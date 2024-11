訪日・国内トラベル『Japan Travel by NAVITIME』『NAVITIME Travel』にて、エリアの特徴をレーダーチャートで可視化

株式会社ナビタイムジャパン[画像1: https://prtimes.jp/i/26884/422/resize/d26884-422-9e7db85d39448b9ada91-0.png ] 利用シーンとしては、旅行先を検討する場合に新たな旅行先を発見し、選択肢が広がるきっかけとなり、旅行先が決まっている場合にも、その地域の魅力をより深く知ってもらうことに、ご活用いただけます。 特に、土地勘のないインバウンド旅行者の方が、日本国内の地域の特徴を大まかに把握する際にお役立ていただけます。 今回の対応により、特徴から地域の検索ができるようになることで、有名な定番観光地だけでなく、地域のさまざまな観光資源にも注目が集まり、日本全国の地域の魅力を知っていただく機会となればと考えております。また、自治体など地域観光に取り組まれる方々にとっては、地域誘客促進や、分散化によるオーバーツーリズム緩和などにも貢献していければと考えております。 なお、「エリア指標」は『Japan Travel by NAVITIME』および『NAVITIME Travel』のユーザー利用状況をもとに算出しており、「エリア」は観光情報から地域を区分けしています。(例:「山梨 河口湖」エリアなど)「エリア指標」の機能・エリアの特徴をレーダーチャートで可視化、エリア検索 「自然/景観」「アクティビティ」「グルメ」「買い物」「温泉宿泊施設」「文化遺産」の6つの指標で、エリアの特徴を表示します。 『Japan Travel by NAVITIME』および『NAVITIME Travel』Web・PC画面のトップページの「特徴(characteristics)」にて、全国または各地域を選択した上で、レーダーチャートの各優先度を5段階で設定し、検索すると、条件にマッチするエリアが最大4つ提案されます。スマホで操作する場合は、エリアを選択し、気になる特徴を1つ選択することで、マッチするエリアが表示されます。[画像2: https://prtimes.jp/i/26884/422/resize/d26884-422-bd0ed34b8444c88dd853-1.png ]・類似エリアの提案 検索結果のエリアに近い特徴を持つエリアが、最大3つ表示されます。各エリアの詳細ページには、特色や見どころ、人気スポット、関連記事、モデルプランなどが掲載され、旅行プランの作成や予約機能にも連携しています。[画像3: https://prtimes.jp/i/26884/422/resize/d26884-422-a0f81fabf7099b102f78-2.png ]■『Japan Travel by NAVITIME』について『Japan Travel by NAVITIME』は、訪日外国人向け観光ナビゲーションサービスです。訪日前のプランニング・予約から、旅行中の移動、旅行後の体験シェアまでを一貫してサポートするアプリケーションを13言語で提供しています。Web:https://japantravel.navitime.com/en/関連プレスリリース・(2024年8月26日)第8回「ジャパン・ツーリズム・アワード」で『Japan Travel by NAVITIME』が経済産業大臣賞を受賞https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202408/26_5780.html■『NAVITIME Travel』について『NAVITIME Travel』は、旅行プランの作成や飛行機、宿泊施設の予約、全国の旅行ガイド記事が閲覧できるサービスです。スポットの位置関係や移動時間を考慮した旅行プランの作成が簡単に行える「旅行プランニング」機能を提供しています。Web:https://travel.navitime.com/ja/お問い合わせ先『Japan Travel by NAVITIME』や『NAVITIME Travel』で提供している観光情報コンテンツや旅行プラン作成機能を企業様や自治体様/DMO様のサービスにご提供することにより、認知拡大・プロモーションによる観光誘客や周遊促進をサポートし、課題解決をデジタルで支援しております。下記サイト内の「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。https://www.navitime.co.jp/tourism-solution/※「NAVITIME」は、株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。※その他、記載の会社名または商品名等は各社の商標または登録商標です。