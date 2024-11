「コリラックマのわくわくトリップ」最終開催地「京都嵐山」ノベルティ情報やファン交流イベントについて発表！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、人気キャラクター「コリラックマ」が今年20周年を迎えたことを記念し開催してきた、コリラックマと旅するツアーイベント『コリラックマのわくわくトリップ』の最終開催地「嵐山りらっくま茶房」での開催において、新たにノベルティ情報やファン同士が交流する特別イベントなどについてお知らせします。

本イベントは、2024年6月27日(木)より大丸東京店を皮切りに全国を巡回してきました。

今回、りらっくま茶房第1号店である「嵐山りらっくま茶房」を最終開催地とし、コリラックマ20周年を締めくくるイベントとして、2024年12月14日(土)~12月22日(日)にて開催します。

ファン交流イベントの特別メニュー例

情報1. 新登場!コリラックマのわくわくトリップを振り返るノベルティ

嵐山会場にて、税込3,000円以上お買い上げの方に、半年間の“コリップ”を振り返る冊子をプレゼント!( B5サイズ/全10ページ)

※お1人様につき1回限りとさせていただきます

情報2. 会場で出会えるコリラックマ

気ままに旅をしながら会場に佇んでいた着物姿のコリラックマ、通称“コリップ”♪

最後の旅の目的地、嵐山にコリップは現れるでしょうか…?

ぜひ探してみてくださいね!

※画像は北海道会場のものです。

情報3. ファン交流イベント「コリラックマのいちごいちえなひとときパーティー」開催!

2024年12月15日(日)、1日限りの特別なファン交流イベント「コリラックマのいちごいちえなひとときパーティー」を開催します。コリラックマファンの皆様で集まって、素敵なひとときを過ごしませんか?

イベントは1日3回に分けて行われ、会場となる「嵐山りらっくま茶房」2Fのカフェが当イベントのために貸し切りとなります。

この日のために特別に用意されたお食事メニューの提供や、楽しいゲーム大会などを準備しています。

ここでしかもらえないプレゼントもあるかも…。

※画像はイメージです。内容など諸般の事情により予告なく変更・中止する場合がございます。

特別メニュー例

コリラックマのいちごいちえなひとときパーティー、略して「コリパ」!

いちごがだいすきなコリラックマをだいじにしてくれる“あなた”と集まって、

一期一会なひとときを楽しみませんか?

■「コリラックマのいちごいちえなひとときパーティー」 開催概要

*会場:嵐山りらっくま茶房 2Fカフェ

*日時:2024年12月15日(日)

1回目10:25-12:30

2回目13:15-15:20

3回目16:05-18:10

※各回最大定員28名

※お一組様最大4名

*料金:お一人様6,600円(税込)

パーティーに関する詳細情報や応募フォームはこちら▽

https://t.livepocket.jp/e/3axuy

■「コリラックマのわくわくトリップ」@嵐山りらっくま茶房 開催概要

期間: 2024年12月14日(土)~2024年12月22(日)

会場:嵐山りらっくま茶房

住所:〒616-8374 京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町15

参加料:会場への入場は無料

コリラックマのわくわくトリップ特設サイト▼

https://rilakkumasabo.jp/wakuwaku/

【コリラックマとは】~今年20周年~

どこからともなくやってきた、白いクマの子。リラックマの知り合いではなかったようだけど、胸に赤いボタンがついているので、本物のクマではないみたい。コリラックマと名付けたのはキイロイトリ。いたずら大好きな、元気でやんちゃなコです。コリラックマは、2003年にリラックマが初めて登場した翌年の2004年に初登場しました。

▼コリラックマ20周年アニバーサリーサイト

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/korilakkuma_20th_anniversary/

▼コリラックマ【公式】X(旧Twitter)

https://twitter.com/korilakkuma_15

全国のりらっくま茶房・りらっくまの湯に関する情報はこちら▼

■りらっくま茶房・りらっくまの湯公式サイト

http://rilakkumasabo.jp

■りらっくま茶房・ りらっくまの湯公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/rksbo_official

■りらっくま茶房・ りらっくまの湯公式インスタグラム

https://www.instagram.com/rksbo_official/

【お問い合わせ先】

株式会社寺子屋 お客様相談室

info@telacoya.co.jp

0120-975-316

受付時間:AM10時~PM17時(土日祝休)

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.