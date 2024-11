「niko and ...」で寿司パーティー !? イラストレーター・ナカオテッペイ氏とのコラボアイテムを11月15日（金）よりWEBで先行予約発売！

株式会社アダストリア

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー” を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、イラストレーター・ナカオテッペイ氏とのコラボレーションアイテムの一部商品を2024年11月15日(金)より 「niko and ...」公式WEBストア and ST(アンドエスティ)にて先行予約発売いたします。本発売は、2024年12月13日(金)からを予定しており、12月14日(土)には、「niko and ... TOKYO」にて、ナカオテッペイ氏による寿司似顔絵イベントを開催いたします。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。ナカオテッペイ氏はユニークなセンスが特徴のイラストで独特の世界観を表現しており、イラストレーターとして活躍する一方、寿司好きが高じて株式会社千値練とのコラボソフビ「SUSHI-L.A(スシエルエー)」を制作しています。ナカオテッペイ氏が生み出した寿司怪獣「スシエルエー」は明るく楽しい雰囲気で、”笑う門には福来る” のコンセプトのもと年末年始に笑顔を届けたい「niko and ...」の思いと重なったことから、今回のコラボレーションにいたりました。

今回のコラボレーションでは ”寿司パーティー” と題して、ナカオテッペイ氏による寿司怪獣「スシエルエー」たちのユニークでかわいい書下ろしイラストに加え、オリジナルのリアルなお寿司のアートをアイテムに落とし込みました。2WAY時計やエプロンなどのインテリア雑貨から、回転寿司のお皿をイメージしたプレートやシートクッションなど日常の中でお寿司を楽しめるユニークなアイテムを豊富にラインアップ。中でも、繊細なディテールでお寿司をリアルに表現したクッション、ルームシューズ、箸置きは、実用性に加えインテリアのアクセントにもなります。生活雑貨以外にも、キャップやプルオーバーなどメンズアパレルと服飾雑貨の展開もお楽しみいただけます。

また、2024年12月13日(金)の発売日に合わせ、寿司怪獣「スシエルエー」リアル寿司サイズフィギュアコレクションを「niko and ...」全店舗、公式WEBストア and STにていち早く発売いたします。株式会社千値練での発売は2025年1月を予定しています。

さらに2024年12月14日(土)には、「niko and ... TOKYO」にナカオテッペイ氏が来店し、"あなたの顔が寿司になっちゃう" 寿司似顔絵イベントを開催いたします。

■「niko and ...」×「ナカオテッペイ」コラボレーション ”寿司パーティー” 概要

■「niko and ...」×「ナカオテッペイ」コラボレーション ”寿司パーティー” アイテム詳細(一部商品抜粋)

■プルオーバー 全3種 \7,500(税込)

カラー:オフホワイト / ブラック / グリーン

サイズ:M / L

■キャップ 全3種 \3,300(税込)

カラー:オフホワイト / チャコール / キャメル

■プレート 全2種 \770(税込)

■クッション 全3種 エビ・タマゴ:\3,960(税込)/マグロ:\2,970(税込)

■トートバッグ 全2種 左:\3,850(税込) / 右:\3,300(税込)

■ビニール傘 全2種 \1,540(税込)

■キャンペーンについて

1.「フィギュアコレクション先行発売」

2.「寿司似顔絵イベント」

■ナカオテッペイ氏について

1975年大阪生まれ、川崎在住のイラストレーター。大阪芸大卒業、セツ・モードセミナー卒業。デザイン事務所~レコード会社を経てフリーのイラストレーターとして活動開始。ユニークなセンスが特徴のイラストでポップ~ファッション系を舞台に独特の世界観を表現。アウトドア系マガジン等のカバーイラストや広告を手掛ける傍ら、寿司好きが高じて、株式会社千値練とのコラボソフビ「スシエルエー」を制作。シンガポール、台湾、タイ等、海外のアートトイイベントに参加し、スシエルエーのPR活動中。仕事と育児の隙間から日々イラストを描き続けている。

■「SUSHI-L.A.(スシエルエー)」について

2018年4月某日、ロサンゼルスのとある寿司屋で『大盛りわさび入りの特大寿司』を握り中、辛過ぎるわさびで突然変異が起き、シャリから目・両手足が生えた、寿司怪獣が誕生。その名も「SUSHI-L.A.(スシエルエー)」身長:約110ミリメートル/体重:約240グラム(ご飯大盛り一杯相当)/出現地:回らない寿司屋

歩行すると米粒が1粒ずつ地面にくっつき、取れていく。100歩目には完全に脚部が無くなり、倒れて死んで単なる大きい寿司に戻ってしまう。背面に付いている『ネタ』はヤドカリのように取り外しが出来る。乗せる『ネタ』を変えることで色々な性格のスシエルエーとなる。『わさび液』を口から吐き出し他の寿司にかかると、命が吹き込まれ新たな寿司怪獣が誕生する。興奮しすぎると、『わさび液』が自分の頭に溢れてしまい、死ぬ。

株式会社千値練にて、コラボソフビ「SUSHI-L.A(スシエルエー)」を展開している。

■「niko and ...」について

「niko and ...」は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する “style editorial brand” です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に “であう”、やがて自分のライフスタイルに “にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国143店舗展開(2024年10月末時点、WEBストアを含む)。

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す “グッドコミュニティ共創カンパニー” となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

