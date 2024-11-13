シャポー小岩で「フードドライブ」を開催！
株式会社ジェイアール東日本都市開発[画像1: https://prtimes.jp/i/15279/486/resize/d15279-486-577adf74e8c4040a3efe-0.jpg ]フードドライブとは？[画像2: https://prtimes.jp/i/15279/486/resize/d15279-486-4169bb4c9f4c307c6c47-1.jpg ] フードドライブとは、家庭で使いきれない未使用の食品を持ち寄り、まとめてフードバンク団体や、地域の福祉施設、子ども食堂などに寄贈する活動です。フードドライブには大きく分けて２つの目的があり、食品支援と食品ロスの削減につながります。食料品のお届け先 食料品は「セカンドハーベスト・ジャパン」を通して、必要は方々へお届けします。セカンドハーベスト・ジャパンは日本で初めてフードバンクをつくった認定NPO法人です。 食料品は以下３つの活動プログラムに届けられます。[画像3: https://prtimes.jp/i/15279/486/resize/d15279-486-2fa2aac12dbeb0b1ef3f-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/15279/486/resize/d15279-486-c9f74e07be925e5f8bdc-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/15279/486/resize/d15279-486-2109ad749dc27f10cacc-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/15279/486/resize/d15279-486-9b4cdba2c088648f8ac3-5.jpg ]