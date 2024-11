Z世代のニューアイコン “Toua（とうあ）”、新曲2曲を含む全4曲を収録した初のEP『I am I』をリリース！ ジャケット写真も解禁

アソビシステム株式会社

性別にとらわれない自由なビジュアル・考え方と、個性的な動きや発言で10代を中心に絶大な人気を誇る“とうあ”がアーティスト“Toua”として、初のEP『I am I』をCD及びデジタル配信にて11月27日にリリースする。

Toua

EP『I am I』は、7月の配信リリースからわずか3週間でTikTok内での楽曲の利用動画数が1万を突破するなど話題を集めた「I am I」をリード曲に、2022年に配信リリースされた、10代の心情や葛藤を綴った楽曲「若者(ヤング)」をアフロポップにTREKKIE TRAXがリアレンジしたMINE remixを収録。さらに、レゲトンのリズムをベースに新進気鋭のラッパー“なかむらみなみ”を作詞に迎えた「MY Routine」に加え、Y2Kな質感 to アーバンポップをテーマに、MEZZ、TREKKIE TRAX CREWより“Carpainter”が作曲を手掛けた「MEmories」の新曲2曲を含む全4曲が収録される。

それぞれの曲名に「I・MY・ME・MINE」のメッセージが込められた本作は、ありのままの自分を愛し自己表現を楽しむ事の大切さを、自身の経験を通して感情を表現した作品となっている。

ジャケット写真

カバー・アートワークは前作に続き、「THE FIRST TAKE」やNHK総合の音楽ドキュメンタリー「おかえり音楽室」でクリエイティブディレクターなどを務める清水恵介氏が担当。清水氏は、「Touaさんらしさを抽出するために、今回は標本になって撮影させていただきました!手や足や鼻や唇、各部分だけを見ても、Touaさんだとすぐにわかってしまう。それはTouaさんが、アイコニックな魅力に溢れてる証拠です!」とコメントを寄せた。

そして今回、12インチレコードサイズの紙ジャケットにCD、B2サイズのポスター、歌詞カードが封入された初回限定盤と、紙ジャケットにCD、8Pのブックレットが封入された通常盤の2形態がリリースされる。Z世代のニューアイコンとの呼び声の高いTouaの世界観を表現した、音楽的にも視覚的にも楽しめる内容となっている。

対象となるCDショップ・オンラインストアでは、店舗別購入者特典を先着でプレゼント。特典は無くなり次第終了となるのでこの機会をお見逃しなく!

また、リリースを記念して各地リリースイベントの開催が決定。詳細は随時アナウンスされるので、とうあのSNSをチェックして欲しい。

<リリース概要>

タイトル :1st EP『I am I』

アーティスト:Toua

発売日:2024年11月27日(水)

収録曲(両形態共通)

1. I am I

2. MY Routine

3. MEmories

4. 若者 - MINE remix-

初回限定盤

12インチ紙ジャケット

CD+B2サイズポスター/歌詞カード

(AMT-10001/税込 2,750円)

通常盤

紙ジャケット

CD+8Pブックレット

(AMT-10002/税込 1,650円)

★ご予約はこちらから

https://lnk.to/EP_IamI_CD

【店舗別購入特典】

■Amazon.co.jp

初回限定盤/通常盤:メガジャケ(JKT写真絵柄)

■楽天ブックス

初回限定盤/通常盤:アクリルキーホルダー(JKT写真絵柄)

■セブンネットショッピング

初回限定盤/通常盤:缶バッジ(JKT写真絵柄)

<リリースイベント概要>

日時:2024年11月26日(火)

会場:タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO

※詳細は追って発表

日時:2024年11月27日(水)

会場:アスナル金山 明日なる!広場

※詳細は追って発表

日時:2024年12月1日(日)

会場:あべのキューズモール 3F スカイコート

※詳細は追って発表

※リリースイベントの詳細に関して上記店舗へのお問い合わせはお控えください。

<Profile>

性別にとらわれない自由なビジュアル・考え方と、個性的な動きや発言で10代を中心に絶大な人気を誇る。とうあが発信した「おはようでやんす」は 2020年、2021年と連続して若者トレンドワードに選出。

さらに2021年「JC・JK 流行語大賞」のコトバ部門で「きまZ」が1位、ヒト部門で「とうあ」が5位に選ばれ2冠を果たす。また、メイクを得意としているとうあがYouTubeに投稿した「毎日メイク第2弾オカマがブスからましなぶすへ」の動画は異例の再生回数1600万超え。

2022年7月にはチャンネル登録者数が100万人を突破。

2023年よりアパレルブランド「BG」のクリエイティブディレクターを務めるなど、マルチに活動中。

2024年上半期Z世代が選ぶトレンドランキングYouTuber部門3位。

TikTok:https://www.tiktok.com/@___2toua2___

Instagram:https://www.instagram.com/___2toua2___/

X:https://x.com/___2toua2___

YouTube:https://youtube.com/@___2toua2___