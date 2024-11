『ブレイドアンドソウル』プレイに役立つ装備一式など豪華アイテムが獲得できる「ソウルブースト」リニューアル！新衣装「アロハ」など新アイテムがラインアップに追加された「奇怪袋」登場

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル(以下ブレソ)』をサービスしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2024年11月13日(水)に、「ソウルブースト」リニューアル、及び新衣装「アロハ」を含む新アイテムがラインアップに追加された「奇怪袋」の登場をお知らせします。

■ソウルブーストリニューアル

【開催期間】

2024年11月13日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2025年5月14日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

ゲーム内で提示されるミッションの達成で、様々な装備やアイテムが獲得できる育成サポートシステム「ソウルブースト」の報酬がリニューアルされました。

報酬には「天坤武器」や、古代等級の「如意霊珠」をはじめ「炎豪守護石」、「天意魂核」、「天光星」などのゲームプレイに役立つ豪華アイテムや装備一式を獲得することができます。

リニューアルされた「ソウルブースト」で快適なゲームプレイをお楽しみください。

≪「ソウルブーストリニューアル」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/24/bns/11soulboost/

■「奇怪袋」登場

【販売期間】

2024年11月13日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2024年12月11日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

期間限定でさまざまなアイテムが獲得できる「奇怪袋」が登場しました。

「覚醒武王武器箱」や、「ナリム・ソユのネーム プレート/吹出し選択箱」など、新たなアイテムがラインアップに追加されました。

また、新規衣装「アロハ」も登場したので、ぜひチェックしてみてください。

≪新衣装「アロハ」≫

≪「奇怪袋」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/bns/11randombox/

【ゲーム概要】

NCSOFT総制作費50億円の超大作オンラインRPGで9,999兆通り以上のキャラメイキングが可能。

職業15職それぞれが繰り出すド派手なアクションとスピーディーなスキルの打撃はPC操作ならではの爽快さを体感できます。仲間との協力プレイでダンジョン攻略や強靭なボスモンスターに挑もう!圧倒的な3Dグラフィック、ドラマチックな音楽、緻密に練られた壮大なストーリーと個性あふれるキャラクターが常にあなたを待っています。

タイトル:ブレイドアンドソウル(ブレソ)

ジャンル:MMORPG

公式サイト:https://www.ncsoft.jp/bns/

公式X(旧Twitter):https://x.com/bns_official_jp

公式Discord:https://discord.gg/TEFrmykNjE

公式YouTube: https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook:https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

利用料金 基本プレイ無料(アイテム課金)

