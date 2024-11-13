サンコー株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/111905/234/resize/d111905-234-0a141603e004220c52ba-0.jpg ]2024年11月13日 News Release最大110度 缶詰もお惣菜もたこやきも容器のまま載せるだけでずっと温かい『「フードウォーマープレートS」』を発売[画像2: https://prtimes.jp/i/111905/234/resize/d111905-234-67b945be9582a1b6bd1c-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/111905/234/resize/d111905-234-5df38174d75989b0ce93-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/111905/234/resize/d111905-234-99e5847a43200bda38ee-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/111905/234/resize/d111905-234-cbec067a4b695e182245-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/111905/234/resize/d111905-234-0a141603e004220c52ba-0.jpg ]「THANKO」は日常の困っていることを面白く、役に立つ（便利に解決する）をコンセプトにサンコーが企画した商品です。本製品はお惣菜や缶詰など容器のまま載せるだけで保温ができるお一人様用卓上フードウォーマープレートです。サイズは幅215×奥行(厚さ）34×高さ215mmで卓上に気軽に置けるコンパクトサイズ。温度は60～110度で5度単位で設定が可能。タッチパネルで簡単に操作が可能。プレート内部にヒーターを搭載し、プレートに置いたもの直接温めて、冷めずに美味しい温度で保温することができます。IH方式でないためIH非対応の鍋でも使用可能。お惣菜やテイクアウトしたたこ焼きを容器ごと置いて時間がたってもアツアツでお召し上がりいただけます。食べ物以外にもコーヒーサーバーやカップなども保温できます。料理後の鍋を置けば火を使わず温かいまま保温できます。プレート面はガラストップを採用し、汚れてもさっと拭くだけで汚れも簡単に落とせます。お惣菜やおでん、たこやきなど時間がたっても冷めずに美味しく食べたい。晩酌のお供に温かいつまみを食べたい。電子レンジやキッチンで温め直しに行くのが面倒。そんな方におすすめの「フードウォーマープレートS」です。＜製品特長＞■卓上でおでんやお惣菜などを容器ごと保温ができるウォーマープレート■60度～110度までの温度設定■IH非対応の鍋やフライパンでも使える■卓上に気軽に置けるコンパクトサイズ■タッチパネルで簡単操作■ガラストップでお手入れラクラク[画像7: https://prtimes.jp/i/111905/234/resize/d111905-234-51268e68c203fa1ff449-5.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/111905/234/resize/d111905-234-631ebdb1b4a543c28849-6.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/111905/234/resize/d111905-234-d47483c8849064e99d51-10.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/111905/234/resize/d111905-234-e162ca689299c6622707-7.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/111905/234/resize/d111905-234-99d2b7e23af3e009e9a9-8.jpg ][画像12: https://prtimes.jp/i/111905/234/resize/d111905-234-9827a878a43ee6db25c8-9.jpg ][画像13: https://prtimes.jp/i/111905/234/resize/d111905-234-d80a416187dd3609c983-11.jpg ]＜仕様＞・高さ／幅215×奥行34×高さ215(mm) ・重量／約840g・電源AC100V 50/60Hz ・消費電力／約36W・稼働時間／約1時間（オートオフ機能）・プレート／ヒーター 一体型 ・プレート温度調整範囲／約60～110℃・温度ヒューズ／142℃ ・サーモスタット／120℃・モード／温度調整60～110℃（5℃刻み）・ケーブル長／約1.8m・パッケージサイズ／幅280×奥行258×高さ63(mm)・パッケージ込み重量／約1kg・発売日／2024/11/13 ・保証期間／購入日より12ケ月・型番・JAN／【ブラック】FDWRPSCBK/4580060599547 【ホワイト】FDWRPSCWH/4580060599554フードウォーマープレートS[販売価格] 6,980円(税込)https://www.thanko.jp/view/item/000000004350＜関連商品＞フードウォーマープレートM[販売価格] 7,480円(税込)フードウォーマープレートL[販売価格] 7,980円(税込)■製品に関するお問い合わせ先サンコー株式会社 通販部 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング8階TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322 Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp■サンコー直営店舗 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB03-5297-5783