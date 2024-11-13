【New Story】Google主催APAC App Summit 2024にてイノベーション部門　殿堂入り

株式会社New Story

株式会社New Story（本社：東京都豊島区、代表取締役CEO：因 雄亮）は、11月に開催されたGoogle主催のAPAC App Summit 2024 において、イノベーション部門で殿堂入り（Hall of Fame 受賞）したことをお知らせいたします。

APAC App Summit Hall of Fameは、Business Transformation（ビジネス変革）、User Experience（ユーザー体験）、Innovation（イノベーション）、DEI（多様性・公平性・包括性）、Social Impact（社会的影響）の5つのカテゴリーにおいて、APACリージョンで特に優れた成果を上げたアプリ開発企業を表彰する制度です。

当社は、ゲーム業界において「世界中の人を喜ばせたい それができると信じている」という信念のもと、常に先進的な戦略を取り入れ、業界の発展に貢献してきました。この度の受賞は、そうした当社の革新的なアプローチが評価されたものです。

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【株式会社New Storyとは】

2020年3月創業。「新しい物語・体験を世界へ届けたい」といったビジョンを掲げ、漫画・イラスト・ゲームなど多岐に渡るエンタメコンテンツを製作しています。

https://newstory-inc.com/

【代表的なタイトル】

Happy Find

■ジャンル ：パズルゲーム

■対応OS ：Android 8.0、iOS10.0以上

■価格 ：無料

■企画・開発 ：株式会社New Story

■ダウンロード

・App Store(https://apps.apple.com/jp/app/happy-find-hidden-objects-2d/id1635088365)

・Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newstory.HappyHunt)

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社New Story

広報部 Email: pr@newstory-inc.com