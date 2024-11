12月以降のゲオ先行レンタルのラインナップを発表！『ソンジェ背負って走れ』など4作品がDVDで順次登場

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が発売・販売元である韓国ドラマDVDについて2024年12月~2025年1月のゲオ先行レンタルラインナップ全4作品を発表いたします。

株式会社ゲオストアが展開する全国のゲオショップで12月より先行レンタルできる韓国ドラマ作品は、アーティストとそのファンのタイムスリップファンタジーロマンス『ソンジェ背負って走れ』、夫や家族に裏切られたヒロインのロマンス復讐劇『完璧な結婚のお手本』です。

以降、2025年1月には『ハイド-私の夫の秘密-』『ザ・ミッドナイトスタジオ ~恋人は訳ありカメラマン~』と、韓国で話題を集めた作品の先行レンタルを予定しており、毎月一足先に新作を楽しめます。

ゲオ先行レンタル作品

※発売・販売元はすべて株式会社U-NEXT

『ソンジェ背負って走れ』

2024年12月18日(水)レンタル開始予定

ある日突然生涯を終えてしまったアーティストと、彼の熱狂的なファンで、運命を変えるべくタイムスリップした主人公のファンタジーロマンス 。原作は人気ウェブ小説。

出演:ビョン・ウソク/キム・ヘユン/ソン・ゴニ/イ・スンヒョプ/チョン・ヨンジュ ほか

(C) CJ ENM Studios Co., Ltd.

『完璧な結婚のお手本』

2024年12月18日(水)レンタル開始予定

事故に遭い結婚する前にタイムスリップしたヒロインが、自分を裏切った夫と家族に復讐するため契約結婚をするロマンス復讐劇。ドラマ初主演となるチョン・ユミンがヒロインを熱演。

出演:ソンフン/チョン・ユミン/カン・シニョ/チン・ジヒ/イ・ミニョン ほか

(C)Studio Jidam Co., Ltd.

『ハイド-私の夫の秘密-』

2025年1月15日(水)レンタル開始予定

弁護士の妻が、夫の失踪にまつわる秘密を追跡したことで耐え難い真実と向き合うことになるミステリードラマ。イギリスのドラマ「Keeping Faith」を原作に脚色した作品。

出演:イ・ボヨン/イ・ムセン/イ・チョンア/イ・ミンジェ ほか

(C) Coupang Corp. (Coupang Play). All Rights Reserved.

『ザ・ミッドナイトスタジオ ~恋人は訳ありカメラマン~』

2025年1月15日(水)レンタル開始予定

死者のために夜だけ開く幽霊専門の写真館を舞台に繰り広げられる、気難しいカメラマンと熱血弁護士のファンタジーラブコメディー。

出演:チュウォン/クォン・ナラ/ユ・インス/ウム・ムンソク ほか

(C) 2024 KT StudioGenie Co.,Ltd All rights reserved

