博記念公園・太陽の塔にて、大阪芸術大学アートサイエンス学科の学生たちと共に、プロジェクションマッピングショーイベント『太陽の塔プロジェクションマッピング in イルミナイト万博～2024 WINTER～』を開催します。
■1970年大阪万博を象徴するアート「太陽の塔」を舞台に、大阪の学生たちと描く共創アートで2025年の大阪・関西万博へのバトンを繋ぐ
1970年大阪万博の跡地を整備した万博記念公園は、芸術家・岡本太郎氏の作品「太陽の塔」がシンボルです。この度、高さ約70mの「太陽の塔」正面でプロジェクションマッピングショーの開催が決定しました。
いよいよ2025年に開催を控える「大阪・関西万博」に向け、大阪芸術大学アートサイエンス学科の学生たちと、アートとテクノロジーが融合した「新たな光のアートサイエンス」作品を共創。未来を担う学生の創造力を投影し、大阪観光に訪れる方々に新たな体験をという想いで制作されました。
本作品は、ネイキッドと学生たちがゼロからクリエイティブに挑戦する「0×0＝∞(ムゲンダイ)プロジェクト」の一環で制作されたものです。企画・演出・構成を学生たちと共に手掛けたこのプロジェクションマッピングショーで「太陽の塔」を彩り、大阪・関西万博や大阪の魅力を次世代、そして未来へ発信します。
『太陽の塔プロジェクションマッピング in イルミナイト万博～2024 WINTER～』万博記念公園展示 概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/8210/table/1046_1_453310d072723201e802324fe412c9dd.jpg ]
NAKED, INC.（ネイキッド）について
1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。
代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI（人工知能）が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出など。
■NAKED, INC.：https://naked.co.jp
■Official Instagram：https://www.instagram.com/naked_inc/
■Official Facebook：https://www.facebook.com/NAKEDINC.official
■Official X（旧Twitter）：https://twitter.com/naked_staff
■Official YouTube ：https://www.youtube.com/c/NAKEDINC