【あと1日】『アッシュエコーズ』華蓮（cv.豊田萌絵）&プリス（cv.山田麻莉奈）が歌うアイドルソング「ナナイロのジブン」を公開。リリース日である明日にはスペシャルMVも！コメントも到着

UJOYGAMES LIMITED.(以下Ujoy Games)は本日(2024年11月13日)、フルボイスで紡ぐリアルタイム戦略RPG『アッシュエコーズ』にて、登場キャラクターのアイドルユニットが歌うシングル「ナナイロのジブン」を公式Youtubeにて公開しました。さらに11月14日のリリースと同時に、スペシャルMVも公開予定です。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GbIq9hfPtnQ ]◾エイダ出身の2名のアイドルソングを解禁!

この度公開されたのは、『アッシュエコーズ』作中のアイドルユニット「Binary Star」がリリースするニューシングル「ナナイロのジブン」。こちらは、本作に登場する同調者(エコーラ)である、華蓮(cv.豊田萌絵)&プリス(cv.山田麻莉奈)が歌う、近未来感溢れるナンバーです。アップテンポなメロディや「唯一無二の自分が輝く」がテーマの歌詞、パワフルで凛とした豊田萌絵さん、山田麻莉奈さんの歌声を楽しむことができます。



また、リリース日である明日公開予定のスペシャルMVでは、2名が出身のAIが支配する異世界「エイダ」のサイバーな雰囲気や、フル3Dによるプリス&華蓮のダンスを見ることができます! ゲームのリリース及び、まるでステージに没入したかのような演出が楽しめる楽曲の公開まで、あと1日です!

また、歌唱を担当したお二人がインタビュー動画にて語った、曲に対するコメント内容を一部公開いたします!

豊田さん:天使だろうと悪魔だろうと、という歌詞に注目でございます! Binary starの2人のビジュアルはかなり天使と悪魔っぽい感じなので中身含めてそこも楽しんでもらえたらなと思います。

山田さん:この曲のリズムは近未来感がある音なので、それがすごくリズムに乗りやすくて、好きだなと思います。最初に聞いた時から、歌うのがすごく楽しみだなと感じていました!

■出演声優へのインタビュー動画を続々公開中。楽曲を歌った両声優へのインタビュー動画も!

現在、ゲーム公式Youtubeでは、キャラクターの声を担当した声優さんへのインタビュー動画を続々公開しており、フワワ役の石上静香さん、衞役の新垣樽助さんなど、色とりどりの声優さんにアッシュエコーズへの思いを語って頂いています。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=1W5_k6AvthA ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=ALCsEXxM2jA ]



そして、「ナナイロのジブン」の曲を歌った山田麻莉奈さんへのインタビュー動画も昨日公開されました。また、豊田萌絵さんのインタビュー動画も本日、配信予定です。先述した曲についてのコメントを始め、ゲームへの第一印象やなど、ここだけでしか聞けない内容ばかりですので、ぜひお楽しみください。

◆『アッシュエコーズ』について

『アッシュエコーズ』は多面的な戦略要素や爽快なバトルが楽しめる、リアルタイム戦略RPG。多様な平行世界が交わる壮大な世界観で、「S.E.E.D.」のディレクターとなったプレイヤーは異世界からの「同調者(エコーラ)」と出会い、天隙ホールがもたらす未曾有の危機に立ち向かうことになる。

◆Ujoy Games Limited.について

Ujoy Gamesは「人生をもっと面白く」をテーマに、高品質なスマホゲームの研究開発と全世界への配信に取り組んでいます。日本では迷宮探索RPG『ソウルタイド』やマルチオンラインRPG『幻想伝説 ~遥か東方の冒険奇譚~』など、複数のゲームタイトルをパブリッシングいたしました。韓国や日本、欧米など幅広い地域で事業を展開しており、世界中に経験豊富なスタッフが点在しています。Ujoy gamesの詳細については、公式ウェブサイト https://www.ujoygames.com/ (英語/中国語)をご覧ください。

