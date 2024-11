12.12(木) 全世界公開　ダフト・パンク＆松本零士『インターステラ5555』の日本予告編が完成！

カルチャヴィル合同会社ダフト・パンク&松本零士『インターステラ 5555』(C) 2003 DAFT LIFE LTD.

ダフト・パンク&松本零士による傑作アニメ『インターステラ 5555』はダフト・パンクを象徴する長編アニメxミュージック映画で、今年6月にパリやニューヨークの映画祭で4Kリマスター版が上映され話題になりました。2024年12月12日の世界同時公開に合わせ、日本でも12月12日~12月15日(劇場によっては2日限定)で特別上映します。その劇場公開に向けて、日本版予告編が完成しました。

【日本劇場予告】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NepgpZgtYp0 ]

なお、今回の公開では、『インターステラ5555』に続き、スパイク・ジョーンズ、ミシェル・ゴンドリー、セブ・ジャニアック、ロマン・コッポラ、ウォーレン・フーなどの監督によるダフト・パンクの象徴的なビデオのセレクションが劇場上映されます。

上映劇場

12/12~12/15(4日間限定)

東京)

TOHOシネマズ 日比谷

TOHOシネマズ 池袋

TOHOシネマズ 新宿

大阪)TOHOシネマズ なんば

12/12 & 12/15(2日間限定)

東京)

TOHOシネマズ 日本橋

TOHOシネマズ 上野

TOHOシネマズ 六本木ヒルズ

TOHOシネマズ 立川立飛

吉祥寺オデヲン

北海道)TOHOシネマズ すすきの

宮城)TOHOシネマズ 仙台

栃木)TOHOシネマズ 宇都宮

埼玉)TOHOシネマズ ららぽーと富士見

千葉)

TOHOシネマズ 八千代緑が丘

TOHOシネマズ 流山おおたかの森

神奈川)

TOHOシネマズ ららぽーと横浜

TOHOシネマズ 川崎

長野)長野グランドシネマズ

愛知)TOHOシネマズ 赤池

京都)TOHOシネマズ 二条

大阪)

TOHOシネマズ 梅田

TOHOシネマズ セブンパーク天美

TOHOシネマズ ららぽーと門真

兵庫)TOHOシネマズ 西宮OS

岡山)TOHOシネマズ 岡南

福岡)TOHOシネマズ ららぽーと福岡

(C)2003 DAFT LIFE LTD

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

世界配給を手がけるトラファルガー・リリーシングのCEO、マーク・アレンビーからのコメントはこちら。

ダフト・パンクのアイコンである『インターステラ5555』を、美しい4Kで完全リマスターし、世界的な限定イベントのために映画館で上映できることに興奮しています。これは、ダフト・パンクのミュージック・ビデオとともに、この映画を大スクリーンで体験できる貴重な機会であり、世界中の観客と共有するのが待ちきれません。

CEOマーク・アレンビー

(C)2003 DAFT LIFE LTD

イントロダクション

『インターステラ5555』はダフト・パンクとセドリック・エルヴェが、松本零士と 東映アニメーションと共同で制作した作品で、邪悪な計画を企む人間のキャラクターによってエイリアンの音楽バンドが誘拐されるという物語です。基本的にアニメのビジュアル・アルバムである『インターステラ』は、ダフト・パンクの2001年の代表的なアルバム『ディスカバリー』の全曲をサウンドトラックとしてフィーチャーしており、「One More Time」、「Harder, Better, Faster, Stronger」、「Veridis Quo 」といった象徴的なアンセムが含まれています。ビジュアル・アルバムとして、この映画は個々のミュージックビデオにカットされたため、今回の機会までは映画館で全編を見ることは非常に稀なことでした。

今回の特別上映では、本編に続き、ビジュアルクリエイティヴにもこだわるダフト・パンクが世に送り出してきた象徴的なビデオミュージックのセレクションも初スクリーン公開します。

映画作品概要

原題:Daft Punk & Leiji Matsumoto 『Interstella: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem』

邦題:ダフト・パンク&松本零士『インターステラ5555』

公開可能日程: 12/12(木)~12/15(日)

本編尺: 93分

素材: DCP

※ 映写機材の仕様により、劇場によっては2Kでの上映となる場合がございます。

Aspect ratio: Flat (4:3)

Sound: 5.1

オリジナル言語: 日本語

コピーライト:(C) 2003 DAFT LIFE LTD.

公開表記:2024年12月12日(金) 世界同時公開

公開作HP: https://www.culture-ville.jp/daftpunk

鑑賞料金:2500円一律(劇場およびスクリーンによりアップチャージ料金がある可能性がございます。詳細は、直接、ご鑑賞予定の劇場へお問い合わせください)

配給:カルチャヴィル合同会社

協力:ワーナーミュージック

ダフト・パンク関連情報

この世界的な劇場公開を記念して、彼らの傑作アルバム『DISCOVERY』が、当時日本のみで発売されていた松本零士によるイラストを採用したオリジナル日本盤アートワークを復刻し、ステッカーやダフト・クラブ・カードなどを同梱した完全数量限定盤、『DISCOVERY: INTERSTELLA 5555 EDITION』となって、12月13日にリリースされることが決定、現在予約注文が開始しています。

5555 Limited Gold Vinyl: https://daftpunk.lnk.to/discoveryI5555goldvinyledition

5555 Limited Numbered CD: https://daftpunk.lnk.to/discoveryI5555limitednumberedCDedition

Limited Vinyl: https://daftpunk.lnk.to/discoveryI5555limitedvinyledition

Sream / Download: https://daftpunk.lnk.to/Discovery

また、『インターステラ 5555』の中心となるアニメーション・バンド、クレッシェンドールズをフィーチャーした限定グッズも、ダフト・パンクの公式ストアで発売されます。

Daft Punk Official Store: https://www.daftpunk.com/#shop

ダフト・パンク:ミニバイオグラフィー

トーマ・バンガルテルとギ=マニュエルによるフランスのエレクトロ・デュオ。

「ワン・モア・タイム」をはじめ数々のヒット曲を持ち、ダンス・ミュージック・シーンを代表するアーティストとして世界的に評価と名声を得ている。2014年1月26日に開催された、第56回グラミー賞受賞式では最優秀アルバム賞と最優秀レコード賞を含む5部門を受賞した。

OFFICIAL DAFT PUNK CHANNELS

Instagram - @DaftPunk

X - @daftpunk

Facebook - @DaftPunk

Tiktok - @daftpunk

YouTube - @daftpunk