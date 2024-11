『モンスターハンター』シリーズ新作スマートフォン向けアプリゲーム『モンスターハンターアウトランダーズ』発表！

Proxima Beta Pte. Ltd. [画像1: https://prtimes.jp/i/84968/226/resize/d84968-226-083146481f0e90cb6721-0.png ]Tencent Gamesのモバイルゲーム開発の主要スタジオであるTiMi Studio Groupは、株式会社カプコンとの共同開発により、スマートフォン(iOS/Android)向け最新作『モンスターハンターアウトランダーズ』を発表しました。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lrwn8rHj9wQ ]【広大なオープンワールドとクラフト機能】森林や沼地や砂漠などがシームレスにつながったフィールドを探索し、スマートフォン端末で場所や時間を選ばず狩猟を楽しむことができます。環境生物やフィールドギミックなどを活用し有利に立ち回るだけでなく、広大なオープンワールドをより便利に探索できる要素としてクラフト機能などの要素も開発中です。[画像2: https://prtimes.jp/i/84968/226/resize/d84968-226-8edd5e37996794a7eeab-2.png ][画像3: https://prtimes.jp/i/84968/226/resize/d84968-226-78ab3cbbd80f5daac25e-3.png ][画像4: https://prtimes.jp/i/84968/226/resize/d84968-226-a698fb829a99aa1bbecb-4.png ][画像5: https://prtimes.jp/i/84968/226/resize/d84968-226-2f514f97b46ef53f6197-5.png ][画像6: https://prtimes.jp/i/84968/226/resize/d84968-226-0c8e8b4595d51b4ed439-6.png ]【シリーズおなじみの武器種】「モンスターハンター」シリーズのゲームプレイ体験を残したうえで、本作ならではのバトルシステムが最大限楽しめるよう最適化しています。「モンスターハンター」シリーズおなじみの武器を使いこなしモンスターに立ち向かいましょう。[画像7: https://prtimes.jp/i/84968/226/resize/d84968-226-3baa35a1606c065eeec3-7.png ][画像8: https://prtimes.jp/i/84968/226/resize/d84968-226-0623b2a93da9522d80ba-8.png ][画像9: https://prtimes.jp/i/84968/226/resize/d84968-226-8743e15f552c35595eb1-9.png ][画像10: https://prtimes.jp/i/84968/226/resize/d84968-226-35744d9e3e4be50d6729-10.png ][画像11: https://prtimes.jp/i/84968/226/resize/d84968-226-10bc706f08d18bd1db0f-11.png ]【キャラクターを切り替えることができるシステム】物語をすすめると、個性豊かなキャラクターたちと出会います。彼らを仲間にするだけではなくプレイヤー自身が操作することもできます。[画像12: https://prtimes.jp/i/84968/226/resize/d84968-226-451929bee5d9e18f6ee4-12.png ][画像13: https://prtimes.jp/i/84968/226/resize/d84968-226-41ca5878c9bf351938ad-13.png ][画像14: https://prtimes.jp/i/84968/226/resize/d84968-226-1bc3665bc1618d18e73f-14.png ]【頼もしいオトモ】「モンスターハンター」シリーズでおなじみのオトモアイルー以外にも、共にクエストに出発して、アイテム採取やモンスター狩猟を手伝ってくれるオトモがいます。[画像15: https://prtimes.jp/i/84968/226/resize/d84968-226-9a16ebf6ec64946a2042-15.png ]グローバルリリースの日程は未定ですが、ベータテストを複数回計画しています。最新情報は以下の公式Xアカウントや公式Discordコミュニティなどで情報公開いたします。『Monster Hunter Outlanders』公式XアカウントURL:https://x.com/MHO_Japan『Monster Hunter Outlanders』公式 DiscordURL:https://discord.gg/CBdtQuZ4V8『Monster Hunter Outlanders』公式サイトURL:http://monsterhunteroutlanders.com/ja・モンスターハンターとは「モンスターハンター」シリーズは、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームです。2004年の第1作発売以来、ネットワークを介して「他のプレイヤーと協力して強大なモンスターに挑む」というプレイジャンルを確立し、世界中から注目を集めるコンテンツに成長した作品です。・株式会社カプコンについて1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として、「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。https://www.capcom.co.jp/・TiMi Studio GroupについてTiMi Studio Groupは、Tencent Gamesの子会社であり、グローバルなゲーム開発と運営を行うリーディングチームです。本社を中国・深圳に構え、モントリオール、ロサンゼルス、シアトル、シンガポール、上海、成都など、世界各地にオフィスを展開しています。TiMiは、さまざまなジャンルやプラットフォーム向けに高品質でクリエイティブなゲームを開発しており、2008年の設立以来、『Honor of Kings』『Speed Drifters』『Arena of Valor』などのヒット作を生み出してきました。さらに、『Call of Duty: Mobile』『Pokemon UNITE』といった、世界的なゲームブランドとのコラボレーションによるAAAタイトルも手掛けています。今後は、『Age of Empires Mobile』のリリースも予定されています。TiMi Studio Groupの詳細は、LinkedInで@timistudiosをご覧ください。タイトル:Monster Hunter Outlanders対応プラットフォーム:iOS / Android※画面は開発中のものです