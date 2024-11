「J′aDoRe JUN ONLINE」にて、Netflixシリーズ「さよならのつづき」オリジナルグッズを2024年11月13日に発売

株式会社ジュン

株式会社ジュン(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐々木進、以下「ジュン」)は、ジュンの運営する公式オンラインショッピングサイト「J’aDoRe JUN ONLINE(ジャドール ジュン オンライン)」にて、Netflixシリーズ「さよならのつづき」のオリジナルグッズを、2024年11月13日(水)に発売します。なお、本オリジナルグッズの発売は、「J’aDoRe JUN ONLINE」が、Netflix社の展開するコンテンツのグッズの開発および販売を行う取り組みの第二弾となります。

今回は、ロンドンを拠点に活動するイラストレーターfoxcoが、本作のために描き下ろしたメインビジュアルを用いたマグカップ、エプロン、 トートバッグを展開します。作品のイメージカラーでもある水色をベースに本作の世界観を色彩豊かに表現したイラストで、それぞれのエピソードのモチーフイラストも使用されています。また、作品タイトルの英字ロゴを施したオリジナルマグカップやフーディ、Tシャツなどもラインアップします。作品の世界観を味わえるアイテムは、いずれも「J'aDoRe JUN ONLINE」でしか手に入らないアイテムとなっております。ぜひ、作品と一緒にチェックしてみてください。

【「J'aDoRe JUN ONLINE」商品ページ】

https://www.junonline.jp/netflix/

【Netflixシリーズ「さよならのつづき」オリジナルデザイングッズ ラインアップ(一部抜粋)】

「さよならのつづき」 Mug Cup \2,750

「さよならのつづき」 Canvas Tote Bag \6,050

「さよならのつづき」 Apron (Green) \7,150

「さよならのつづき」 Apron (Beige) \7,150

*こちらの商品は foxco とのコラボレーショングッズではございません。

「さよならのつづき」 Block Mug (Gray) \3,960*

*こちらの商品は foxco とのコラボレーショングッズではございません。

「さよならのつづき」 Block Mug (Blue) \3,960*

<Netflixシリーズ「さよならのつづき」について>

Netflixが贈る、ラブストーリーの新たな金字塔の誕生!

恋人の雄介をプロポーズされたその日に交通事故で亡くし、悲しみに打ちひしがれるさえ子(有村架純)。一方で、雄介(生田斗真)の心臓を提供された相手・成瀬(坂口健太郎)は、時々フラッシュバックする自分のものではない記憶に違和感を覚えていたー。北海道、ハワイの壮大な風景を舞台に、運命に翻弄さ れるふたりの美しくも切ない、“さよなら”から始まる愛の物語。

有村架純&坂口健太郎のW主演。脚本は日本が誇るヒューマンドラマの名手・岡田惠和が手がけ、大河ドラ マや連続テレビ小説などを手掛けた黒崎博が監督を務める。主題歌は米津玄師書き下ろしの「Azalea」。

出演:

有村架純 坂口健太郎

中村ゆり 奥野瑛太

伊藤歩 古舘寛治 宮崎美子 斉藤由貴 イッセー尾形

生田斗真 / 三浦友和

脚本:岡田惠和

監督:黒崎博

主題歌 :米津玄師「Azalea」

https://www.netflix.com/さよならのつづき(https://www.netflix.com/%E3%81%95%E3%82%88%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AE%E3%81%A4%E3%81%A5%E3%81%8D) 全8話(一挙配信)

Netflixシリーズ「さよならのつづき」11月14日(木)よりNetflixにて独占配信

<foxco>

ロンドンを拠点に活動するイラステレーター、アーティスト。

ブランドとのコラボレーション、広告、パッケージデザインなど国内外問わず幅広く活動。2025年1月8日(水)~19日(日)、東京・表参道SPIRAL(スパイラル)にて、自身最大規模となる初のインスタレーションを含む個展 “The Longest Night”を開催。同展示のオリジナルグッズを扱うポップアップストアを京都・新風館にて2025年 1月24日(金)~26日(日)開催予定。

ウェブサイト:https://foxco-illustrations.com/

Instagram:@foxco_kaori(https://www.instagram.com/foxco_kaori/)

Beyond Goodbye | さよならのつづき (TM)/(C) Netflix. Used with permission.