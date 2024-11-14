【岡山大学】ハルビン医科大学の季勇学長らが鈴木副学長を表敬訪問しました

国立大学法人岡山大学2024（令和6）年 11月 14日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2676/resize/d72793-2676-1729eddd44cd21837606-0.jpg ]◆概 要 中国・ハルビン医科大学の季勇（キ・ユウ）学長らが2024年10月22日に本学の鹿田キャンパスを訪れ、鈴木孝義副学長（国際・同窓会担当）を表敬訪問しました。本学からは大学院医歯薬学総合研究科の岡村裕彦副研究科長をはじめ、関係する教職員が出席しました。 表敬訪問では、鈴木副学長が両校のこれまでの交流実績を伝えるとともに、さらなる交流強化について意見が述べられました。季学長からも、より一層の連携への意欲が示されました。 季学長らは、表敬訪問の前に鹿田キャンパス内を見学。表敬訪問後には、岡山大学・中国東北部大学院留学交流プログラム（O-NECUSプログラム）にて本学が受け入れている留学生との懇談会を行いました。 ハルビン医科大学と本学は、2006年に大学間協定を締結。2026年には、交流20周年を迎えます。本学はこれからも、海外の大学との連携を強化し、大学の国際化を推進します。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2676/resize/d72793-2676-b1ae23ec997cd421366d-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2676/resize/d72793-2676-120662e92141ca02751b-2.jpg ]◆参 考・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/・O-NECUSプログラム https://intl.okayama-u.ac.jp/inbound/programs/o-necus/[画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2676/resize/d72793-2676-0e4b8c8ba6ef3aa8540b-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2676/resize/d72793-2676-8333e526ebcbc82cec11-4.png ][画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2676/resize/d72793-2676-94cb2a57b11eba668901-5.jpg ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学 国際部 国際企画課 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス TEL：086-251-7036 https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13698.html＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞ 岡山大学病院 新医療研究開発センター 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 下記URLより該当する案件についてお問い合わせください http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞ 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 TEL：086-235-7983 E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8463 E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8745、086-251-8746 FAX：086-251-8748 E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://venture.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年8月期共創活動パートナー募集中： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[画像7: https://prtimes.jp/i/72793/2676/resize/d72793-2676-699b9a4b52505f1cdc71-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/72793/2676/resize/d72793-2676-0dbdd8039a940ef9383e-7.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html