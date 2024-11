最新オフィスソフト「Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024」搭載 ビジネスでもプライベートでも高速・快適動作の高性能ビジネスノートPC発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/53749/1042/resize/d53749-1042-e304c911de041c3395bb-0.png ]【Prestige 13 A13Mシリーズの主な特徴】●日本国内のビジネスユーザー向けに開発された軽さ1kg以下のビジネスノートPC「Prestige 13 A13M」シリーズは、本体の軽さが990gと最大10時間(JEITA 3.0 動画再生時)の長時間バッテリー駆動を実現した超薄型・超軽量ビジネスノートPCです。「MSIのビジネスノートPCでも1kg以下のモデルが欲しい」という要望に応えるべく開発がされ、単に薄型・軽量というだけでなく、長時間バッテリー駆動・キーボード配列・セキュリティ機能など細かい部分にも日本からのフィードバックを反映させております。薄さ16.9mm・軽さ990gとMIL-STD-810Gに適合する高い耐久性と信頼性を併せ持つノートPCを実現するべく、筐体の材質にマグネシウム合金を採用しました。ビジネスバッグやバックパックへ簡単に収納することができ、営業活動でノートPCを使用するビジネスユーザーから学校で勉強するためのツールとして利用する学生などが“毎日気軽に安心して”持ち運べる超薄型・超軽量デザインとなっています。CPUに「インテル(R) Core(TM) i7 プロセッサー」を搭載し、Webブラウザやオフィスソフトを同時に起動してもサクサク高速動作が可能なマルチタスク処理性能を備えています。また、バッテリー駆動時間は最大10時間(JEITA 3.0 動画再生時)となり、バッテリー残量を気にせず1日中ご使用いただくことができます。[画像2: https://prtimes.jp/i/53749/1042/resize/d53749-1042-13026236f98a4578f2ee-1.png ][画像3: https://prtimes.jp/i/53749/1042/resize/d53749-1042-9af9e3b715e36d9c3988-2.png ][画像4: https://prtimes.jp/i/53749/1042/resize/d53749-1042-f75c52b9ae7c84af2c52-3.png ]・Prestige 13 A13M シリーズ製品ページ:https://jp.msi.com/Business-Productivity/Prestige-13-Evo-A13MX*2年目以降は、サブスプリクション サービス(有料)の契約が別途必要となります。■■■■■■■■■■■■■■■■■MSIについてMSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。■■■■■■■■■■■■■■■■■●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.