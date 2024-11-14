おばけ図鑑 幽霊「幽子さん」がフィギュアで新登場！本日 11月14日(木)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

株式会社Ｂｆｕｌｌ

フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、おばけ図鑑 幽霊 幽子さん 1/5スケール 塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日11月14日(木)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：http://www.fots.jp/）にて予約受付開始。

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おばけ図鑑 幽霊 幽子さん 1/4スケール塗装済み完成品フィギュア

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/643

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMSZKKZ9

予約受付期間：2024年11月14日(木)16：00～2025年01月14日(火)23：59

おばけ図鑑 幽霊 幽子さん 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/642

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMT1CSG4

予約受付期間：2024年11月14日(木)16：00～2025年01月14日(火)23：59

商品説明

オリジナルフィギュア・おばけ図鑑 幽霊「幽子さん」が1/4スケール・1/6スケールフィギュアで新登場！

暗い夜道でゆらりと現れた幽霊は、ボロ布からこぼれんばかりの爆乳を揺らしながらフラフラと彷徨うお姉さん!?

むっちりと肉付きのいいボディラインを、ボロ布の隙間からでも存分にご堪能いただける姿で立体化いたしました。

チビ幽霊にセクハラされて、気怠げながら顔を赤らめた可愛い困り顔もポイントです。

着脱可能なチビ幽霊に邪魔されていた魅惑の谷間は、ぜひあなたの目でお確かめください。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品情報

商品名 ：おばけ図鑑 幽霊 幽子さん 1/4スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/4スケール 全高 約367ｍｍ

小売価格 ：\28800（税込\31680）

商品名 ：おばけ図鑑 幽霊 幽子さん 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/6スケール 全高 約258ｍｍ

小売価格 ：\18800（税込\20680）

仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品

予約開始 ：2024年11月14日(木)16：00解禁

予約締切 ：2025年01月14日(火)23：59締切

発売月 ：2025年3月末発売予定

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Bfullオンラインショップ、各通販サイト様、各小売店様よりお願い申し上げます。

1/4スケール

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/643

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMSZKKZ9

1/6スケール

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/642

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMT1CSG4

予約受付期間：2024年11月14日(木)16：00～2025年01月14日(火)23：59

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https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517460897

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■『Bfull FOTS JAPAN』3Dプリント製/PVC製 フィギュアブランド

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■『FIGUREX』等身大フィギュア専門ブランド

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・公式ネットショップ ：https://figurex.shop-pro.jp/

■株式会社Bfull

・公式ホームページ ：https://be-full.jp/

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