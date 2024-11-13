【速報】ファイナル進出者決定！第2回JJモデルオーディション2025「J-GIRL #国民的彼女」ファイナリスト18名をご紹介

株式会社光文社

今年7月からスタートした「第2回 JJモデルオーディション2025」。予選、面接・カメラテストを経て10月26日（土）～11月10日（日）の期間に行われたJ-GIRLセミファイナル審査の結果を発表いたします。審査ポイント上位15名+JJ編集部選出枠で選ばれた3名の計18名がファイナル進出への切符を手にしました。最終審査へ進む候補者をぜひチェックしていただけますと幸いです。

JJモデルオーディション2025とは

2025年に迎える創刊50周年に向けて「J-GIRL」＝「国民的彼女」、「J-BOY」＝「国民的彼氏」という時代を牽引するスターを発掘・育成するプロジェクト。面接・カメラテスト、ライブ配信、WEB投票などから総合的に判断してグランプリ2名とJJ編集部賞2名を決定。グランプリ・JJ編集部賞に輝くと写真集発売、JJイベント出演、JJnet連続出演、テレビ出演、ラジオ出演、など、JJ全面協力のもとJ-GIRLを1年間盛り上げる。

J-GIRL セミファイナル突破者 15名を一挙紹介！

1位 栗原きほ

栗原きほ（くりはらきほ）

Instagram(https://www.instagram.com/kurihara_kiho/)

1999月1月27日(25歳)

身長：174cm

2位 桃

桃（もも）

Instagram(https://www.instagram.com/momo.1121_/)

2000年11月21日(23歳)

身長：167cm

3位 伊藤優菜

伊藤優菜（いとうゆうな）

Instagram(https://www.instagram.com/y_na110/)

2002年1月20日(22歳)

身長：157cm

4位 大藤小百合

大藤小百合（おおとうさゆり）

Instagram(https://www.instagram.com/petitlisayuri/profilecard/?igsh=aHJybDkxbm1uNHFt)

1997年12月22日(26歳)

身長：162cm

5位 有田叶

有田叶（ありたかなえ）

Instagram(https://www.instagram.com/kan_ar_02/)

2003年2月13日(21歳)

身長：163cm

6位 瀬名ひなの

瀬名ひなの（せなひなの）

Instagram(https://www.instagram.com/hinan0n/)

1998年3月16日(26歳)

身長：172cm

7位 福島絆音

福島絆音（ふくしまはのん）

Instagram(https://www.instagram.com/19xxnnn)

2005年3月19日(19歳)

身長：162cm

8位 野口美優

野口美優（のぐちみゆ）

Instagram(https://www.instagram.com/miyumiyu.2006?igsh=MWhhdzRjYmE5YWVhZw%3D%3D&utm_source=qr)



2006年1月28日(18歳)

身長：164cm

9位 小澤奈々花

小澤奈々花（おざわななか）

Instagram(https://www.instagram.com/ozawa_nanaka/)

1999年5月27日(25歳)

身長：171cm

10位 平塚日菜

平塚日菜（ひらつかひな）

Instagram(https://www.instagram.com/hiratsukahina/)

2000年8月14日(24歳)

身長：161cm

11位 千葉祐夕

千葉祐夕（ちばゆう）

Instagram(https://www.instagram.com/yuleaf_0828?igsh=MXFtNW1jaDYwdjcyMg%3D%3D)

2003年8月28日(21歳)

身長：156cm

12位 大月海風

大月海風（おおつきみう）

Instagram(https://www.instagram.com/00_myun/)

2000年9月12日(24歳)

身長：161.1cm

13位 furfur（桜子）

furfur(桜子)（ファーファ―さくらこ）

Instagram(https://www.instagram.com/favorite_furfur/)



2005年4月28日(19歳)

身長：163cm

14位 加藤玲那

加藤玲那（かとうれいな）

Instagram(https://www.instagram.com/bob_reik/)

1997年9月28日(27歳)

身長：161cm

15位 森きらり

森きらり（もりきらり）

Instagram(https://www.instagram.com/kirarimaru_/)

2001年1月13日(23歳)

身長：165cm

JJ編集部選出枠は以下の3名に決定！

遠藤みゆ

遠藤みゆ（えんどうみゆ）

Instagram(https://www.instagram.com/endoomiyu/)

2001年8月1日(23歳)

身長：161cm

小山璃奈

小山璃奈（こやまりな）

Instagram(https://www.instagram.com/rina_koyama_box/)



2003年3月4日(21歳)

身長：164cm

金子のあ

金子のあ（かねこのあ）

Instagram

(https://www.instagram.com/_k85n_)

2004年8月5日(20歳)

身長：164cm

16位以下の候補者はこちら

17位 金谷みひろ

18位 和泉碧

19位 鈴木桜子

20位 城咲瑠架

22位 姫星

23位 稲玉洸

24位 ヒロミカナ

25位 彩香

26位 来宮初音

27位 水野未夢

28位 芝藍梨

29位 柳生唯加

30位 相川羽香

31位 岡部彩音

32位 高畑きらら

34位 松本恵莉紗

35位 ららい

36位 宇野仁美

37位 伊藤玲央

※16位以下の候補者は11/15(金)から開催される敗者復活戦へ参加する権利が与えられます。上位1名がファイナル審査へと進みます

今後の予定はこちら

敗者復活戦

11/15(金)～11/17(日) ライブ配信審査

ファイナル

11/30(土)～12/7(土) オンラインガチャ審査

12/1(日)～12/7(土) WEB 投票審査

12/8(日) ファンミ―ティング ＠WITH HARAJUKU

12/9(月)～12/22(日) ライブ配信審査

12/27(金)グランプリ、JJ 編集部賞候補通知

グランプリ発表記者会見

1/25(土) グランプリ発表記者会見 ＠SHIDAX カルチャーホール

※グランプリ受賞者特典、審査方法、選考スケジュールは変更になる場合がございます。 あらかじめご了承いただけますと幸いです

【お問い合わせ】

株式会社光文社 メディア・ライツビジネス局

JJ モデルオーディション担当

〒112-8011東京都文京区音羽1-16-6

Tel：03-5395-8164

Mail：jj_audition@gr.kobunsha.com