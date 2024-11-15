アンダーアーマー 2024年ブラックフライデー『BLACK ARMOUR WEEKEND』11月22日（金）～24日（日）期間限定で開催
アンダーアーマーの日本総代理店である株式会社ドームは、「勝利へ繋げる3日間」をテーマに、11月22日（金）・23日（土）・24日（日）の3日間、アンダーアーマー公式サイト、アンダーアーマー ブランドハウス各店にて『BLACK ARMOUR WEEKEND』を開催します。
本キャンペーンは、冬の厳しい寒さの中でも挑戦を続けるアスリートに向けて各店のセレクトアイテムを最大50%OFFの特別価格にて販売します。
キャンペーン詳細はこちら :
https://www.underarmour.co.jp/feature/black-armour-week/?utm_source=PR&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=PR_BAW241115
■『BLACK ARMOUR WEEKEND』概要
期間中、アンダーアーマー公式サイト、ブランドハウスの各店のセレクトアイテムが最大50%OFFでお買い求めいただけます。さあ、勝利への一歩を踏み出す準備を。
キャンペーン期間
2024年11月22日（金）～ 11月24日（日）
対象店舗
アンダーアーマー公式サイト、アンダーアーマー ブランドハウス新宿、アンダーアーマー ブランドハウス有明、アンダーアーマー ブランドハウス越谷レイクタウン、アンダーアーマー ブランドハウス横浜みなとみらい、アンダーアーマー ブランドハウス大阪、アンダーアーマー ブランドハウス長崎スタジアムシティ
【アンダーアーマー公式サイト】
アンダーアーマー公式サイトでは、アパレルウェアを中心に最新アイテムから定番のアイテムまでセレクトアイテムを最大50%OFFで展開。公式サイト限定の割引アイテムも。
注目アイテム
UAアイコンフリース 24/7 フルジップ フーディー
UAベロア フルジップ ジャケット
UAライバルフリース ドレス
UAアイコンフリース カーゴパンツ
UAベロア トラックパンツ
UAボディバッグ
【アンダーアーマー ブランドハウス】
アンダーアーマー ブランドハウスでは、シューズを最大50%OFFで展開。さらに、一部アイテムを除きアパレルを全品30％OFFで展開します。
注目アイテム
UAファントム4 ストーム
UAスポーツ コート
UAファットタイヤ ベンチャー プロ
UAフロー フューチャーX4
UAインフィニット ムーブメント
UAホバー アパリション レトロ フューチャー
キャンペーン詳細はこちら :
https://www.underarmour.co.jp/feature/black-armour-week/?utm_source=PR&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=PR_BAW241115
【アンダーアーマー】
アスリートが持つパフォーマンスを最大限に発揮できるウェアを作りたいという創業者の思いから、アンダーアーマーは誕生。「進化をもたらす」をミッションに掲げる“パフォーマンスアスレチックブランド”。1996年に圧縮性のあるコンプレッションウェアでスポーツ界の常識を覆して以来、常にアスリート目線で商品開発を行い、ニーズに応えた様々なウェア・シューズを展開。機能的で、身体を常に快適に保つテクノロジー商品はプロスポーツ選手のみならず、多くのアスリートのパフォーマンスを支えている。
公式サイト：https://bit.ly/3YLTBvU