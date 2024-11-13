「IDENTITY vol.2」にて、yuzuna(元E-girls武部柚那)フィーチャリングのイベントオリジナルソング制作＆三都市開催が発表！

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株式会社BUZZ GROUP


ダンスイベントを数多く手掛ける株式会社RaySTA（本社：東京都港区、代表取締役社長：飯田 勇翔、以下「RaySTA」、https://raysta.jp/）が、オーガナイザーのLeo (RHT.) / 宗像 怜生と共同で、11月12日（火）に川崎 CLUB CITTA'にて「IDENTITY vol.2」を開催しました。
次世代のダンスシーンを担う若手精鋭ダンサーたちが、自身の“IDENTITY”を存分に表現した渾身のパフォーマンスを披露し、大きな感動と興奮に満ちた一夜となりました。







イベントオリジナルソングの制作＆福岡/大阪/東京の3都市開催を発表！


2022年からyuzunaとしてソロ始動を開始した、元E-girls武部柚那のフィーチャリングが決定しているイベントのオリジナルソングの制作と、福岡と大阪での「IDENTITY」の開催を発表いたしました。



開催スケジュール
FUKUOKA

2025年2月9日


アンバサダーにMITSUGUを迎え、evoL by GRANDMIRAGEにて開催！




OSAKA

2025年3月22日


アンバサダーにKOSUKEを迎え、club JOULEにて開催！




TOKYO

2025年8月21日


CLUB CITTA'にて開催！




yuzuna profile




6月17日生まれ。兵庫県出身。身長166cm。


2012年女性ボーカル＆ダンスグループのメンバーとして選出、13歳でメジャーデビュー。解散するまでの10年間、グループ活動に青春を捧げ、2021年12月末に所属事務所を退社。
新たに音楽・ダンス・映像・ファッションを発信するソロアーティストとして活動中。



Instaglam @yuzuna839__(https://www.instagram.com/yuzuna839__/)



YouTube『ゆずなんだ』


https://www.youtube.com/channel/UCkh0P-uuV43b04PXpbQDf0g



X @yuzuna839__(https://x.com/yuzuna839__)



TikTok @yuzuna839__(https://www.tiktok.com/@yuzuna839__)


11月29日（金）下北沢ADRIFTにてワンマンライブを開催！


yuzuna 1st one-man Live2024 "NEW DOOR"


詳細リンク：https://fanicon.net/tours/4972/3115/11222



イベント「IDENTITY」とは


今後のダンスシーンを担う若手世代のうち、厳選された精鋭のみが出演し、自身の “IDENTITY” を表す渾身のパフォーマンスを披露するCREWイベント。



株式会社RaySTA
株式会社RaySTA

社名：株式会社RaySTA
代表者：飯田 勇翔
本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル
事業内容：イベント制作、キャスティング、商品開発
HP：https://raysta.jp/
※株式会社RaySTAは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。