【まきチャレ2024】ついに受賞者発表!!

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株式会社ＣＦスタートアップパートナーズ


牧之原市主催の「牧之原チャレンジビジネスコンペティション2024」（以下「まきチャレ2024」といいます。）の表彰式を11月12日、牧之原市相良総合センター”い～ら”で開催し、ファイナリスト13社の中から、各賞を発表いたしましたので、お知らせします。


まきチャレ2024特設サイト :
https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/soshiki/39/53616.html
牧之原市ホームページ


受賞企業は以下の通りです。


まきチャレ大賞(賞金100万円) ・・・・・・・・・・・・・・Midwest Composites Sdn Bhd



まきチャレ準大賞(賞金30万円)・・・・・・・・・・・・・・株式会社4kiz



市長特別賞(賞金10万円)・・・・・・・・・・・・・・・・・PLUXITY　Co.Ltd


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 モルゲンロット株式会社



大和ハウス工業賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・fabula株式会社



静岡銀行賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・合同会社MIH



伊藤園賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Genuv Inc.



エムスクエア・ラボ賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・合同会社グレイブン



静岡ベンチャースタートアップ協会賞 ・・・・・・・・・・・Neuropilot



まきのはらインキュベーションセンター賞 ・・・・・・・・・株式会社善光総合研究所



視聴者賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・株式会社ドラミカンパニー













まきチャレ2024は、国内外のスタートアップから協業ビジネスプランを募り、海外40社を含む149社のスタートアップがエントリーしたオープンイノベーション・イベントです。


11月７日((木))より開催された表彰式の様子はYouTubeで配信されました。以下よりそのダイジェストがご覧いただけます。


https://youtu.be/E9jrzIfZ7u0?si=A5vaolJTdQE4aqKp





表彰式に先立ってファイナリスト13社は10月17日に行われた最終審査（オープンピッチ審査）に臨みました。最終審査のピッチ動画アーカイブは以下から視聴いただけます。


https://youtu.be/ukLkjuxFjD8?si=0Iq58ucN3tJmkdve



ご参考に





【特別協賛事業者】


大和ハウス工業株式会社　株式会社静岡銀行　株式会社伊藤園　株式会社エムスクエア・ラボ　


まきのはらインキュベーションセンター　静岡ベンチャースタートアップ協会



【協賛事業者】


株式会社エノテック、社会保険労務士事務所みとら経営、株式会社笠原産業、株式会社小栗農園


さがら子生まれ温泉、JAハイナン（ハイナン農業協同組合)、株式会社高柳製茶、スズキ株式会社


相良物産株式会社、島田掛川信用金庫、水野建設工業株式会社、ライフサービス株式会社


Surf Stadium Japan、浜松いわた信用金庫(菊川支店)、インフィック株式会社、光誠工業株式会社


矢崎部品株式会社ものづくりセンター、株式会社鈴木土建、東遠ガス熔材株式会社、株式会社荒畑園


司法書士佐藤事務所　





本件に関するお問い合わせ先


株式会社ＣＦスタートアップパートナーズ


住所：静岡県牧之原市布引原221-1　


電話：0548-27-2269 /FAX：0548-27-3707


担当：経営企画室（富田・海野・金子）


e-mail: info@cfsp.co.jp