ITフリーランス向け福利厚生サービス「サポートプラス」主催ウェビナー『「初めての方」「不慣れな方」もこれで安心！！一から始める”フリーランスエンジニア”のための確定申告基礎講座』開催

株式会社PEｰBANK

ITエンジニアの新しい働き方を提案する株式会社PE-BANK（東京都港区／代表取締役 高田 幹也）は、2024年11月20日（水）19時より、ITフリーランスのためのオンラインセミナー、 『 「初めての方」「不慣れな方」もこれで安心！！一から始める”フリーランスエンジニア”のための確定申告基礎講座』を開催いたします。本ウェビナーはITフリーランス向け福利厚生サービス「サポートプラス」が主催するウェビナーで、今回で57回目の開催となります。

本セミナーでは、ITフリーランスエンジニアとして「初めて確定申告を行う方」「確定申告に不慣れな方」を対象に、確定申告について詳しく丁寧に解説します。

ITフリーランスエンジニアになって間もない方や確定申告について不安な方など、是非ご参加ください。

＜本セミナーの対象者＞

・初めて確定申告を行う方

・確定申告に不慣れな方

＜セミナー内容＞

・確定申告とは（青色申告・白色申告の違いなど）

・確定申告書の作り方（確定申告書の見方、各項目に記載する内容など）

・確定申告するとかかる税金（住民税や消費税（インボイス）など）

・確定申告の負担を軽減する経理のやり方

■開催概要

開催日時：2024年11月20日（水）

会場 ：オンライン開催 ※参加URLはメールでご案内いたします。

主催 ：株式会社PE-BANK

参加費 ：無料

定員 ：100名 ※募集人数超過の場合は先着順となります。

■参加申込

11月20日（水）13:00までにお申込みください。

申し込みページ： https://splus.pe-bank.jp/event/20241120/

■プログラム内容

18:45～19:00：受付開始

19:00～19:10：主催者ご挨拶、本日のテーマ説明

19:10～20:00：一から始める”フリーランスエンジニア”のための確定申告基礎講座

20:00～20:15：質疑応答

20:15～20:20：締めのご挨拶

※当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。 予めご了承ください。

■登壇者

川人 広平（かわひと こうへい）氏

税理士法人アクシス代表社員

税理士・公認会計士

大学卒業後、税理士法人にて、税務申告、税務コンサルティング業務を経験。

その後、コンサルティング会社にて、経営コンサルティング業務に従事。

2019年より税理士法人アクシスに入社し、現職。

【株式会社PE-BANK 会社概要】

会社名 ：株式会社PE-BANK

代表者 ：代表取締役社長 高田 幹也

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：1989年5月1日（協同組合として）

資本金 ：3億1,295万円

事業内容 ：ITフリーランスのブランド化プラットフォーム事業

URL ：

コーポレートサイト ：https://pe-bank.co.jp

Pe-BANKフリーランス：https://pe-bank.jp (ITフリーランス向けサービスサイト)

Pe-BANKキャリア ：https://career.pe-bank.jp (IT人材派遣・IT人材紹介専用サービスサイト)

サポートプラス ：https://splus.pe-bank.jp (ITエンジニア向けウェビナー・福利厚生サービスサイト)