日本空港ビルデングと中国国際航空が訪日中国人向けマイレージ会員サービスを開始
日本空港ビルデング株式会社
日本空港ビルデング株式会社(日本空港ビル)は、中国国際航空と株式会社キュリネスと共同で、訪日中国人旅行者に「旅マエ・旅ナカ」で有益な情報を発信するマイレージ会員向けサービス「フェニックス・グローバル・イーステーション（Phoenix Global e-Station: PGeS）」に参画いたします。
PGeSは、中国国際航空のマイレージ会員、特にVIP会員に焦点を当て、訪日旅行時の有益情報や多様なサービスの提供を行うモバイルベースの観光支援DXサービスです。今般、取り組みの第一弾として、
日本空港ビルのグループ会社である株式会社Japan Duty Free Fa-So-La三越伊勢丹が運営する空港型市中免税店「Japan Duty Free GINZA（銀座三越本館8階）」をサービス内に掲載し、中国国際航空のマイレージ会員向けに店内ラウンジの提供を行うなど特別な特典をご用意します。旅ナカで免税品を購入できる市中免税店の利便性を活かし、訪日中国人の方々の買い物体験向上を目指します。
◆PGeSサービス概要
中国国際航空の公式サイトから訪日航空券を購入するタイミングでフェニックスマイレージ会員に高付加価値情報を提供し、優雅な旅体験を実感してもらうと共に、参画企業の高品質な商品やサービスを提供するプラットフォーム。銀座エリアを中心に、VIP会員向けのシームレスな買い物体験を提供（ハイブランドリクエスト取り寄せ）するだけでなく、高級レストランの事前予約や、日本ならではのアクティビティ体験などに顧客を送客します。
【店舗概要】
店舗名称：Japan Duty Free GINZA
店舗場所：銀座三越本館８階
営業時間：10：00～20：00 ※年末年始等、営業時間が変更になる場合がございます。