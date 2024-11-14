【まきチャレ2024】ついに受賞者発表!!
牧之原市主催の「牧之原チャレンジビジネスコンペティション2024」（以下「まきチャレ2024」といいます。）の表彰式を11月12日、牧之原市相良総合センター”い～ら”で開催し、ファイナリスト13社の中から、各賞を発表いたしましたので、お知らせします。
まきチャレ2024特設サイト :
https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/soshiki/39/53616.html
牧之原市ホームページ
受賞企業は以下の通りです。
まきチャレ大賞(賞金100万円) ・・・・・・・・・・・・・・Midwest Composites Sdn Bhd
まきチャレ準大賞(賞金30万円)・・・・・・・・・・・・・・株式会社4kiz
市長特別賞(賞金10万円)・・・・・・・・・・・・・・・・・PLUXITY Co.Ltd
モルゲンロット株式会社
大和ハウス工業賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・fabula株式会社
静岡銀行賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・合同会社MIH
伊藤園賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Genuv Inc.
エムスクエア・ラボ賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・合同会社グレイブン
静岡ベンチャースタートアップ協会賞 ・・・・・・・・・・・Neuropilot
まきのはらインキュベーションセンター賞 ・・・・・・・・・株式会社善光総合研究所
視聴者賞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・株式会社ドラミカンパニー
まきチャレ2024は、国内外のスタートアップから協業ビジネスプランを募り、海外40社を含む149社のスタートアップがエントリーしたオープンイノベーション・イベントです。
11月７日((木))より開催された表彰式の様子はYouTubeで配信されました。以下よりそのダイジェストがご覧いただけます。
https://youtu.be/E9jrzIfZ7u0?si=A5vaolJTdQE4aqKp
表彰式に先立ってファイナリスト13社は10月17日に行われた最終審査（オープンピッチ審査）に臨みました。最終審査のピッチ動画アーカイブは以下から視聴いただけます。
https://youtu.be/ukLkjuxFjD8?si=0Iq58ucN3tJmkdve
ご参考に
【特別協賛事業者】
大和ハウス工業株式会社 株式会社静岡銀行 株式会社伊藤園 株式会社エムスクエア・ラボ
まきのはらインキュベーションセンター 静岡ベンチャースタートアップ協会
【協賛事業者】
株式会社エノテック、社会保険労務士事務所みとら経営、株式会社笠原産業、株式会社小栗農園
さがら子生まれ温泉、JAハイナン（ハイナン農業協同組合)、株式会社高柳製茶、スズキ株式会社
相良物産株式会社、島田掛川信用金庫、水野建設工業株式会社、ライフサービス株式会社
Surf Stadium Japan、浜松いわた信用金庫(菊川支店)、インフィック株式会社、光誠工業株式会社
矢崎部品株式会社ものづくりセンター、株式会社鈴木土建、東遠ガス熔材株式会社、株式会社荒畑園
司法書士佐藤事務所
本件に関するお問い合わせ先
株式会社ＣＦスタートアップパートナーズ
住所：静岡県牧之原市布引原221-1
電話：0548-27-2269 /FAX：0548-27-3707
担当：経営企画室（富田・海野・金子）
e-mail: info@cfsp.co.jp