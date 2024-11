特別塗装機「ドンキーコング・カントリー オープン記念　JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2」が国内線に就航

合同会社ユー・エス・ジェイ機体前方よりイルミネーションのミニオン、ハリー・ポッター(TM)、セサミストリートのエルモとクッキーモンスター、ウッディー・ウッドペッカー、スーパー・ニンテンドー・ワールドのマリオとドンキーコング

日本航空株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:鳥取 三津子 グループCEO、以下「JAL」)と合同会社ユー・エス・ジェイ(本社:大阪市此花区、代表取締役CEO:J.L.ボニエ)は、2024年12月11日(水)に新たに「スーパー・ニンテンドー・ワールドTM」内にオープンする「ドンキーコング・カントリー」を記念して、2025年1月14日(火)より、特別塗装機「ドンキーコング・カントリー オープン記念 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2」(エンブラエル190型機)を国内線に就航させます。

「ドンキーコング・カントリー オープン記念 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2」は、2024年12月11日(水)に「スーパー・ニンテンドー・ワールド」に「ドンキーコング・カントリー」をオープンするユニバーサル・スタジオ・ジャパン(以下「USJ」)と、USJのオフィシャルエアラインであるJALグループのコラボレーションにより誕生する特別塗装機です。今回の機体では、ドンキーコングやマリオに加え、ミニオンやセサミストリートの仲間たちなどが描かれています。ぜひ この機会に、感動と興奮に満ちた特別塗装機で全国各地へお出かけください。

また、特別塗装機の就航を記念して、JAL運航機材の国内線前方スクリーンでは2024年12月1日から2025年11月30日まで、JAL×USJの特別映像を放映します(対象機材:ボーイング737-800、ボーイング767-300ER)。JALとコラボレーションした期間限定の特別映像は秋冬バージョンと春夏バージョンの2種類を放映予定で、シーズンごとに異なった内容でUSJの「NO LIMIT!」な世界観をお楽しみいただけます。JALグループ国内線へご搭乗の際には、ぜひご注目ください。

※状況により放映されないことがございます。また対象機材以外では放映されません。

「ドンキーコング・カントリー オープン記念 JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2」の概要

◆機 材 : エンブラエル190型機(機体番号:JA245J 運航:株式会社ジェイエア

全長:36.2m/全高:10.6m/全幅:28.7m、座席数:95席(クラスJ:15席、普通席:80席))

◆就航路線 : エンブラエル190型機運航路線

※具体的な路線や便名は、運航前日の夕方にJAL Webサイトでお知らせします。

※当日の状況により、運航路線は変更となる可能性があります。

◆初 便 : 2025年1月14日(火) JAL2057便 大阪(伊丹)発―福岡着

※フライトスケジュールは、予告なく変更される可能性がございます。

◆運航期間 : 2025年1月14日(火)~ 2026年6月頃

詳細につきましては、以下のJAL Webサイトでご覧いただけます。

URL https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/special/usj-jet/

◆機内品:〈ヘッドレストカバー〉〈紙コップ〉

〈ヘッドレストカバー〉〈紙コップ〉

※無くなり次第、設置は終了となります。

◆ご搭乗記念プレゼント

〈搭乗証明ステッカー〉デザイン5種

〈搭乗証明ステッカー〉デザイン5種

※1回のご搭乗につき、おひとり様1枚となります。 ※無くなり次第、配布は終了となります。

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR.

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM and (C) 2024 Sesame Workshop

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios.

≪別途資料≫

JAL×USJ 特別映像

USJの仲間たちやJALグループの運航乗務員・客室乗務員が登場する特別映像

名称 : JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン コラボレーション機内動画

秒数 : 90秒

放映日 : 2024年12月1日~

対象 : JAL運航機材 国内線前方スクリーン(ボーイング737-800、ボーイング767-300ER)

※機内でのイヤホン配布はございません。

※上映設備の無い機材(エアバスA350-900・ボーイング787-800等)では上映されません

※状況により、映像が放映されない場合もございますのでご了承ください。

関連ツアー

「ドンキーコング・カントリー」オープンおよび「JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2」就航を記念して、指定時間に「ドンキーコング・カントリー」へ入場できるJALユニバーサル・エクスプレス・パス付きのツアーを発売します。期間限定となりますのでJALダイナミックパッケージ「JALで行く ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅」でUSJへお出かけください。

〈ツアー詳細〉

■ツアータイトル:JALダイナミックパッケージ「JALで行く ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅」

■JALならではの商品ポイント:

1.ドンキーコング・カントリーへ入場可能な「JALユニバーサル・エクスプレス・パス」付き(1日10枚限定/先着順)

2.JAL協賛アトラクション「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」を含む3つのアトラクションから1つを

選んで体験できるJAL ユニバーサル・エクスプレス・パス(先着順)またはオフィシャルホテル宿

泊限定館内利用券付き

3.パーク内JALラウンジ利用券付き

4.ご出発30日前までのお申し込みでパーク内で使えるユニバーサル・スタジオ・ジャパン ミール

クーポン付き(JALラウンジ利用曜日が月曜~木曜日はお一人様につき2,000円分、金曜~日曜日は1,000円分)

■ツアー詳細webサイト:

https://www.jal.co.jp/jp/ja/domtour/jaldp/usj/

※ドンキーコング・カントリーへ入場可能な「JALユニバーサル・エクスプレス・パス」(1日10枚限定/先着順)は、2024年11月18日(月)10時~販売予定

■旅行企画・実施 :株式会社ジャルパック

観光庁長官登録旅行業第705号・(社)日本旅行業協会正会員

※本ツアーでは「JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2」以外での運航便も利用します。

以上