ウインライト『エレメンタルナイツオンラインR』で「令和ちゃん」とのコラボ開催！

株式会社 ウインライト

株式会社ウインライトは、本格MMORPG『エレメンタルナイツオンラインR』で、11月14日メンテナンス後より、「令和ちゃん」とのコラボイベントを開催いたします。イベントでは、特設マップや防衛戦に移動しイベントモンスターを倒して手に入れたアイテムを合成する事によって、イベント限定の「おしゃれ装備」など、ここでしか獲得できない各種報酬がGETできます。

■奪われた空!! 令和ちゃんとハチャメチャお天気魔法!!

【開催期間】

2024年11月14日(木)メンテナンス後～2024年11月28日(木) 13:59

【概要】

謎の霧に包まれてしまい気が付いたら、エレメンタルナイツの世界に迷い込んでしまった「令和ちゃん」。

元居た世界に帰る方法が分からず困っている令和ちゃんを助けてあげよう！

コラボ記念の限定アイテムも盛りだくさん！

※イベント会場はエルロンド城下町に配置される[イベント転送石]から移動できます。

【イベントで手に入るおしゃれ】

●おしゃれ一覧 ※一部抜粋

■いおりちゃんなりきり衣装パックSP

【発売期間】

2024年11月14日(木)メンテナンス後～2024年11月28日(木) 13:59

【概要】

コラボ限定で「藍手いおりちゃん」になりきれるおしゃれが入った限定セットが登場！！

パックの中にはガチャ宝石も入っています！藍手いおりちゃんになりきってエレナイ世界を冒険しよう♪

購入は1回限り!!

■いおりちゃんなりきり衣装パック

【発売期間】

2024年11月14日(木)メンテナンス後～2024年11月28日(木) 13:59

【概要】

コラボ限定で「藍手いおりちゃん」になりきれるおしゃれが入った限定セットが登場！！

藍手いおりちゃんになりきってエレナイ世界を冒険しよう♪

購入は1回限り!!

■奪われた空!! 令和ちゃんとハチャメチャお天気魔法!!開催記念スクショ投稿キャンペーン!

エレナイ公式X (ツイッター)をフォロー、専用ハッシュタグとスクショを添付して投稿！

入賞すると最優秀賞者には金トロフィーおしゃれ（右手）+プレミアムガチャチケット5枚+限定称号+おしゃれ強化布(大)3枚、優秀賞には銀トロフィーおしゃれ（右手）+プレミアムガチャチケットを3枚+限定称号+おしゃれ強化布(大)1枚プレゼント！！

更に投稿枚数が一定の数を超えるとイベント終了後に下記アイテムをすべてのお客様にプレゼントいたします。

【貰えるイベントアイテム】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102391/table/192_1_da57c685941f75e0466414d0036a44d2.jpg ]

【開催期間】

2024年11月14日(木)メンテナンス後～2024年11月28日(木) 23:59まで期間終了後、準備が出来次第、当選された方へご連絡いたします。

【応募方法】

- 「エレメンタルナイツR」ゲーム内で令和ちゃんもしくは、コラボおしゃれを装備してスクリーンショットを撮影

AR機能を使ってのキャラとの写真でも参加が可能！

- エレメンタルナイツ公式Xアカウント（@Ekoworlds）をフォロー- 撮影したスクリーンショットに「#異世界でもお天気操作！」を付けてX (Twitter)へ投稿

■奪われた空!! 令和ちゃんとハチャメチャお天気魔法!!開催記念RPキャンペーン

【開催期間】

2024年11月14日(木)～2024年11月28日(木) 23:59

【概要】

エレメンタルナイツオンラインRの公式X(Twitter)アカウントをフォローして、期間中の対象ツイートをリポストしてくれた方の中から、ビックカメラギフトカード1000円分を抽選で20名様にプレゼント！

【応募方法】

１. X (Twitter)にてエレナイ公式アカウント、ナイセン公式アカウント、令和ちゃん公式アカウントをフォロー

・エレメンタルナイツオンラインR (@Ekoworlds)

https://twitter.com/Ekoworlds

２. X (Twitter)にてキャンペーン応募対象ツイートをRP

■エレナイPlayしようよキャンペーン!

【開催期間】

2024年11月14日(木)～2024年11月28日(木) 23:59

【概要】

期間中にエレメンタルナイツオンラインRのストーリー第2章「大城壁の決戦」までクリアしよう！

クリア後に出現するNPCとスクショを撮影してX(Twitter)にハッシュタグ「#異世界でもお天気操作！」を付けて投稿！

投稿してくれた方の中から、コラボアクリルキーホルダーを抽選で5名様にプレゼント！

【応募方法】

- 「エレメンタルナイツR」ストーリー第2章「大城壁の決戦」までクリアし、クリア後に出現するNPCとスクリーンショットを撮影- エレメンタルナイツ公式Xアカウント（@Ekoworlds）をフォロー- 撮影したスクリーンショットに「#異世界でもお天気操作！」を付けてX (Twitter)へ投稿

■ゲーム内にコレクションカード追加!

【開催期間】

2024年11月14日(木)～2024年11月28日(木) 13:59

【概要】

イベントを遊ぶと、限定コレクションカードがGETできる！

【イラストイメージ】

■令和ちゃんコラボ記念ログインボーナス

【開催期間】

2024年11月14日(木)～2024年11月28日(木) 13:59

【概要】

期間中、ゲームにログインをするとイベントアイテムをプレゼント！

【ログインで貰えるイベントアイテム】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/102391/table/192_2_361177da56b21c03c895ddcd80ec5e07.jpg ]

■令和ちゃんコラボガチャ

【販売期間】

2024年11月14日(木)～2025年1月29日(水) 23:59

【概要】

令和ちゃん×エレナイコラボ限定おしゃれガチャ!!

■令和ちゃんコラボ記念セレクトガチャ

【販売期間】

2024年11月14日(木)～2024年12月10日(火) 23:59

【概要】

令和ちゃんコラボを記念した天井付きのガチャ!!

職業ごとにピックアップされた3種類のガチャが登場!

・ファイターやシーフにオススメの令和ちゃんコラボ記念セレクトガチャVo.1

・ウィザードやクレリックにオススメの令和ちゃんコラボ記念セレクトガチャVo.2

また、「さっぽろたん」、「水戸たん」とおそろいおしゃれも復刻!

■コラボパネル

【概要】

令和ちゃん×エレナイコラボを記念した、等身大パネルがビックカメラ「池袋本店」、ナイセンクラウドTOKYO BIG GATEに設置されることが決まりました！

この機会に是非見に行ってみてくださいね♪

■コラボ関係先

▼ナイセン公式X(Twitter)

https://twitter.com/itallinc

▼ビックカメラ公式X(Twitter)

https://twitter.com/biccameraE

▼激おこバンバンちゃん公式X(Twitter)

https://x.com/gekiokobanban

▼令和ちゃん公式X(Twitter)

https://x.com/reiwamoe

▼ビッカメ娘公式サイト

https://biccame.jp/

▼本店たん（ビックカメラ池袋本店）公式X(Twitter)

https://twitter.com/bicikebukuro

▼さっぽろたん（ビックカメラ札幌店）公式X(Twitter)

https://twitter.com/bic_sapporo

▼水戸たん（ビックカメラ水戸駅店）公式X(Twitter)

https://twitter.com/biccameramito

■製品概要

■製品概要

ゲームタイトル：エレメンタルナイツオンラインR

公式URL: https://rpgeko.com/

公式X(Twitter):https://twitter.com/Ekoworlds

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCDiMKXITG1bXyIvT1pIC_4Q/videos

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ekoworlds?lang=ja-JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/elemental_knights/

公式LINEスタンプ：https://line.me/S/sticker/20485750

公式グッズ：https://rpgeko.booth.pm

ジャンル：3DMMORPG（多人数オンライン同時プレイRPG）

対応プラットフォーム：Appstore(iOS)/ Google Play(Android)/ Nintendo Switch/PS4

金額：基本無料＋アイテム課金 ※Nintendo Switch版は有料アプリ

ストアURL：

Appstore:https://apps.apple.com/jp/app/id1317232847

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.winlight.rpg_eko_gpfr

Nintendo Switch:https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000005347

PS4：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP2721-CUSA20633_00-WL0825EKO2008RPG

■運営企業

株式会社ウインライト

https://www.winlight.co.jp/

エレメンタルナイツオンライン公式サイト

https://rpgeko.com/

■コピーライト

(C) ELEMENTAL KNIGHT CO.,LTD.