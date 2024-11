転職支援・人材紹介サービス「Job Tech」をリリース

株式会社VOST

株式会社VOST(所在地:東京都江東区、代表者:別所智広)では、HR事業「JOB TECH」を提供しております。この度、CAD、建築業・土木業、製造業に特化した、転職支援サービスと人材紹介サービスをリリースいたしました。

- CAD業界に特化した転職支援サービス JobTech for CAD(https://bizroad-svc.com/hr/)- CAD人材に特化した人材紹介サービス JobTech for CAD(https://bizroad-svc.com/hr-recruit/)- 建築業・土木業界に特化した転職支援サービス JobTech for 建築業・土木業(https://bizroad-svc.com/hr-archicivil/)- 建築業・土木業人材に特化した人材紹介サービス JobTech for 建築業・土木業(https://bizroad-svc.com/hr-archicivil-recruit/)- 製造業界に特化した転職支援サービス JobTech for 製造業(https://bizroad-svc.com/hr-mfg/)- 製造業人材に特化した人材紹介サービス JobTech for 製造業(https://bizroad-svc.com/hr-mfg-recruit/)

【Job Techの詳細】

転職支援サービス

CAD・建築・土木・製造業界に特化した転職支援サービスです。非公開求人や未経験者向けの教育サービスなど、各業界の転職をサポートしています。

Job Tech for CAD :https://bizroad-svc.com/hr/Job Tech for 建築業・土木業 :https://bizroad-svc.com/hr-archicivil/Job Tech for 製造業 :https://bizroad-svc.com/hr-mfg/人材紹介サービス

CAD・建築・土木・製造業界の人材紹介サービスです。各業界の人材に特化したエージェントが企業と求職者のミスマッチを未然に防ぎ、効果的な人材の確保を可能にします。自社メディアと連携し、技術者・設計者を集めることで、製造業・建設業に関わる法人様にマッチする人材を、成功報酬型でご紹介しています。

【株式会社VOST】

株式会社VOSTは、先端技術を活用し、サービス開発や技術者の育成を行う企業です。複雑な技術を広く正しく共有し、ビジネスの創出と向上を目指しています。

事業はコンサルティング、エデュケーション、マーケティング、ディストリビューション、HRの5分野に渡り、多様なソリューションを提供しています。社会人向けのスキルアップ教育に特化した教育事業に力を入れており、様々な分野のスキルアップ講座を提供しており技術を誰もが利用できる世界を目指しています。

【運営メディア】

キャド研究所:https://cad-kenkyujo.com/

DX/AI研究所:http://ai-kenkyujo.com/

BIZROAD:https://bizroad-svc.com/

CG/空間デザイン/ゲーム開発研:https://cg-kenkyujo.com/

BIM/CIM研:https://bimcim-kenkyujo.com/

工場DX研:https://smart-factory-kenkyujo.com/

AI資格ナビ:https://ai-shikaku.com/