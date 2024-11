過去最多・日本全国900社超の企業が認定LGBTQ+の職場環境の取組指標「PRIDE指標2024」を発表「work with Pride 2024 カンファレンス」開催

一般社団法人work with Pride

日本国内の企業・団体のLGBTQ+等の性的マイノリティ(以降、LGBTQ+)に関するダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援する一般社団法人work with Prideは、LGBTQ+の職場環境改善に向けたイベント『work with Pride 2024カンファレンス』を2024年11月14日(木)に経団連会館・国際会議場にて開催しました。

当日は、職場でのLGBTQ+に関する取組評価指標「PRIDE指標2024」の結果発表をした他、新たに開発する「PRIDE指標スポーツ版(仮)」と実行委員会の募集を発表しました。

近年、多様な人材確保・定着などを背景に「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン」(Diversity, Equity & Inclusion)の考え方が広まり、LGBTQ+への企業対応の重要性が増しています。

『work with Pride』は、LGBTQ+の人々が自分らしく働ける職場づくりを進めるため、日本国内の企業・団体の人事・人権・ダイバーシティ担当者を対象に開催される、年に一度のカンファレンス。職場でのLGBTQ+に関する取組を評価して「PRIDE指標」として企業を認定しています。

今年のテーマは 「企業から変える。~LGBTQ+コミュニティとの新しい協働へ~」経済から可視化を推進する取り組みを発表。

経営層・担当部署からの一方的な取り組みだけではなく、企業全体として社内の当事者やコミュニティと共にアクションすることが重要になっている中、今年は「企業から変える。~LGBTQ+コミュニティとの新しい協働へ~」をテーマに開催。職場でのLGBTQ+に関する取り組み評価指標『PRIDE指標2024』認定企業の発表・表彰と、スポーツ版PRIDE指標を発表しました。



また、歌手・作詞作曲家・役者として活躍する中村中氏、テレビ業界で初めての多様性テーマの番組横断キャンペーン「Colorful Weekend」の企画責任者を務めた山田克也氏など、各界で活躍・先進的に取り組むゲスト陣をお迎えしたセッションの他、各業界からお招きしたゲストによるパネルディスカッションを実施しました。

合計866社が認定された『PRIDE指標2024』

今年で9回目となる「PRIDE指標 2024」には、 グループ応募、またはグループ・ホールディングス内複数社連名による応募(以下複数社連名)を含めると968社の企業・団体より応募がありました。

(単体応募数:372社/うちグループ・複数社連名応募:91社/グループ・複数社連名応募社数:596社)

本年度の認定企業・団体数

◎ゴールド認定合計:832社|388社(うちグループ/複数社連名応募:79社)グループ/複数社連名:523社

◎シルバー認定:81社|52社(うちグループ/複数社連名応募:5社)グループ/複数社連名:34社

◎ブロンズ認定:53社|21社(うちグループ/複数社連名応募:7社) グループ/複数社連名:39社



セクター越えて協働するコレクティブ・インパクト型の取り組みを推進する「レインボー認定」には、専門家による選定委員会により36社が認定となりました。

アクセンチュア株式会社、アストラゼネカ株式会社、アッヴィ合同会社、EY Japan、株式会社イトーキ、キンドリルジャパングループ、グラクソ・スミスクライン株式会社/ヴィーブヘルスケア株式会社、株式会社神戸製鋼所、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスグループ、株式会社資生堂/資生堂ジャパン株式会社、株式会社セールスフォース・ジャパン、セガサミーホールディングス株式会社、積水ハウス 株式会社、株式会社ZOZO、損害保険ジャパン株式会社、武田薬品工業株式会社、チェリオグループ、デロイト トーマツ グループ、東京弁護士会、苫小牧市、日興アセットマネジメント株式会社、日本アイ・ビー・エム株式会社、日本オラクル株式会社、野村ホールディングス株式会社、パナソニック コネクト株式会社、P&Gジャパン、PwC Japanグループ、株式会社ファミリーマート、フリー株式会社、ブルームバーグ・エル・ピー、三井住友信託銀行株式会社、株式会社 明治、株式会社物語コーポレーション、ランスタッド株式会社、株式会社リクルート、株式会社ルネサンス

「work with Pride2024カンファレンス」の様子

冒頭では、小池百合子 東京都知事からのメッセージを発表。続いて、歌手・作詞作曲家・役者として様々な活動に取り組む中村 中さんが企業とともにどのようにポジティブな声を可視化するか中村さん自身の考えについて、一般社団法人work with Pride 代表の松中 権を聞き手にトークを実施、また、サプライズ演出として1曲を特別歌唱していただきカンファレンスの開宴を盛り上げました。

開会挨拶(小池百合子 東京都知事:メッセージ代読)

スペシャルトークの様子

・中村 中(歌手・作詞作曲家・役者)

・松中 権(一般社団法人work with Pride 代表理事 ※聞き手)

・山田 克也(日本テレビ放送網株式会社 取締役執行役員)

・ロバート キャンベル(日本文学研究者/早稲田大学特命教授 ※聞き手)

セッション「Pride 1000と結婚の平等」の様子

・寺原 真希子(公益社団法人 Marriage For All Japan -結婚の自由をすべての人に 共同代表)

・保坂 展人(世田谷区長)

・村田 善郎(株式会社高島屋 代表取締役社長)

セッション「企業にできる当事者エンパワメント」の様子

・太田 直樹(オルガノン株式会社 取締役)

・杉山 優(dentsu Japan, DEIオフィス / DEIコンサルタント)

・市川 薫(P&Gジャパン ヒューマンリソーシス シニアディレクター)

・佐川 海(東日本旅客鉄道株式会社)

セッション「メディア表現とピンクウォッシュ」の様子

・小島 慶子(エッセイスト/東京大学大学院情報学環客員研究員)

・松岡 宗嗣(一般社団法人fair 代表)

・山口 有希子(パナソニックコネクト株式会社取締役 SVP CMO)

PRIDE指標2024/レインボー認定 結果発表、クロージングの様子

カンファレンスの最後には、一般社団法人work with Pride 代表理事 松中 権より『PRIDE指標 2024』のゴールド・シルバー・ブロンズ認定企業の発表や『PRIDE指標2024』の総評・表彰を行った他、「レインボー認定」表彰を実施しました。

・松中 権(一般社団法人work with Pride 代表理事 / 認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ代表 / 公益社団法人Marrriage for All Japan - 結婚の自由をすべての人に 理事 / 一般社団法人 金沢レインボープライド 共同代表)

また、「PRIDE指標のこれから スポーツ版PRIDE指標に向けて」をテーマとしたトークセッションの他、PRIDE指標2025」お知らせが行われました。

セッション「PRIDE指標のこれから スポーツ版PRIDE指標に向けて

・貴田 守亮(EY Japan チェアパーソン兼CEO)

・小泉 文明(株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー代表取締役社長/株式会社メルカリ取締役 President(会長))

・野口 亜弥(成城大学文芸学部専任講師/株式会社Azitama 代表)

・山口 香(筑波大学体育系教授/日本サッカー協会常務理事)

クロージング

カンファレンスの最後には、経団連副会長で野村ホールディングス株式会社の取締役会長の永井氏が登壇。企業による取り組みと人を型にはめず自分らしく生きることの重要性の言葉とともにクロージングの挨拶を行いました。

・永井 浩二(一般社団法人日本経済団体連合会 副会長/野村ホールディングス株式会社 取締役会長)



<PRIDE指標2024 レインボー認定 評価委員会メンバー>

・小島 慶子(エッセイスト / タレント / 東京大学大学院情報学環客員研究員)

・河野 禎之(筑波大学 人間系 助教)

・番野 智行(特定非営利活動法人エティック ソーシャルイノベーション事業部事業統括/シニアコーディネーター)

・大山みこ(一般社団法人日本経済団体連合会 ソーシャル・コミュニケーション本部 統括主幹/ CATCHY 代表)

『work with Pride 2024』実行委員会の参画企業(18社・グループ:五十音順)

EY Japan、NTTグループ、MSD株式会社、株式会社オリエントコーポーレーション、オルガノン株式会社、KDDI株式会社、株式会社JVCケンウッド、清水建設株式会社、住友ファーマ株式会社、第一生命ホールディングス株式会社、大日本印刷株式会社、株式会社電通グループ、パナソニック ホールディングス株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、Bloomberg L.P.、三井化学株式会社、横浜ゴム株式会社、ライフネット生命保険株式会社

『work with Pride 2024 カンファレンス』 開催概要

・日時:2024年11月14日(木)13:00~17:00

・会場:経団連会館・国際会議場/オンライン

・主催:一般社団法人work with Pride

・後援:厚生労働省、経済産業省、東京都、一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連)、一般社団法人 新経済連盟(新経連)、日本労働組合総連合会(連合)、公益社団法人 経済同友会