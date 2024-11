Spready株式会社主催カンファレンス「NEXT Innovation Summit 2024 in Autumn」に代表遠藤が登壇

エナフォワード株式会社エナフォワード株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:遠藤 健、以下「エナフォワード」)は、2024年11月1日(金)に行われたSpready株式会社のカンファレンス「NEXT Innovation Summit 2024 in Autumn」に代表である遠藤が登壇いたしました。 [画像1: https://prtimes.jp/i/129383/7/resize/d129383-7-62be993fff8282fe0ed4-0.jpg ]エナフォワードが提供しているサービス「ビーネ(R)」は、2023年にENEOS株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:山口 敦治、以下「ENEOS」)の「新規事業開発プログラム」における事業アイデアの一つとして生み出されたものです。「お客様の毎日に活力を与えているサロンに感謝や応援といったエネルギーを届け、美容業界からニッポンを元気にする」というビジョンをもとにお客さまやヘアスタイリスト、サロン経営者の抱える課題の解決を目指しています。 [画像2: https://prtimes.jp/i/129383/7/resize/d129383-7-39cac29be63cb03b41eb-5.jpg ]カンファレンスでは、新規事業開発プログラムに参画していたENEOS中央技術研究所技術戦略室にて事業創出推進グループマネージャーを務める平野智久氏にも登壇いただき、ENEOSにとって事業領域を大きく広げるチャレンジともなったこの事業がどのように立ち上がったのかをお話しいたしました。 セミナー内では、事業立ち上げ時においての困難や立ち上げ後の所感、それらを踏まえた今後の展望といった3セクションでトークを進め、遠藤はビーネの立ち上げに対し「ありがとうが動いていく世界ともっと向き合えないかと思い、自身もお世話になっている美容業界からスタートした。人を整えて世の中を元気にしている美容業界とペイフォワードの概念にはつながりがあり、そこから構想が始まっている」とコメント。ヒアリングのために現場を走り回った原動力はヘアスタイリストに対する感謝にあったと話しました。 また、平野氏は「美容院と聞くとENEOSからは遠い事業に聞こえがちだが、ペイフォワードの概念や『ありがとうを返していく』というスタンスは弊社で言うサービスステーションなどサービス業全体に通ずるものだと感じる。広がりのある価値提供の方法だからこそ、美容業界をスタートとして当社の既存事業にも、他の事業領域にもつなげていけるようなビジョンを持って進めていきたい」とコメント。BtoBtoCだからこその難しさや事業における汎用性の高さに触れ、これらを社会課題解決に繋げていきたいと語りました。 ビーネはデジタル化で新規再来率を高めるアフターフォローの自動化支援システムです。ヘアスタイリストの課題解決をアプリがお手伝いし、負担なくお客さまと向き合う時間を増やすことができます。 [画像3: https://prtimes.jp/i/129383/7/resize/d129383-7-1955be3944a232f9ad9c-5.jpg ]美容室のオーナーを務める方や若手育成に力を入れているヘアスタイリストなど、新規再来率の増加に関心のある方はぜひご覧ください。 詳細はこちら:https://lp.vene-service.com/ ------------------------------------------------------------------------------ ◼︎セミナー概要 タイトル:ENEOSのスタートアップ創出ストーリー~ココロのエネルギーを生み出す挑戦~(NEXT Innovation Summit 2024 in Autumn内カンファレンス内プログラムとして実施)登壇者 :エナフォワード株式会社 代表取締役 遠藤 健/ENEOS株式会社 中央技術研究所 技術戦略室 事業創出推進グループマネージャー 平野 智久 参加費用:無料 実施方法:オンライン視聴 セミナーアーカイブお申込みフォーム:https://client.spready.jp/nis2024autumn#summit_form (視聴期間は11月5日(火)9時から2025年1月5日(日)終日までとなっております。) ◼︎カンファレンス概要 カンファレンス名:NEXT Innovation Summit 2024 in Autumn 新規事業担当者のための「学び」と「出会い」があふれる1日 日時:2024年11月1日(金)8:40~18:00 会場:オンライン開催 参加費:無料 主催:Spready株式会社 公式カンファレンスページ:https://client.spready.jp/nis2024autumn#home ------------------------------------------------------------------------------ ■講演者プロフィール *遠藤 健 [画像4: https://prtimes.jp/i/129383/7/resize/d129383-7-a529c82337fc6b35717f-5.jpg ]エナフォワード株式会社 代表取締役 オランダ駐在など、世界40か国を訪問し、多種多様な価値観や文化に触れてきた経験を活かし新規事業の立ち上げに従事。ENEOS社内の新規事業開発プログラムを通じて企画・立案したビジネスモデルにて社外パートナーと連携して同社を起業。現在、ヒトにエネルギーを届けるべくペイフォワードに日々向き合う。 *平野 智久 [画像5: https://prtimes.jp/i/129383/7/resize/d129383-7-7c06433da1dc5b991747-5.jpg ]ENEOS株式会社 中央技術研究所 技術戦略室 事業創出推進グループマネージャー ENEOS株式会社中央技術研究所に入社し、触媒開発・製油所支援業務に携わった後、米国シリコンバレーにて現地でのオープンイノベーション活動立ち上げに従事。現在は中央技術研究所の事業創出推進グループマネージャーとして、スタートアップとのオープンイノベーションに加えて、社内事業開発プログラムの運営および自社開発技術の実証・事業化に取り組む。 ■エナフォワード株式会社 会社名:エナフォワード株式会社 本社所在地:東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント1F 代表者:代表取締役 遠藤 健 創業:2023年5月 事業:ヘアスタイリストとお客さまとつながりを深めるコミュニケーションアプリサービス「ビーネ」(R)の提供 コーポレートサイト:https://www.ena-forward.com/