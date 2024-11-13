「IDENTITY vol.2」にて、yuzuna(元E-girls武部柚那)フィーチャリングのイベントオリジナルソング制作＆三都市開催が発表！
ダンスイベントを数多く手掛ける株式会社RaySTA（本社：東京都港区、代表取締役社長：飯田 勇翔、以下「RaySTA」、https://raysta.jp/）が、オーガナイザーのLeo (RHT.) / 宗像 怜生と共同で、11月12日（火）に川崎 CLUB CITTA'にて「IDENTITY vol.2」を開催しました。
次世代のダンスシーンを担う若手精鋭ダンサーたちが、自身の“IDENTITY”を存分に表現した渾身のパフォーマンスを披露し、大きな感動と興奮に満ちた一夜となりました。
イベントオリジナルソングの制作＆福岡/大阪/東京の3都市開催を発表！
2022年からyuzunaとしてソロ始動を開始した、元E-girls武部柚那のフィーチャリングが決定しているイベントのオリジナルソングの制作と、福岡と大阪での「IDENTITY」の開催を発表いたしました。
開催スケジュール
FUKUOKA
2025年2月9日
アンバサダーにMITSUGUを迎え、evoL by GRANDMIRAGEにて開催！
OSAKA
2025年3月22日
アンバサダーにKOSUKEを迎え、club JOULEにて開催！
TOKYO
2025年8月21日
CLUB CITTA'にて開催！
yuzuna profile
6月17日生まれ。兵庫県出身。身長166cm。
2012年女性ボーカル＆ダンスグループのメンバーとして選出、13歳でメジャーデビュー。解散するまでの10年間、グループ活動に青春を捧げ、2021年12月末に所属事務所を退社。
新たに音楽・ダンス・映像・ファッションを発信するソロアーティストとして活動中。
Instaglam @yuzuna839__(https://www.instagram.com/yuzuna839__/)
YouTube『ゆずなんだ』
https://www.youtube.com/channel/UCkh0P-uuV43b04PXpbQDf0g
X @yuzuna839__(https://x.com/yuzuna839__)
TikTok @yuzuna839__(https://www.tiktok.com/@yuzuna839__)
11月29日（金）下北沢ADRIFTにてワンマンライブを開催！
yuzuna 1st one-man Live2024 "NEW DOOR"
詳細リンク：https://fanicon.net/tours/4972/3115/11222
イベント「IDENTITY」とは
今後のダンスシーンを担う若手世代のうち、厳選された精鋭のみが出演し、自身の “IDENTITY” を表す渾身のパフォーマンスを披露するCREWイベント。
株式会社RaySTA
社名：株式会社RaySTA
代表者：飯田 勇翔
本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル
事業内容：イベント制作、キャスティング、商品開発
HP：https://raysta.jp/
※株式会社RaySTAは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。