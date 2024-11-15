GIGABYTEよりAI学習に最適なAI TOPシリーズのマザーボード２製品発売

株式会社ニューエックス

株式会社ニューエックス（本社：東京都千代田区）は、取り扱いメーカーGIGABYTE社より

AI学習に最適なAI TOPシリーズのマザーボード新製品2型番を2024年11月15日（金）より順次発売いたします。

各モデルの詳細に関しては、下記をご参照ください。

●X870E AORUS XTREME AI TOP

メーカー製品情報：https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/X870E-AORUS-XTREME-AI-TOP#kf

18+2+2 フェーズ・デジタル電源設計、VRM 用大型ヒートシンク & M.2 Thermal Guard XL、AI 学習に最適なマルチ GPU 構成対応、EZ-Latch による PCIe x16 スロットのボタン式クリックリリース & M.2 コネクタのネジ無し設計、DDR5 EXPO & XMP 対応、リア2連 USB4 Type-C (40Gb/s)、フロント USB 3.2 Gen.2x2 Type-C (20Gb/s)、Realtek 高音質オーディオ、単 PCIe 5.0 + 3連 PCIe 4.0 M.2 スロット (全ヒートシンク付)、PCIe x16 UD スロット X アーマー、2連 10 GbE 有線 LAN、WIFI 7 802.11be 無線 LAN + BT 5.3 (アンテナ線のワンタッチ着脱可能 EZ-Plug)、一体型 I/O バックパネル、内蔵式 HDMI ディスプレイ端子、Q-Flash Plus、Smart Fan 6 などを備えた、AMD Ryzen 対応 GIGABYTE AI TOP マザーボードです。

●Z890 AI TOP

メーカー製品情報：https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/Z890-AI-TOP#kf

18+1+2 フェーズ・デジタル電源設計、VRM 用大型ヒートシンク & M.2 Thermal Guard XL、AI 学習に最適なマルチ GPU 構成対応、EZ-Latch による PCIe x16 スロットのボタン式クリックリリース & M.2 コネクタのネジ無し設計、DDR5 XMP 対応、リア2連 Thunderbolt 5 Type-C (80Gb/s)、フロント USB 3.2 Gen.2x2 Type-C (20Gb/s)、Realtek 高音質オーディオ、単 PCIe 5.0 + 3連 PCIe 4.0 M.2スロット (全ヒートシンク付)、PCIe x16 UD スロット X アーマー、2連 10 GbE有線LAN、WIFI 7 802.11be無線LAN + BT 5.4 (アンテナ線のワンタッチ着脱可能EZ-Plug)、一体型 I/O バックパネル、内蔵式 HDMI ディスプレイ端子、Q-Flash Plus、Smart Fan 6、AORUS AI SNATCH および D5 Bionic Corsa などを備えた、Intel Core Ultra 対応 GIGABYTE AI TOP マザーボードです。

■製品概要

メーカーリリース情報：https://www.gigabyte.com/jp/Press/News/-395



■GIGABYTE TECHNOLOGY社 概要

PC業界の世界的リーダーの一社であるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」ことを目指し、包括的な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ、ビジネス、ゲーム、クラウドシステムなどを網羅する専門知識を有するGIGABYTEは、常に研究と革新を駆使し、ユーザーニーズを満たします。 GIGABYTEは、数々の受領歴を持つマザーボード、グラフィックスカード、ラップトップ、ミニPCおよびその他のPCコンポーネントとアクセサリで知られ、特許を取得したDualBIOS(TM)およびUltra Durable(TM)テクノロジーでPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートとして、GIGABYTEは、5G時代に理想的なインフラストラクチャを開発すべく、AIとAloTアプリケーションを統合するハードウェアとソフトウェアソリューションでビジネスサーバーとクラウドシステムの範囲を拡大する準備を整えています。

ウェブサイト：https://www.gigabyte.com/jp

■株式会社ニューエックス 概要

株式会社ニューエックスは、製品の企画、検討から提案、開発、評価、生産、さらにメンテナンスやサポートまでを一貫して行い、耐久性や安定感に優れた高品位製品としてお客様にお届けします。カスタマイズのバリエーションも豊富で、あらゆる目的や用途に対応し、お客様のご要望に沿った柔軟なサービスを提供しています。

ウェブサイト：https://newx-corp.jp

公式Ｘ：https://twitter.com/NEWXCorp