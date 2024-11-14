楽天JBL公式ストア ブラックフライデーセール開催　人気のワイヤレスイヤホンからポータブルスピーカーまで　JBL公式ストア限定モデルが最大36%OFF

ハーマンインターナショナル株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/12767/446/resize/d12767-446-24811cb309399338de9f-0.jpg ]●セールページはこちらhttps://www.rakuten.ne.jp/gold/jblstore/event/2411bf.htmlセール対象製品 一部抜粋●JBL Live Buds 3・スマートタッチディスプレイ搭載の充電ケース ・ハイレゾワイヤレス 96kHz 24bit(LDAC)対応・前モデルよりも10%小型化し装着感も向上・ブランド史上最高クラスのノイズキャンセリング機能価格(税込)：\22,000 →\18,700 (15%オフ)販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/jblstore/live-buds3/[画像2: https://prtimes.jp/i/12767/446/resize/d12767-446-726ed44ffb0775a5a062-0.jpg ]●JBL Bar 800・Dolby Atmos対応で5.1.2chの立体音響空間を実現するサウンドバー・映画館の音を知り尽くしたJBLが大口径サブウーファーで実現する“リアルエフェクト”・着脱可能な充電池内蔵ワイヤレス・リアスピーカー搭載・音だけでなく映像も最新のデジタルフォーマットに対応 ・Wi-Fi6内蔵で音楽やスマートホームにもフル対応・設定から音楽再生まで一元管理を可能にする統合型アプリ「JBL ONE」対応価格(税込)：\99,990→\69,300 (先着77名限定30,690円オフクーポン)販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/jblstore/bar-800/[画像3: https://prtimes.jp/i/12767/446/resize/d12767-446-dc9efe012563847db185-0.png ]●JBL Wave Beam・軽やかな装着感のショートスティック型デザインのエントリーモデル・8mm径ダイナミックドライバー搭載でJBLならではのパワフルサウンドを再現 ・最大約32時間※1のワイヤレス音楽再生・防水・防塵規格IP54※2対応で雨や汗にも安心価格(税込)：\7,700→\4,950 (36%オフ)販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/jblstore/jbl-wave-beam/[画像4: https://prtimes.jp/i/12767/446/resize/d12767-446-88eb78b7bcdb5109fc29-0.jpg ]●JBL Endurance Race 2・イヤホン本体は防水・防塵規格最高クラスのIP68※3、充電ケースはIPX2※4を採用・オーバルシェイプデザイン＋ツイストロック構造＋ウィング付きエンハンサー2種で 確実な装着性と遮音性を実現・最大約 48 時間連続再生※1を可能にしたロングバッテリー・アクティブノイズキャンセリングと2種の外音取り込み機能搭載・Google Fast Pair & Microsoft Swift Pair※5対応価格(税込)：\11,000→\10,500 (先着200名クーポンで500円オフ)販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/jblstore/endurance-race2/[画像5: https://prtimes.jp/i/12767/446/resize/d12767-446-630f1c6b68c5be34eec8-0.jpg ]●JBL Quantum Stream Talk・スーパーカーディオイドだから、より正確かつクリアに音声をピックアップ ・コントロールノブで、ミュートON/OFF、音量、マイクレベルをカンタン調整・JBL QuantumENGINEソフトウエアで各種設定可能・ゲーミングだけでなく、配信、WEB会議にも最適価格(税込)：\6,930→\4,850 (30%オフ)販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/jblstore/quantum-stream-talk/[画像6: https://prtimes.jp/i/12767/446/resize/d12767-446-5bff91461eab85801dda-0.jpg ]セール対象品一覧[画像7: https://prtimes.jp/i/12767/446/resize/d12767-446-6edaabbdd7bf1500e930-6.png ]※オフ率は、JBL公式サイトにおける2024年11月14日時点の販売価格を基準に当社が算出した数値です。※期間中に予告なく終了する場合があります。楽天JBL公式ストア「ブラックフライデー」クーポン本セール期間中には以下の内容にてクーポンを配布いたします。1. 先着1,000名 5,000円以上 100円OFF2. 先着100名 1,000円OFF 2万円以上3. 先着100名 2,000円OFF 3万円以上※1 充電・再生時間は使用環境により異なります。※2 防水性能IP54は、粉塵が内部に侵入することを防止、または若干の侵入があっても正常な運転を阻害しない。また、いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。と定義されています。※3 防水・防塵性能IP68は、粉塵が内部に侵入せず、連続的に水中に置いても有害な影響がないと国際電気標準会議（IEC）が策定した規格です。※4 防水・防塵性能IPX2は、垂直落下だけでなく、ごくわずかに斜めに落ちてくる程度なら防げる、と定義されています。※5 Microsoft Swift Pairは、Microsoft Corporationの商標です。Google Fast Pairは、Google LLCの商標です。＜JBLについて＞美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、あらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、 Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。JBLオンラインストア・ブランド公式サイト：https://jp.jbl.com/・楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/jblstore/ ・Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jblstore/・Amazon店：https://www.amazon.co.jp/shops/A17VFVTKAPCY61お客様のお問い合わせ先ハーマンインターナショナル株式会社https://support.jbl.com/jp/ja/contact.html/