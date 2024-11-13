SWAP MEET CHRISTMAS MARCHE at JOHNBULL 岡山店 2024年12月14日(土)・15(日) 12時から開催

株式会社ジョンブル

「Swap Meet(スワップミート)」とは、JOHNBULLが開催してきた様々なアーティスト、

ゆかりのある方々と一緒につくる「遊びにくる人、出店する人達同志を繋いでいく」をコンセプトにしたマーケットイベント。

今回のJohnbull Swap Meetは、JOHNBULL岡山店にて2日間限定で開催。

イベントでは、おいしいドリンクやフード、ファッションアイテム、さらにワークショップもご用意しており、クリスマスシーズンにぴったりの楽しいひとときをお楽しみいただけます。

ご家族やご友人をお誘い合わせのうえ、是非遊びにいらしてくださいませ。

■Members of SWAP MEET Christmas Marche ※順不同

-14(土)・15（日) 参加-

chaco @chaco_chacott(https://www.instagram.com/chaco_chacott/)

partenaire(パルトネール) @veronica.hiro(https://www.instagram.com/veronica.hiro/)

atelierN @shishu_love(https://www.instagram.com/shishu_love/)

-14(土)のみ参加-

よりみち @yorimichi_okashi(https://www.instagram.com/yorimichi_okashi/)

石田製帽 @ishidaseibou(https://www.instagram.com/ishidaseibou/)

-1５(日)のみ参加-

喫茶 Chimmey @kissa.chimney(https://www.instagram.com/kissa.chimney/)

Crude.yamada @crude.yamada(https://www.instagram.com/crude.yamada/)

and more …

イベント情報

開催日時：2024年12月14日（土)・15日（日）

開催時間：12:00～18:00

会場：Johnbull Private labo 岡山店 1F 2F 駐車場

住所：岡山県岡山市北区問屋町25-101

電話 086-805-1225

Instagram Johnbull Private labo 岡山店 (@johnbull_okayama(https://www.instagram.com/johnbull_okayama/))

Johnbull Swap Meet (@johnbull_swap_meet(https://www.instagram.com/johnbull_swap_meet/))

※大変勝手ながらSWAP MEET CHRISTMAS MARCHE の開催時は当店駐車場のご利用は不可となっておりますので公共駐車スペースにご駐車お願い致します。ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんがご理解とご協力お願い致します。)

JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛ける。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行う。



<公式ブランドサイト>

https://johnbull.co.jp/

<公式オンラインサイト>

https://www.privatelabo.jp/

<公式インスタグラム>

＠johnbull_private_labo(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/)

＜公式 SwapMeet インスタグラム＞

@johnbull_swap_meet(https://www.instagram.com/johnbull_swap_meet/)