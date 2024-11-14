大好評に付き50名様増席しました！！2025年1月1日 【ルミナス神戸2 ・おせち弁当付】日本で唯一！明石海峡大橋で迎える「初日の出クルーズ2025」お一人様7,980円

株式会社フォーティーズ[画像1: https://prtimes.jp/i/56355/581/resize/d56355-581-7bd03f595e5e621e2cce-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/56355/581/resize/d56355-581-effa10c69764efa1bfe3-0.jpg ]2025年1月1日 【ルミナス神戸2 ・おせち弁当付】日本で唯一！明石海峡大橋で迎える「初日の出クルーズ2025」お一人様7,980円ツアーが好評につきに付き50名様増席しました！！詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/21646「明石海峡大橋」と「初日の出」の絶景を楽しめる、2025年元旦クルーズの開催が決定！船内では、お正月の餅つき大会、甘酒の販売など、お正月気分を存分にお楽しみいただける企画が盛りだくさん。明石海峡大橋の真下をくぐり、初日の出を堪能できるレストランクルーズ船は、日本で唯一「ルミナス神戸2」だけ。ここでしかできない感動的な幕開けをぜひご体感ください。明石海峡大橋 初日の出クルーズ2025◎日本で唯一！「明石海峡大橋＆初日の出」の絶景が楽しめるレストランクルーズ船はここだけ！◎デッキで餅つき大会＆全員にお餅振る舞い◎船内で甘酒・豚汁・アルコールの販売もあり！ ◆開催日2025年1/1（水）◆運航時間5:50～8:40（2時間50分クルーズ）※当日は5:20まで（出航の30分前）までにルミナス神戸2の船内にて受付をお願いします。詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/21646◆乗船THE KOBE CRUISEルミナス神戸2[画像3: https://prtimes.jp/i/56355/581/resize/d56355-581-462bf517f00a31d0d688-0.jpg ]（乗り場 中突堤旅客ターミナル2F）※天候やその他状況によって初日の出をご覧いただけない場合もございます。予めご了承ください。◆おすすめポイントPoint1. 出発の3営業日前まで予約OK！(土・日・祝除く)Point2. こちらのプランはおせち弁当＋乗船券が付いております。(飲み物は付いておりません)[画像4: https://prtimes.jp/i/56355/581/resize/d56355-581-07d742273ace1d9d96f2-0.png ]初日の出 おせち弁当・チキン八幡巻・丹波の黒豆・田作り・紅白かまぼこ・鰤の照り焼き・牛肉のしぐれ煮・筑前煮・握り寿司 5種・お雑煮※当日の入荷状況によりメニューを変更する場合がございます。※写真はイメージです。Point3. デッキで餅つき大会＆全員にお餅振る舞い[画像5: https://prtimes.jp/i/56355/581/resize/d56355-581-5d71b8ec48c9f3158643-0.jpg ]Point4. 船内で甘酒・豚汁・アルコールの販売もあり！2025年1月1日 【ルミナス神戸2 ・おせち弁当付】日本で唯一！明石海峡大橋で迎える「初日の出クルーズ2025」お一人様7,980円ツアーが好評につきに付き50名様増席しました！！詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/21646注意事項・強風、悪天候等により運航を中止する事がございます。・添乗員・現地係員は同行しません。お客様自身で移動お願いします。旅行条件■ご旅行のご案内■最少催行人員：２名添乗員：同行いたしません■旅行代金に含まれるもの■乗船券、食事代、各プラン企画費、消費税等諸税など。■お支払いについて■ご予約の翌日の15時までに下記の方法にてご入金お願いします。(※出発10日前を切ったお客様は当日の15時までのご入金となります。)銀行振込、コンビニ決済、クレジットカード決済が可能です。銀行振込・コンビニ決済・クレジットカード決済後のお手配となります。銀行振込およびコンビニ決済の場合は15：00まで、クレジットカード決済の場合は17：00までに決済が必要となります。17：00以降のメールでのお問い合わせは翌日に対応させていただきます。お急ぎのお客様はお電話にてお問い合わせください。■取消料■申込受付後からご出発11日前…無料ご出発日10日前から出発前日より8日前までの解除…ご旅行代金の20％出発日の前日から起算して7日目にあたる日から2日目の解除…ご旅行代金の30％出発日の前日の解除（※17時まで）…ご旅行代金の40％出発日当日（出発時間まで）の解除…ご旅行代金の50％無連絡不参加または出発後の解除…ご旅行代金の100％旅行企画・実施株式会社フォーティーズ大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F[画像6: https://prtimes.jp/i/56355/581/resize/d56355-581-7c7d75faf266f57d145d-0.png ]■会社概要会社名 ：株式会社フォーティーズツアーブランド：FOUR TRIP所在地 ：〒538-0044 大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F電話番号 ：06-6167-7600旅行業登録番号：大阪府知事登録旅行業 第2-3030号営業日時 ：月～金曜10:00～18:00本プランのオンライン予約ページ：https://4trip.jp/dome/plan/21646