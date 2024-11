バーバリー・ジャパン株式会社[画像: https://prtimes.jp/i/2612/547/resize/d2612-547-0728f37da3c81c4c4150-0.jpg ]Wrapped In Burberry: Friends & Family愛する人達と過ごすホリデーシーズンを讃える“Wrapped In Burberry”コンテンツシリーズ。記憶に残る、賑やかなフェスティブを演出する舞台はホームです。ポートレートに登場するバーバリーを身に纏った夫婦、友人、家族の3組は、フェスティブスピリットを盛大に祝うために世界の随所から集まりました。1組目は、ネブラスカ州に住むドクターハーシェル・ストーラーと妻のリリーです。20年以上という長い間、バーバリーのファンであり続けてきた二人は、当ブランドの時を超えても褪せることのない“タイムレス”な魅力を見に体現しています。ストーラー夫妻は、彼らの個性を映し出すかのようなお揃いのバーバリーチェックでコーディネートしています。「年末は仕事がとても忙しいので、ホリデーは待ちに待った休暇です。私たちにとっては家族・友人と過ごす時間であり、笑顔と幸せを分かち合うために、沢山のプレゼントを贈り合う時間でもあります。私たちは家で家族と共に過ごす時間が大好きです。そしてショッピングに訪れたバーバリーストアでは、バーバリーの家族とも言える大切な友人たちに会うのです。家族が一番、私たちの日々の生活の基盤です。」ハーシェル&リリー・ストーラー夫妻芸術や文化で有名なロンドンのブルームズベリー地区の通りで撮影されたシリーズには、実生活でも友人で、舞台・映画で活躍するアイコン的英国人俳優のデイヴィッド・テナントとアレックス・ハッセルが登場します。この二人の俳優は、最近放映され人気を博しているTVシリーズ“Rivals”でも共演しています。二人が身に着けているのは、タイムレスな魅力を放つテーラードとヘリテージレインウェア。そこに今シーズンのフェスティブ・アイテムである傘やスカーフを合わせています。“Wrapped In Burberry” の3つ目のポートレートに起用されたのは、バーバリー・クラシックに身を包む、ナイジェリア出身でロンドンを拠点に活躍する多作なアーティスト、スローンとパートナーのタルラ・クリスティ、そしてボーとベイビーという名の二人の子供たちです。着用したどれもが、フェスティブシーズンにふさわしい必須アイテムです。イーストロンドンでコミュニティカフェを経営するこのカップルは、“一緒に時を過ごす”というクリスマスの本当の意味を表現しています。「家でもスタジオでも、用事があっても、ボーボーで仕事をしていても、私たちの時間のほとんどは家族と共にあります。寒くなるにつれて一緒にくつろぐ理由がまたひとつ増えました。この季節は毎年センチメンタルな思い出に浸ったり、家にこもることが多くなります。楽しい思い出を家族や友人と共有することは、まさにホリデーシーズンの醍醐味であり、“Wrapped In Burberry”が私たちにとってとても身近に感じた理由でもあります。バーバリーのクラシックなスカーフほど、英国の冬を象徴するものはありません。」スローン&タルラ・クリスティ夫妻フェスティブ・セレクションは、バーバリー店舗またはオンラインストア(Burberry.com)で購入可能です。〈お問合せ先〉バーバリー・ジャパン0066-33-812819https://burberry.com