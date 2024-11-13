AI開発エージェント「Jitera」が11月幕張メッセで開催の展示会 NexTech Week 2024【秋】で出展決定！

株式会社Jitera

AI開発エージェントを提供する株式会社Jitera（代表取締役：柳澤 直、以下「Jitera」）はNexTech Week 2024【秋】に出展いたします。

NexTech Weekは、最新のIT技術やソリューションが一堂に会する大規模な展示会です。IT業界の最新技術を体験・情報収集し、実際の使用方法や活用に関して直接相談できる場になっています。

NexTech Week 2024【秋】の詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/110428/table/26_1_8309a36d6eb1ec1ed0aac211f74f3294.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/110428/table/26_2_74adee5a0df9177773813729e0b84b8e.jpg ]

「Jitera」ブースでは、AI開発エージェント「Jitera」によるシステム設計書の自動生成・システム改修の自動化についてご説明いたします。「Jitera」が生成したシステム設計書と、その活用方法に関してデモ解説も実施予定です。

【当日ブースで紹介する内容】

- システム設計情報の自動生成- E2Eテストの自動化- JiteraのAIチャット機能

当日は混雑が予想されます。事前に以下のURLより訪問予約をしていただいた場合、営業担当者が優先してご案内させていただきます。

訪問予約はこちらから :https://meetings.hubspot.com/kodai-sai/nextech-week?uuid=c4137187-23f3-4381-9e24-5580de2dcae0

Jiteraとは

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/110428/table/26_3_a13df5448f6d10df5869a9d7b7b22e17.jpg ]

「Jitera」は、AI技術を活用してシステム開発を自動化するプラットフォームです。既存のプロジェクトコードを読み込み、システム構造を分析して高精度な設計書を自動生成します。これにより、ブラックボックス化したシステムがクリアになり、効率的な改修が可能となります。

さらに、システム改修を自動化する機能では、AIアシスタントがコードの修正や機能追加を自律的に行います。これにより、開発スピードが向上し、コスト削減や人的ミスの減少にもつながります。

Jiteraの詳細 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000110428.html

当日は、システムの複雑化やドキュメント不足、前任者の不在などで改修が困難といったお悩みのヒアリングも可能です。

ご相談・デモ解説は無料で行っております。

Jitera一同、皆様のご来場をお待ちしております。

会社概要

訪問予約はこちらから :https://meetings.hubspot.com/kodai-sai/nextech-week?uuid=c4137187-23f3-4381-9e24-5580de2dcae0

株式会社Jitera

本社 ：東京都港区西新橋1丁目2-9 日比谷セントラルビル 14階

代表者 ：代表取締役 柳澤 直

事業内容 ：ソフトウェア開発プラットフォーム「Jitera」の開発、DX支援

URL ：https://jitera.com/ja