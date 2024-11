JTB、サステナブルツーリズムの国際標準「GSTC」認証を取得

株式会社JTB

株式会社JTB は、持続可能な旅行と観光のための国際標準を策定・管理するグローバル・サステナブル・ツーリズム協議会(The Global Sustainable Tourism Council(R) 、以下「GSTC」)が認定した第三者国際認証機関の1つBureau Veritas(BV、本社:フランス)より、国内ツアーにおいてGSTCツアーオペレーター認証を2024年11月1日に取得しました。

JTBグループは、この認証取得をきっかけにサステナブルツーリズムの普及・拡大に向けた取り組みを強化し、交流による平和で心豊かな社会の実現を目指し、交流する人が増えるほど、地域や人権、環境の課題が解決し、更なる発展につながるようなツーリズムが産業界および地域全体に広がって行くようリードしてまいります。

■ GSTCクライテリアと認証について

GSTCクライテリアは、観光における持続可能性に関する共通言語を開発するための世界的な取り組みから生まれたものです。現在のGSTC認証が可能なクライテリアは、公共政策立案者やデスティネーション・マネージャー向けの「地域向けクライテリア」と、ホテルやツアーオペレーター向けの「観光産業界向けクライテリア」の2種類になります。JTBが今回取得した認証は、持続可能な経営、社会経済の持続可能性、文化の持続可能性、環境の持続可能性、の4つの柱で構成されるGSTCの観光産業界向けクライテリア(ツアーオペレーター向け)です。GSTCツアーオペレーター認証は、これらのクライテリアを基にGSTC認定を受けた第三者認証機関から認証を取得することによって、持続可能な観光の管理システムを保持し、持続可能な責任ある運営が行われていることを保証するものとなります。

(左から)

JTB執行役員(CSuO) 西松千鶴子

Bureau Veritas Area Manager Marvin Ng 氏

JTB執行役員(CSuO) 西松千鶴子

GSTC CEO Randy Durband氏

JTB常務執行役員 (CDEIBO)高崎 邦子

JTBサステナビリティチームマネージャー 細野泰教

GSTC Asia Pacific Manager Emi Kaiwa 氏

■第三者国際認証機関Bureau Veritas審査員NG 氏からのコメント

I was pleased to be involved in the certification process and able to audit JTB Corp toward GSTC certification. During the audit, it is able to see the momentum building in sustainability within the tour operator sector from JTB. The certification obtained by JTB is not only able to show what has been done by JTB as a pioneer in this field but also serves as a catalyst for other Japanese companies to pursue the same path.

(和訳)

認証審査プロセスに関与し、GSTC認証に向けた株式会社JTBの審査を実施することができ、嬉しく思います。審査を通して、JTBがツアーオペレーターとしてのサステナビリティ推進への機運が高まっていることが確認できました。JTBが取得した認証は、ツーリズム産業のパイオニアとしてJTBが何をしてきたかを示すだけでなく、他の日本企業が同じ道を歩むきっかけにも役立つものと考えます。

■JTB執行役員 サステナビリティ担当 西松千鶴子からのコメント

この度、GSTC認証を受けたことは、大変光栄なことであり、幸甚の至りです。

この認証は、私たちの現状の取り組みを客観的に評価するだけでなく、今後の課題とその解決方法、そして、さらなる向上に資する道筋を示してくれました。この認証を取得することがゴールではなく、サステナブルツーリズムへの取り組みを本格的に始める第一歩であると認識しております。見えてきた課題に対して、具体的な計画を作成し、進捗状況とともにサステナビリティレポート等で情報開示してまいります。

私たちは、多くのステークホルダーとのコミュニケーションや共創を通じて、国内および国外におけるサステナビリティをベースとしたツーリズムの発展に貢献してまいります。

JTBのサステナビリティレポートは下記(https://www.jtbcorp.jp/jp/sustainability/pdf/report_2024_jp.pdf)よりご覧いただけます。

URL:https://www.jtbcorp.jp/jp/sustainability/pdf/report_2024_jp.pdf