ASUSから、GeForce RTX 4070 Ti Super 高冷却トリプルファン搭載オーバークロックグラフィックボード『PRIME-RTX4070TIS-16G』発売
シー・エフ・デー販売株式会社
ASUS『PRIME-RTX4070TIS-16G』
PRIME-RTX4070TIS-16G | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 搭載 グラフィックボード
本体正面
ブラケット
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/854_1_df56c72a37fec5bdf6b6d2abccc43bcd.jpg ]
高冷却トリプルファン搭載
パフォーマンスと静音のデュアルBIOS
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-rtx4070tis-16g.html
ASUS『PRIME-RTX4070TIS-16G』
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASUSブランドの新製品として、NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super グラフィックボードを発売いたします。
『PRIME-RTX4070TIS-16G』は、コンパクトな2.5スロット設計で様々な環境にフィットするグラフィックボードです。
高い冷却性能を備えたAxialテクノロジーファンを3基搭載しており、パフォーマンスを発揮する際も安定動作。
セミファンレス機能や静音性を優先するBIOS切り替え機能を搭載。
基板はバックプレートにより剛性を高めており、組立時の衝撃や接触から基板を守ります。
ドスパラ専売モデルで、2024年11月15日より発売予定です。
PRIME-RTX4070TIS-16G | ASUS(エイスース) NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 搭載 グラフィックボード
本体正面
ブラケット
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/854_1_df56c72a37fec5bdf6b6d2abccc43bcd.jpg ]
想定売価：\129,800前後(税込)
発売予定：2024年11月15日
高冷却トリプルファン搭載
パフォーマンスと静音のデュアルBIOS
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/prime-rtx4070tis-16g.html