総登録数11,000件！国内最大級「GRIC2024」開催レポート

フォースタートアップス株式会社

成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:志水雄一郎 以下、フォースタートアップス)が11月12日(火)から14日(木)に開催した「GRIC2024」の開催レポートをお届けいたします。

「GRIC2024」は、“日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ”をパーパスに掲げる、国内最大級のカンファレンスで、今回が5回目の開催でした。12日(火)、13日(水)はイベントプラットフォーム「EventHub」にてオンラインセッションを配信、最終日の14日(木)は「渋谷ヒカリエ ヒカリエホール」にてオフライン開催いたしました。

11月12日(火)、13日(水)ONLINE STAGES

オンラインでは国内外の登壇者らによる全12セッションを公開しました。また、イベントプラットフォーム「EventHub」を通じて参加者同士の交流も行われていました。

11月14日(木)OFFLINE

■ OPENING REMARKS

オープニングは、チアリーマンズのパフォーマンスで始まり、CIC 創業者 兼 CEO Tim Rowe氏、CIC Japan会長・A.T.カーニー 日本法人会長/フォースタートアップス 社外取締役 梅澤 高明氏、フォースタートアップス 代表取締役社長 志水雄一郎による対談、第103代内閣総理大臣 石破 茂氏からのビデオメッセージ、Linkedin 共同創業者 リード・ホフマン氏と、Blitzscaling Ventures, General Partner, Chris Yeh氏によるハイブリッドセッションで幕を明けました。

■ SESSIONS

会場では3つのSTAGEにてセッションを同時開催。「GRIC STAGE」は、会場のメインに位置するステージで、一般社団法人 新経済連盟 代表理事/楽天グループ株式会社 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史氏によるkeynoteに始まり、メインとなる「GRIC PITCH」が開催されました。「SKY STAGE」は、会場入り口付近に位置し、観客は来場と同時にセッションに聴き入っていました。「FIRESIDE CHAT」は、まるで焚き火を囲っているかのような距離感で行われるクローズドなセッションで、ここだからこそ聴けるカジュアルなトークが展開されました。

■ SPEED DATING

高速ピッチ「SPEED DATING」を初開催いたしました。5つのブースに分かれ、全23社の国内外で活躍されている投資家や事業会社の方に対して、参加したスタートアップが壁打ちで事業のプレゼンを行いました。

■ GRIC PITCH

スタートアップが世界へ挑戦する機会を提供するピッチコンテストです。「GREEN」、「HEALTHCARE」、「UPRISING DIGITAL」3つのテーマに分かれ、合計17社のピッチが行われ、国内外120名以上の審査員によって審査しました。

厳選なる審査の結果、全テーマ共通の審査基準から最も高い評価を受けた企業に贈られる最優秀賞「GRAND AWARD」はWOTA株式会社でした。各テーマから1社選定される「THEME AWARD」は「GREEN」ではWOTA株式会社、「HEALTHCARE」ではユナイテッド・イミュニティ株式会社、「UPRISING DIGITAL」では株式会社ハイボットが、それぞれ受賞しました。

GRIC PITCHの詳細については、GRIC BLOGをご覧ください。

http://gric.forstartups.com/blog/2024-gric-pitch-grand-award

■ CLOSING REMARK

最後にフォースタートアップス 代表取締役社長 志水雄一郎が、「私はスタートアップが大好きです。私は起業家が大好きです。私はイノベーションを信じています。私は人間の可能性を信じています。みなさんで一緒に最高の世界を作っていきましょう。私たちならできる。また次回お会いしましょう」とカンファレンスを締めくくりました。

14日のオフライン開催では、国内外からVC、スタートアップCEO、CVCなどが集結。総登録数約11,000件の方にご参加いただき、大盛況のなか幕を閉じました。

引き続き、スタートアップを中核として、成長産業に関わるプレイヤーの増加、海外投資家との接点創出など、多面的に国内外の接点を増やしていきます。

【GRIC2024 開催概要】

・イベント名:GRIC2024 Produced by for Startups, Inc.

・共催:フォースタートアップス株式会社、CIC Tokyo

・日時:DAY1-DAY2 オンラインセッションDAY @Eventhub

11月12日(火) 9:50-16:00

11月13日(水) 9:50-16:00

DAY3 オフラインDAY @渋谷ヒカリエ ヒカリエホール

11月14日(木) 9:40-18:50 ※複数コンテンツをLIVE配信

・会場:ハイブリッド開催(オフライン:渋谷ヒカリエ ヒカリエホール、オンライン:EventHub)

・参加費:無料

・SNSハッシュタグ:#GRIC2024

「GRIC2024」公式サイト

GRIC(GROWTH INDUSTRY CONFERENCE )は、成長産業に特化した国内最大規模のハイブリッド型グローバルカンファレンス&コミュニティです。2021年1月に第1回をオンライン開催し、第2回より全セッションの日英の二言語配信を開始しました。そして第4回は「日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ」をテーマに、初のオフラインとのハイブリッド開催を行い、世界49か国、来場者数2,500名、総登録数8,000名の方にご参加いただきました。国内外トップティアのエコシステムビルダーが発信する"機会"、集う"場"であると共に、進化・成長を続ける挑戦者のためのコミュニティの場と位置付けております。