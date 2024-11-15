ミスヤングアニマル2024グランプリの茜紬うたがヤングアニマルWebに登場！！
株式会社白泉社ミスヤングアニマル2024で見事グランプリに輝いたうたちゃんがヤングアニマルWebに登場！！合法ロリと大人の色気を兼ね備えたプリンセスをごらんください！[画像1: https://prtimes.jp/i/46848/1614/resize/d46848-1614-6dafbca70719c25f85ac-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/46848/1614/resize/d46848-1614-e113e4d25cf5d60b3ba5-0.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/46848/1614/resize/d46848-1614-6887c5ff5261321d830f-0.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/46848/1614/resize/d46848-1614-d55c622905ee53faf999-0.jpg ]グラビアはこちらからhttps://younganimal.com/episodes/13809de3a031c/