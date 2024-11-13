寄席囃子の最新決定盤が登場！「定番！寄席囃子集」11/13(水)リリース
公益社団法人・落語芸術協会所属の俗曲師・桧山うめ吉監修による、寄席囃子の定番曲をたっぷり収めた「定番！寄席囃子集」が2枚組CDおよび配信アルバムにて登場。
落語会での実用性を考慮し、曲の長さや構成にこだわったこの作品は、寄席囃子の最新決定盤といえる充実の内容となっている。
実用のみならず鑑賞用BGMとしても、寄席の空気感を運んできてくれる。
収録されているのは、昭和から令和にかけて数々の高座を彩ってきた演奏者による、現在活躍中の演者の出囃子を中心になつかしい名人までまとめたバラエティ豊かな音源。
聴いて楽しく、使って便利な寄席囃子の決定盤を、ぜひお手元にお迎えいただきたい。
■商品タイトル：定番！寄席囃子集
■価格：3,300円（税抜価格3,000円）
■発売日：2024年11月13日(水)
■品番：COCJ-42387~8
■収録曲（〈〉内は、出囃子使用演者名）
DISC1
1. 一番太鼓
2. 二番太鼓
3. 前座の上がり
4. 仲入り
5. 中の舞
6. 打ち出し太鼓(追い出し)
7. 片しゃぎり
8. 元禄花見踊 〈三笑亭小夢、五代目・六代目三遊亭円楽〉
9. 祭囃子(屋台囃子) 〈笑福亭べ瓶、三笑亭夢花、林家三平〉
10. まかしょ 〈柳家喬太郎、桂わかば〉
11. さんげさんげ 〈三遊亭兼好〉
12. 岸の柳 〈隅田川馬石、三笑亭茶楽〉
13. だんじり＊ 〈春風亭昇々、初代桂春団治〉
14. いっさいいっさいろん 〈桂二葉〉
15. ぎっちょ 〈笑福亭瓶吾、林家たい平〉
16. 佃 〈柳家小春、三遊亭竜楽、柳家三亀松〉
17. 仙桃 〈蝶花楼桃花〉
18. 春藤 〈桂三幸、神田陽子〉
19. 鞍馬 〈立川談春、三遊亭遊吉、十代目金原亭馬生〉
20. 三下りかっこ＊ 〈三遊亭王楽、橘家文蔵、立川談幸、三代目桂米朝〉
21. せり 〈春風亭柳橋、桂文我〉
22. 本調子のっと＊ 〈神田松鯉、鈴々舎馬風〉
23. 阿波踊り 〈桂宮治、桂七福、林家しん平〉
24. 圓馬囃子＊ 〈三遊亭圓馬、桂文珍〉
25. さつまさ 〈春風亭一之輔、三遊亭圓遊、五代目春風亭柳朝〉
26. 東京節 〈立川吉笑、春風亭昇也、笑福亭松五〉
27. 外記猿 〈桂伸治、桂吉朝、林家時蔵〉
28. 金毘羅(舟々) 〈露の新治、柳家権太楼、桂米丸〉
29. 鯉つかみ 〈瀧川鯉昇〉
30. 勧進帳 〈三遊亭歌武蔵、三笑亭夢太朗〉
31. 本調子かっこ 〈春雨や雷蔵、三遊亭金翁、三代目三遊亭金馬〉
32. 武蔵名物 〈桂文治、古今亭圓菊〉
DISC2
1. 滝流し 〈神田伯山、二代目露の五郎兵衛〉
2. 琉球節 〈三代目林家正楽、初代柳家金語楼〉
3. 野崎 〈桂小南、桂春団治、九代目桂文治、八代目桂文楽〉
4. さわぎ 〈桂文太、桂歌春、春風亭小朝〉
5. 菖蒲浴衣 〈桂小文治、林家正蔵〉
6. 老松 〈三代目古今亭志ん朝〉
7. 悲しくてやりきれない 〈瀧川鯉八〉
8. 木賊刈り 〈立川談志、八代目桂文治〉
9. 越後獅子 〈玉川太福、古今亭志ん駒〉
10. 高砂丹前＊ 〈六代目笑福亭松喬〉
11. 官女 〈笑福亭鶴松、三遊亭円丈〉
12. お兼ざらし＊ 〈三遊亭圓丸、笑福亭松喬、柳家花緑〉
13. ボタンとリボン 〈三遊亭小遊三〉
14. 二上りかっこ 〈柳家小三治〉
15. 鞍馬獅子 〈柳家さん喬〉
16. ひるまま＊ 〈二代目桂枝雀〉
17. デイビー・クロケット 〈春風亭昇太〉
18. 舟いき＊ 〈六代目笑福亭松鶴〉
19. 梅は咲いたか 〈立川志の輔、九代目春風亭小柳枝、六代目柳家つば女〉
20. 藤娘 〈桧山うめ吉〉
21. 大漁節 〈桂勢朝、桂歌丸〉
22. 猫じゃ猫じゃ 〈江戸家猫八、江戸家まねき猫〉
23. 箱根八里 〈五街道雲助〉
24. チンチリレンの合方 〈玉川奈々福〉
25. ハレルヤ 〈立川晴の輔〉
26. 江戸 〈桃月庵白酒〉
27. 正札附 〈林家染丸、六代目三遊亭圓生〉
28. 大拍子 〈古今亭志ん橋〉
29. 将門 〈柳亭小痴楽〉
30. 砧 〈柳亭楽輔、立川龍志、四代目柳亭痴楽〉
31. 野球拳 〈春風亭勢朝、立川談笑〉
32. 一丁入り 〈五代目古今亭志ん生〉
＊…MONO
演奏者：
三味線：林家とみ・瀧野光子
鳴物：桂文枝・文の家かしく・桂南天
DISC1：M13,20,22,24
DISC2：M10,12,16,18
海老一染太郎・染之助 社中
DISC1：M3,5,8,9,12,15,16,18,19,25,27,28,31,32
DISC2：M2～6,8,14,19,22,27,30,32
三味線：古田尚美・成田みち子
笛・太鼓：古今亭今いち
太鼓・カネ：桂れん児
DISC1：M1,2,4,6,7,10,11,14,17,21,23,26,29,30
DISC2：M1,7,9,11,13,15,17,20,21,23～26,28,29,31
解説：布目英一（横浜にぎわい座館長）、録音監修・特別寄稿：桧山うめ吉（俗曲師）
イラストレーション：とつかりょうこ
〈商品情報〉 https://columbia.jp/prod-info/COCJ-42387-8/
〈配信サイトまとめ〉 https://va.lnk.to/yosebayashi
同日11月13日、本作品の監修をしている公益社団法人落語芸術協会所属の俗曲師・桧山うめ吉の「ほろよい小唄」も発売。
こちらも是非チェックしてほしい。
〈商品情報〉 https://columbia.jp/artist-info/umekichi/discography/COCJ-42386.html
〈配信サイトまとめ〉 https://umekichi.lnk.to/horoyoikouta