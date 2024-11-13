【11月19日(火)～22日(金)無料オンライン開催】宣伝会議サミット2024(冬) オンライン
株式会社宣伝会議（本社：東京都港区）は、マーケティングエグゼクティブが集まるイベント、「宣伝会議サミット2024(冬) オンライン」を開催いたします。
生活者との接点や体験価値をどのようにつくるかといった、コミュニケーション課題について、企業のCMO、マーケティング・コミュニケーションに従事する役員・部長クラスが登壇し、議論を繰り広げます。
▼詳細・お申し込みはこちらから
https://www.event-forum.jp/sendenkaigi/summit-online/?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=summit(https://www.event-forum.jp/sendenkaigi/summit-online/?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=summit)
▼注目の講演
１.11月19日（火）10:00～10:30
【A1】ファンと共創する新たな価値 ～日本ケロッグの「オールブラン腸活部」に学ぶコミュニティ戦略～
［登壇者］
日本ケロッグ合同会社
マーケティング本部 アシスタントブランドマネージャー
上西 理奈子 氏
２.11月19日（火）12:15～12:45
【B1】拡大するあたらしい富裕層～『インカムリッチ』の特徴とは？
［登壇者］
株式会社博報堂
ストラテジックプラニング局 グローバルストラテジックプラニングディレクター／
博報堂富裕層マーケティングラボ
三宅 大介 氏
株式会社博報堂
ストラテジックプラニング局 ストラテジックプラナー／
博報堂富裕層マーケティングラボ
須藤 三貴 氏
３.11月20日（水）10：00～10：30
【D1】生成AI活用でさらなる顧客満足度向上を目指す ベネッセのWebサイト運用改革
［登壇者］
株式会社ベネッセホールディングス
専務執行役員 CDXO 兼 Digital Innovation Partners本部長 兼
Operational Transformation本部長
橋本 英知 氏
▼詳細・お申し込みはこちらから
https://www.event-forum.jp/sendenkaigi/summit-online/?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=summit(https://www.event-forum.jp/sendenkaigi/summit-online/?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=summit)
▼スピーカー一覧 ※登壇日時順に掲載
▼講演企業一覧 ※五十音順(11/7時点)
株式会社アイスタイル
株式会社Asobica
株式会社アト
株式会社ヴァリューズ
オン・ジャパン株式会社
合同会社コンデナスト・ジャパン
株式会社再春館製薬所
株式会社JTB
株式会社CINC
スターバックスコーヒージャパン株式会社
第一三共ヘルスケア株式会社
株式会社タイミー
株式会社ディー・エヌ・エー
TBS・JNN NEWS DIG合同会社
東急建設株式会社
ナッシュ株式会社
株式会社日経リサーチ
株式会社日宣
ノウンズ株式会社
日本ケロッグ合同会社
株式会社博報堂
株式会社博報堂プロダクツ
パナソニック株式会社
株式会社ビービット
ピンタレスト・ジャパン合同会社
株式会社ベネッセホールディングス
株式会社 Mizkan
株式会社ロッテ
リードプラス株式会社
LINEヤフー株式会社
Repro株式会社
株式会社WACUL
▼開催概要
・開催日 ：2024年11月19日（火）～22日（金）
・開催形式：オンライン開催
・参加費 ：無料 （※事前登録制)
・主催 ：株式会社宣伝会議
※プログラム内容、スケジュール、講演者はやむを得ない事情で予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
【本件に関するお問い合わせ先】
宣伝会議サミット事務局
MAIL：summit@sendenkaigi.com