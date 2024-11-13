ASUSから、GeForce RTX 4070 Ti Super 高冷却トリプルファン搭載オーバークロックグラフィックボード『PRIME-RTX4070TIS-16G』発売

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シー・エフ・デー販売株式会社

ASUS『PRIME-RTX4070TIS-16G』

シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASUSブランドの新製品として、NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super グラフィックボードを発売いたします。



『PRIME-RTX4070TIS-16G』は、コンパクトな2.5スロット設計で様々な環境にフィットするグラフィックボードです。



高い冷却性能を備えたAxialテクノロジーファンを3基搭載しており、パフォーマンスを発揮する際も安定動作。



セミファンレス機能や静音性を優先するBIOS切り替え機能を搭載。



基板はバックプレートにより剛性を高めており、組立時の衝撃や接触から基板を守ります。



ドスパラ専売モデルで、2024年11月15日より発売予定です。


PRIME-RTX4070TIS-16G | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 搭載 グラフィックボード

本体正面

ブラケット

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/854_1_df56c72a37fec5bdf6b6d2abccc43bcd.jpg ]


想定売価：\129,800前後(税込)


発売予定：2024年11月15日




高冷却トリプルファン搭載

パフォーマンスと静音のデュアルBIOS


詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-rtx4070tis-16g.html