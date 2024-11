【Desigual News】Desigual x Zalio 最新ジュエリーコレクション 「Heart Echoes（ハート・エコーズ）」を発表！

INTS It’s not the same JAPAN株式会社

バルセロナ発のファッションブランド「Desigual(デシグアル)」は、Zalioは再び手を組み、「Heart Echoes(ハート・エコーズ)」というジュエリーコレクションを発表しました。この限定ラインは、すべての行動に心を込めることをテーマに、人間の本質の重要性を祝うものです。コレクションは、物理的な儚さと精神的な強さのコントラストを融合させており、クリスタルは繊細さを、真鍮は強さを象徴し、それぞれのアイテムにこの二面性が反映されています。

「Heart Echoes」は、ネックレス、ブレスレット、イヤリング、リングで構成されており、ハート型のデザインが中心となっています。各アイテムには925スターリングシルバーのメッキや18kゴールドメッキなどの高級素材が使用され、唯一無二の輝きと卓越した耐久性を実現しています。

このコレクションのデザインは、DesigualとZalioの独自のエッセンスを見事に捉え、両社のアイデンティティを反映したユニークな作品と細部にまでこだわった仕上がりとなっています。本コレクションは、すでに一部のDesigualストアや公式オンラインストア(desigual.com)にて展開されており、\11,900~ \︎32,900(税込)の価格帯で、高級感と個性を併せもつジュエリーを愛する人々へお届けします。

- About Desigual

1984年にバルセロナで創業した国際的なファッションブランド。個性的でユニークなアイテムの数々で知られており、”最高の自分”を表現したいと願う人々に、自分の個性を生かすポジティブさをもたらすことを目的としています。現在、2,600人以上の従業員を擁し、レディース、メンズ、キッズ、アクセサリー、シューズ、スポーツといった6つの商品カテゴリーを世界109か国、10の販売チャネル、393のブランドショップを通じて展開。