【速報】ファイナル進出者決定！第2回JJモデルオーディション2025「J-GIRL #国民的彼女」ファイナリスト18名をご紹介

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株式会社光文社


今年7月からスタートした「第2回 JJモデルオーディション2025」。予選、面接・カメラテストを経て10月26日（土）～11月10日（日）の期間に行われたJ-GIRLセミファイナル審査の結果を発表いたします。審査ポイント上位15名+JJ編集部選出枠で選ばれた3名の計18名がファイナル進出への切符を手にしました。最終審査へ進む候補者をぜひチェックしていただけますと幸いです。


JJモデルオーディション2025とは


2025年に迎える創刊50周年に向けて「J-GIRL」＝「国民的彼女」、「J-BOY」＝「国民的彼氏」という時代を牽引するスターを発掘・育成するプロジェクト。面接・カメラテスト、ライブ配信、WEB投票などから総合的に判断してグランプリ2名とJJ編集部賞2名を決定。グランプリ・JJ編集部賞に輝くと写真集発売、JJイベント出演、JJnet連続出演、テレビ出演、ラジオ出演、など、JJ全面協力のもとJ-GIRLを1年間盛り上げる。



J-GIRL セミファイナル突破者 15名を一挙紹介！


1位　栗原きほ

栗原きほ（くりはらきほ）
Instagram(https://www.instagram.com/kurihara_kiho/)



1999月1月27日(25歳)
身長：174cm





2位　桃

桃（もも）
Instagram(https://www.instagram.com/momo.1121_/)



2000年11月21日(23歳)
身長：167cm





3位　伊藤優菜

伊藤優菜（いとうゆうな）
Instagram(https://www.instagram.com/y_na110/)



2002年1月20日(22歳)
身長：157cm





4位　大藤小百合

大藤小百合（おおとうさゆり）
Instagram(https://www.instagram.com/petitlisayuri/profilecard/?igsh=aHJybDkxbm1uNHFt)



1997年12月22日(26歳)
身長：162cm





5位　有田叶

有田叶（ありたかなえ）
Instagram(https://www.instagram.com/kan_ar_02/)



2003年2月13日(21歳)
身長：163cm





6位　瀬名ひなの

瀬名ひなの（せなひなの）
Instagram(https://www.instagram.com/hinan0n/)



1998年3月16日(26歳)
身長：172cm





7位　福島絆音

福島絆音（ふくしまはのん）
Instagram(https://www.instagram.com/19xxnnn)



2005年3月19日(19歳)
身長：162cm





8位　野口美優

野口美優（のぐちみゆ）
Instagram(https://www.instagram.com/miyumiyu.2006?igsh=MWhhdzRjYmE5YWVhZw%3D%3D&utm_source=qr)



2006年1月28日(18歳)
身長：164cm





9位　小澤奈々花

小澤奈々花（おざわななか）
Instagram(https://www.instagram.com/ozawa_nanaka/)



1999年5月27日(25歳)
身長：171cm






10位　平塚日菜

平塚日菜（ひらつかひな）
Instagram(https://www.instagram.com/hiratsukahina/)



2000年8月14日(24歳)
身長：161cm





11位　千葉祐夕

千葉祐夕（ちばゆう）
Instagram(https://www.instagram.com/yuleaf_0828?igsh=MXFtNW1jaDYwdjcyMg%3D%3D)



2003年8月28日(21歳)
身長：156cm





12位　大月海風

大月海風（おおつきみう）
Instagram(https://www.instagram.com/00_myun/)



2000年9月12日(24歳)
身長：161.1cm





13位　furfur（桜子）

furfur(桜子)（ファーファ―さくらこ）
Instagram(https://www.instagram.com/favorite_furfur/)



2005年4月28日(19歳)
身長：163cm





14位　加藤玲那

加藤玲那（かとうれいな）
Instagram(https://www.instagram.com/bob_reik/)



1997年9月28日(27歳)
身長：161cm





15位　森きらり

森きらり（もりきらり）
Instagram(https://www.instagram.com/kirarimaru_/)



2001年1月13日(23歳)
身長：165cm





JJ編集部選出枠は以下の3名に決定！


遠藤みゆ

遠藤みゆ（えんどうみゆ）
Instagram(https://www.instagram.com/endoomiyu/)



2001年8月1日(23歳)
身長：161cm





小山璃奈

小山璃奈（こやまりな）
Instagram(https://www.instagram.com/rina_koyama_box/)


2003年3月4日(21歳)
身長：164cm





金子のあ

金子のあ（かねこのあ）
Instagram
(https://www.instagram.com/_k85n_)


2004年8月5日(20歳)
身長：164cm





16位以下の候補者はこちら


17位　金谷みひろ


18位　和泉碧


19位　鈴木桜子


20位　城咲瑠架


22位　姫星


23位　稲玉洸


24位　ヒロミカナ


25位　彩香


26位　来宮初音


27位　水野未夢


28位　芝藍梨


29位　柳生唯加


30位　相川羽香


31位　岡部彩音


32位　高畑きらら


34位　松本恵莉紗


35位　ららい


36位　宇野仁美


37位　伊藤玲央



※16位以下の候補者は11/15(金)から開催される敗者復活戦へ参加する権利が与えられます。上位1名がファイナル審査へと進みます


今後の予定はこちら


敗者復活戦
11/15(金)～11/17(日) ライブ配信審査


ファイナル
11/30(土)～12/7(土) オンラインガチャ審査
12/1(日)～12/7(土) WEB 投票審査
12/8(日) ファンミ―ティング ＠WITH HARAJUKU
12/9(月)～12/22(日) ライブ配信審査
12/27(金)グランプリ、JJ 編集部賞候補通知


グランプリ発表記者会見
1/25(土) グランプリ発表記者会見 ＠SHIDAX カルチャーホール



※グランプリ受賞者特典、審査方法、選考スケジュールは変更になる場合がございます。 あらかじめご了承いただけますと幸いです



【お問い合わせ】
株式会社光文社　メディア・ライツビジネス局
JJ モデルオーディション担当
〒112-8011東京都文京区音羽1-16-6
Tel：03-5395-8164　
Mail：jj_audition@gr.kobunsha.com